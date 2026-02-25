Hindustan Hindi News
AI की आई बाढ़: 2025 में भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड हुए AI Apps, अमेरिका भी रहा पीछे

Feb 25, 2026 02:21 pm IST
2025 में भारत AI ऐप डाउनलोड के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डाउनलोड 207% बढ़े और हर 5 में से 1 AI ऐप भारत में डाउनलोड हुआ।

AI अब सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। आज आम लोग पढ़ाई, काम, फोटो एडिटिंग, कंटेंट के लिए भी AI ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2025 में भारत ने इस मामले में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत AI ऐप डाउनलोड के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में भारत में AI ऐप डाउनलोड में 207% की बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, दुनिया भर में जितने AI ऐप डाउनलोड हुए, उनमें से हर 5 में से 1 डाउनलोड भारत से हुआ। यानी भारत में AI का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

ये ऐप रहे सबसे आगे

2025 में कई AI ऐप्स भारत में खूब डाउनलोड हुए। खासकर चैटबॉट और कंटेंट बनाने वाले ऐप्स को ज्यादा पसंद किया गया। ChatGPT जैसे ऐप्स को भारत में बड़ी संख्या में डाउनलोड किया गया। इसके अलावा दूसरे AI टूल्स भी लोगों ने आजमाए। कई कंपनियों ने अपने AI ऐप्स का फ्री वर्जन दिया, जिससे ज्यादा लोग इन्हें ट्राय कर सके।

फ्री ऑफर ने बढ़ाया AI का क्रेज

भारत में AI ऐप डाउनलोड बढ़ने की एक बड़ी वजह फ्री ऑफर भी रहे। कई कंपनियों ने अपने प्रीमियम AI फीचर कुछ समय के लिए मुफ्त में दिए। जब लोगों को मुफ्त में एडवांस फीचर इस्तेमाल करने का मौका मिला, तो डाउनलोड तेजी से बढ़े। खासकर सितंबर और अक्टूबर 2025 में डाउनलोड में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया। इन महीनों में AI ऐप इंस्टॉल करने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

AI Apps के कमाई कम

यहां एक दिलचस्प बात सामने आई। डाउनलोड तो बहुत हुए, लेकिन इन ऐप्स से कमाई ज्यादा नहीं हुई। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का इन-App कमाई में हिस्सा सिर्फ लगभग 1% रहा। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग मुफ्त वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। कम लोग ही सब्सक्रिप्शन या पेड प्लान ले रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों में लोग ज्यादा पैसे देकर प्रीमियम फीचर खरीदते हैं। लेकिन भारत में यूजर्स पहले फ्री विकल्प देखना पसंद करते हैं।

भारत में तेजी से ग्रोथ

भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। करोड़ों लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। सस्ता इंटरनेट और सस्ते डेटा प्लान की वजह से नए ऐप्स ट्राय करना आसान है। युवाओं की संख्या भी भारत में ज्यादा है, और युवा नई टेक्नोलॉजी जल्दी अपनाते हैं। यही वजह है कि AI ऐप्स को यहां तेजी से अपनाया गया।

AI का इस्तेमाल अभी शुरू ही हुआ है। आने वाले समय में पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और रोजमर्रा के कामों में AI का रोल और बढ़ेगा। अगर कंपनियां भारत के लिए सस्ते प्लान और लोकल भाषा सपोर्ट लाती हैं, तो AI का इस्तेमाल और बढ़ सकता है। हालांकि कंपनियों के सामने चुनौती यह है कि डाउनलोड को कमाई में कैसे बदला जाए। क्योंकि फिलहाल लोग ऐप तो डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन पैसे खर्च करने में पीछे हैं।

