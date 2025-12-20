डेटा चोरी में भारत का बुरा हाल, कहीं लीक न हो जाएं आपके प्राइवेट मोमेंट, Amazon से आज ही सस्ते में खरीदें Hard Drive
भारत में डेटा ब्रीच 22 करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में डेटा चोरी से बचने के लिए हार्ड ड्राइव एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर ऑनलाइन डेटा लीक की बात करें, तो भारत के हालात काफी बुरे हैं। भारत में डेटा ब्रीच 22 करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यहां किसी के भी प्राइवेट मोमेंट इंटरनेट पर आसानी से लीक हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हार्ड ड्राइव एक अच्छा ऑप्शन होती है, जहां आप अपने प्राइवेट डेटा का सुरक्षित रख सतके हैं। यहा हार्ड ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, मतलब कोई दूसरा आपकी हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अमेजन पर कुछ शानदार हार्ड ड्राइव पर डील दी जा रही है, जहां से सस्ते में हार्ड ड्राइव को खरीदा जा सकता है..
1. Seagate Expansion 1TB External HDD - USB 3.0 for Windows and Mac with 3 yr Data Recovery Services, Portable Hard Drive (STKM1000400)
इसमें USB 3.0 इंटरफ़ेस और 2.5 इंच का पोर्टेबल डिज़ाइन मिलता है। यह HDD Windows और Mac दोनों के लिए ऑटोमैटिक रिकग्निशन के साथ आता है और इसमें 3 साल की Rescue Data Recovery सर्विस शामिल है, जिससे आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। यह HDD 5,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता – बड़े डेटा के लिए उपयुक्त
USB 3.0 इंटरफ़ेस – तेज़ और आसान डेटा ट्रांसफर
Windows और Mac दोनों के लिए ऑटोमैटिक रिकग्निशन
Sleek और हल्का पोर्टेबल डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
पासवर्ड सुरक्षा उपलब्ध नहीं
बड़े प्रोफेशनल बैकअप के लिए सीमित
2. KINGSTER® Portable External Hard Drive 1TB – USB 3.0 Ultra-Slim HDD – High-Speed Backup Drive for Laptop, PC, Mac, Smart TV & PS4/PS5 – Lightweight Shock-Resistant Plastic Body
इसका शॉक-रेसिस्टेंट अल्ट्रा-स्लिम ABS प्लास्टिक बॉडी इसे यूज के लिए आसान बनाती है।। USB 3.0 के माध्यम से यह 120MB/s तक डेटा ट्रांसफर की सुविधा देता है और USB 2.0 के साथ बैकवर्ड कम्पैटिबल भी है। यह हार्ड ड्राइव Windows, Mac, Linux, Android OTG समर्थित डिवाइस, स्मार्ट टीवी और PS4/PS5 गेमिंग कंसोल के साथ आसानी से काम करती है। Amazon पर यह हार्ड ड्राइव 4,197 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता, बड़े डेटा के लिए आदर्श
USB 3.0 इंटरफ़ेस से तेज़ और आसान डेटा ट्रांसफर
शॉक-रेसिस्टेंट और अल्ट्रा-स्लिम प्लास्टिक बॉडी
हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
SSD जितना तेज़ प्रदर्शन नहीं
पासवर्ड प्रोटेक्शन शामिल नहीं
3. Western Digital WD 2TB My Passport Portable Hard Disk Drive, Compatible with Windows and Mac, External HDD-Black
इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन और 256-bit AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन दिया गया है। USB 3.0 सुपरस्पीड पोर्ट डेटा तेजी से ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। यह हार्ड ड्राइव Windows और Mac दोनों के लिए ऑटोमैटिक बैकअप और WD Discovery सॉफ्टवेयर के साथ आती है। यह 7,849 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता, बड़े डेटा के लिए आदर्श
पासवर्ड प्रोटेक्शन + 256-bit AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन
USB 3.0 सुपरस्पीड पोर्ट, USB 2.0 कम्पैटिबल
प्लग एंड प्ले – इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं
क्यों खोजें विकल्प
SSD जितना तेज़ प्रदर्शन नहीं
केवल लैपटॉप/डेस्कटॉप उपयोग के लिए सीमित कम्पैटिबिलिटी
4. Toshiba Canvio Basics 1TB Portable External HDD - USB 3.2 for PC Laptop Windows and Mac, 3 Years Warranty, External Hard Drive - Black
यह Windows तथा Mac दोनों के लिए कम्पैटिबल है। इसका हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन इसे घर, ऑफिस या यात्रा के लिए परफेक्ट बनाता है। इसे 3 साल की वारंटी के साथ, लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। Amazon पर यह 5,600 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता
USB 3.2 इंटरफ़ेस से तेज़
Windows और Mac दोनों के लिए कम्पैटिबल
3 साल की वारंटी के साथ भरोसेमंद स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
पासवर्ड प्रोटेक्शन शामिल नहीं
SSD जितना तेज़ प्रदर्शन नहीं
5. UnionSine External Hard Disk Drive 1TB Portable HDD-USB 3.0 Compatible with PC, Mac,Desktop, Laptop, Xbox One, Xbox 360, PS4 Black
इसका अल्ट्रा-स्लिम और हल्का डिजाइन इसे बैग, जेब या कहीं भी आसानी से फिट कर देता है। USB 3.0 इंटरफ़ेस के माध्यम से यह Windows, Mac, Linux, Android, PS4, Xbox और स्मार्ट टीवी सहित कई डिवाइसों के साथ आसानी से काम करता है। प्लग-एंड-प्ले फीचर के कारण इसे तुरंत उपयोग किया जा सकता है। यह 4,938 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता
USB 3.0 इंटरफ़ेस से तेज़ और आसान डेटा ट्रांसफर
हल्का, अल्ट्रा-स्लिम और पोर्टेबल डिज़ाइन
मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े प्रोफेशनल बैकअप के लिए सीमित विकल्प
पासवर्ड प्रोटेक्शन शामिल नहीं
6. MAYUMI Trident 1 TB Hi-Speed Portable Hard Drive, Type-C and USB 3.0, 2-in-1 Mobile and PC Compatible, Heavy Duty Ultra Slim HDD, 2 Yrs Warranty (Trident, 1 TB)
इसमें अल्ट्रा-स्लिम और हल्का डिज़ाइन मिलता है। इसे USB 3.0 इंटरफ़ेस के माध्यम से Windows, Mac, Linux, Android, PS4, Xbox और स्मार्ट टीवी सहित कई डिवाइसों के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यह अल्यूमिनियम एंटी-इंटरफेरेंस लेयर से हार्ड ड्राइव गर्मी कम करता है। इसे अमेजन से 4,938 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता
स्मार्ट टीवी के लिए व्यापक कम्पैटिबिलिटी
प्लग-एंड-प्ले – इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं
सुरक्षित और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
बड़े प्रोफेशनल बैकअप के लिए सीमित विकल्प
SSD जितना तेज़ प्रदर्शन नहीं
7. TECNICO Black 1TB 3.5” SATA HDD 1 TB All in One PC's, Network Attached Storage, Surveillance Systems, Servers Silver SATA Internal Hard Disk Drive (HDD) High-Speed | Durable | CCTV & Desktop Ready
यह हार्ड डिस्क All-in-One PCs, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, सर्विलांस सिस्टम और सर्वर्स के लिए बेहतर है। इसका 7200 RPM इंजन तेज़ बूट टाइम और फास्ट डेटा एक्सेस सुनिश्चित करता है। स्टेबल और ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB हाई-कैपेसिटी स्टोरेज
3.5 इंच स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर
7200 RPM क्लास स्पीड
ड्यूरेबल और स्टेबल कंस्ट्रक्शन, कम हीट और नोइज़
1TB हाई-कैपेसिटी स्टोरेज, गेम्स, मूवीज़, म्यूज़िक, डॉक्युमेंट्स और बैकअप के लिए पर्याप्त
3.5 इंच स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर
SATA III 6.0 Gb/s हाई-स्पीड इंटरफ़ेस
7200 RPM क्लास स्पीड
ड्यूरेबल और स्टेबल कंस्ट्रक्शन
प्लग-एंड-प्ले इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
पोर्टेबल नहीं, केवल इनसाइड डेस्कटॉप उपयोग के लिए
बड़े मोबाइल/OTG डिवाइस के लिए उपयुक्त नहीं
बड़े मोबाइल/OTG डिवाइस के लिए उपयुक्त नहीं
पोर्टेबल नहीं
