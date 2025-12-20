डेटा चोरी में भारत का बुरा हाल, कहीं लीक न हो जाएं आपके प्राइवेट मोमेंट, Amazon से आज ही सस्ते में खरीदें Hard Drive

संक्षेप: भारत में डेटा ब्रीच 22 करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में डेटा चोरी से बचने के लिए हार्ड ड्राइव एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है…

Dec 20, 2025 10:12 am IST

अगर ऑनलाइन डेटा लीक की बात करें, तो भारत के हालात काफी बुरे हैं। भारत में डेटा ब्रीच 22 करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यहां किसी के भी प्राइवेट मोमेंट इंटरनेट पर आसानी से लीक हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हार्ड ड्राइव एक अच्छा ऑप्शन होती है, जहां आप अपने प्राइवेट डेटा का सुरक्षित रख सतके हैं। यहा हार्ड ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, मतलब कोई दूसरा आपकी हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अमेजन पर कुछ शानदार हार्ड ड्राइव पर डील दी जा रही है, जहां से सस्ते में हार्ड ड्राइव को खरीदा जा सकता है..

इसमें USB 3.0 इंटरफ़ेस और 2.5 इंच का पोर्टेबल डिज़ाइन मिलता है। यह HDD Windows और Mac दोनों के लिए ऑटोमैटिक रिकग्निशन के साथ आता है और इसमें 3 साल की Rescue Data Recovery सर्विस शामिल है, जिससे आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। यह HDD 5,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 1TB हार्ड डिस्क फॉर्म फैक्टर 2.5 इंच कनेक्टिविटी USB विशेष फीचर डेटा रिकवरी सर्विस, पोर्टेबल क्यों खरीदें 1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता – बड़े डेटा के लिए उपयुक्त USB 3.0 इंटरफ़ेस – तेज़ और आसान डेटा ट्रांसफर Windows और Mac दोनों के लिए ऑटोमैटिक रिकग्निशन Sleek और हल्का पोर्टेबल डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प पासवर्ड सुरक्षा उपलब्ध नहीं बड़े प्रोफेशनल बैकअप के लिए सीमित

इसका शॉक-रेसिस्टेंट अल्ट्रा-स्लिम ABS प्लास्टिक बॉडी इसे यूज के लिए आसान बनाती है।। USB 3.0 के माध्यम से यह 120MB/s तक डेटा ट्रांसफर की सुविधा देता है और USB 2.0 के साथ बैकवर्ड कम्पैटिबल भी है। यह हार्ड ड्राइव Windows, Mac, Linux, Android OTG समर्थित डिवाइस, स्मार्ट टीवी और PS4/PS5 गेमिंग कंसोल के साथ आसानी से काम करती है। Amazon पर यह हार्ड ड्राइव 4,197 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB इंटरफ़ेस USB 3.0 कनेक्टिविटी तकनीक USB इंस्टॉलेशन प्रकार एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क विवरण मैकेनिकल हार्ड डिस्क, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस क्यों खरीदें 1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता, बड़े डेटा के लिए आदर्श USB 3.0 इंटरफ़ेस से तेज़ और आसान डेटा ट्रांसफर शॉक-रेसिस्टेंट और अल्ट्रा-स्लिम प्लास्टिक बॉडी हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प SSD जितना तेज़ प्रदर्शन नहीं पासवर्ड प्रोटेक्शन शामिल नहीं

इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन और 256-bit AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन दिया गया है। USB 3.0 सुपरस्पीड पोर्ट डेटा तेजी से ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। यह हार्ड ड्राइव Windows और Mac दोनों के लिए ऑटोमैटिक बैकअप और WD Discovery सॉफ्टवेयर के साथ आती है। यह 7,849 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 2TB इंटरफ़ेस USB 3.0 कनेक्टिविटी तकनीक USB इंस्टॉलेशन प्रकार एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वारंटी 3 साल क्यों खरीदें 2TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता, बड़े डेटा के लिए आदर्श पासवर्ड प्रोटेक्शन + 256-bit AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन USB 3.0 सुपरस्पीड पोर्ट, USB 2.0 कम्पैटिबल प्लग एंड प्ले – इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं क्यों खोजें विकल्प SSD जितना तेज़ प्रदर्शन नहीं केवल लैपटॉप/डेस्कटॉप उपयोग के लिए सीमित कम्पैटिबिलिटी

यह Windows तथा Mac दोनों के लिए कम्पैटिबल है। इसका हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन इसे घर, ऑफिस या यात्रा के लिए परफेक्ट बनाता है। इसे 3 साल की वारंटी के साथ, लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। Amazon पर यह 5,600 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications हार्ड डिस्क का आकार 2.5 इंच इंटरफ़ेस USB 3.2 कनेक्टिविटी तकनीक Wired वारंटी 3 साल हार्ड डिस्क विवरण मैकेनिकल हार्ड डिस्क क्यों खरीदें 1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता USB 3.2 इंटरफ़ेस से तेज़ Windows और Mac दोनों के लिए कम्पैटिबल 3 साल की वारंटी के साथ भरोसेमंद स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प पासवर्ड प्रोटेक्शन शामिल नहीं SSD जितना तेज़ प्रदर्शन नहीं

इसका अल्ट्रा-स्लिम और हल्का डिजाइन इसे बैग, जेब या कहीं भी आसानी से फिट कर देता है। USB 3.0 इंटरफ़ेस के माध्यम से यह Windows, Mac, Linux, Android, PS4, Xbox और स्मार्ट टीवी सहित कई डिवाइसों के साथ आसानी से काम करता है। प्लग-एंड-प्ले फीचर के कारण इसे तुरंत उपयोग किया जा सकता है। यह 4,938 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications हार्ड डिस्क का आकार 2.5 इंच कनेक्टिविटी तकनीक USB इंस्टॉलेशन प्रकार एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डेटा ट्रांसफर स्पीड रीड 120MB/s, राइट 102MB/s क्यों खरीदें 1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता USB 3.0 इंटरफ़ेस से तेज़ और आसान डेटा ट्रांसफर हल्का, अल्ट्रा-स्लिम और पोर्टेबल डिज़ाइन मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन क्यों खोजें विकल्प बड़े प्रोफेशनल बैकअप के लिए सीमित विकल्प पासवर्ड प्रोटेक्शन शामिल नहीं

इसमें अल्ट्रा-स्लिम और हल्का डिज़ाइन मिलता है। इसे USB 3.0 इंटरफ़ेस के माध्यम से Windows, Mac, Linux, Android, PS4, Xbox और स्मार्ट टीवी सहित कई डिवाइसों के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यह अल्यूमिनियम एंटी-इंटरफेरेंस लेयर से हार्ड ड्राइव गर्मी कम करता है। इसे अमेजन से 4,938 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications इंटरफ़ेस USB 3.0 विशेषताएँ पोर्टेबल, हल्का और अल्ट्रा-स्लिम टा ट्रांसफर स्पीड रीड 120MB/s, राइट 102MB/s हार्ड डिस्क का आकार 2.5 इंच क्यों खरीदें 1TB डिजिटल स्टोरेज क्षमता स्मार्ट टीवी के लिए व्यापक कम्पैटिबिलिटी प्लग-एंड-प्ले – इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं सुरक्षित और टिकाऊ क्यों खोजें विकल्प बड़े प्रोफेशनल बैकअप के लिए सीमित विकल्प SSD जितना तेज़ प्रदर्शन नहीं

यह हार्ड डिस्क All-in-One PCs, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, सर्विलांस सिस्टम और सर्वर्स के लिए बेहतर है। इसका 7200 RPM इंजन तेज़ बूट टाइम और फास्ट डेटा एक्सेस सुनिश्चित करता है। स्टेबल और ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित बनाता है।

Specifications इंटरफ़ेस SATA III 6.0 Gb/s इंस्टॉलेशन प्रकार इंटरनल हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क विवरण मैकेनिकल हार्ड डिस्क विशेषताएँ हाई-स्पीड, Durable रंग मेटैलिक सिल्वर क्यों खरीदें 1TB हाई-कैपेसिटी स्टोरेज 3.5 इंच स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर 7200 RPM क्लास स्पीड ड्यूरेबल और स्टेबल कंस्ट्रक्शन, कम हीट और नोइज़ 1TB हाई-कैपेसिटी स्टोरेज, गेम्स, मूवीज़, म्यूज़िक, डॉक्युमेंट्स और बैकअप के लिए पर्याप्त 3.5 इंच स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर SATA III 6.0 Gb/s हाई-स्पीड इंटरफ़ेस 7200 RPM क्लास स्पीड ड्यूरेबल और स्टेबल कंस्ट्रक्शन प्लग-एंड-प्ले इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प पोर्टेबल नहीं, केवल इनसाइड डेस्कटॉप उपयोग के लिए बड़े मोबाइल/OTG डिवाइस के लिए उपयुक्त नहीं बड़े मोबाइल/OTG डिवाइस के लिए उपयुक्त नहीं पोर्टेबल नहीं

