india brand wobble to launch its first smartphone on 19 november as wobble phone 1

संक्षेप: First Wobble phone: भारतीय ब्रांड इंडकल टेक्नोलॉजीज 19 नवंबर को अपने Wobble ब्रांड के तहत पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बताया कि यह भारत में 19 नवंबर सुबह 10AM लॉन्च होगा। Wobble के पहले स्मार्टफोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

अपने दमदार Smart TV के लिए पॉपुलर ब्रांड Wobble अब एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी में एंट्री करने के लिए तैयार है। दरअसल, भारतीय ब्रांड इंडकल टेक्नोलॉजीज 19 नवंबर को अपने Wobble ब्रांड के तहत पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आधिकारिक लॉन्च से पहले, फोन का टीजर पेज अमेजन इंडिया पर लाइव हो गया है, जिसमें इसके डिजाइन की पहली झलक और कुछ हार्डवेयर की जानकारी सामने आ गई है। Wobble के पहले स्मार्टफोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

सामने आई डिटेल अमेजन पर फोन की माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने बताया कि यह भारत में 19 नवंबर सुबह 10AM लॉन्च होगा। टीजर इमेज में कंपनी ने फोन का निचले हिस्सा दिखाया है, जिसमें देखा जा सकता है कि अपकमिंग फोन के बॉटम में 3.5 एमएम हेडफोन जैक, माइक्रोफोन, यूएसबी-सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। कंपनी ने फोन के फ्रंट लुक को भी टीज किया है। फोन में सामने की तरफ पंच-होल डिस्प्ले मिलेगा।

हालांकि कंपनी ने अभी तक फोन के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसे Wobble 1 नाम से लॉन्च किया जा सकता है। फोन की अमेजन माइक्रोसाइट से यह भी पता चलता है कि इसमें AI फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा और डोल्बी सपोर्ट के साथ इमर्सिव साउंड मिलेगा। फोन में दमदार कैमरा भी मिलने की उम्मीद है।

फोन के संभावित स्पेसिफिकेशन्स गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गीकबेंच लिस्टिंग से भी अपकमिंग फोन की कुछ डिटेल्स का पता चला है। कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 5G चिपसेट से लैस होगा, 8GB रैम के साथ आएगा, और यह एंड्रॉयड 15 पर चलेगा। इन डिटेल्स से हिंट मिलता है कि इसे कंटेंट क्रिएटर्स और युवा यूजर्स के लिए खासतौर से डिजाइन किया गया है।