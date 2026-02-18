Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

AI Summit की धूम, सरकार ने आगे बढ़ाई तारीख; इंडिया AI मिशन, इंटेल ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

Feb 18, 2026 02:23 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

AI Summit: इंडिया AI मिशन ने इंटेल इंडिया के साथ मिलकर 24 घंटे के अंदर AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा वादे इकट्ठा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का टाइटल अपने नाम किया है। लोगों के उत्साह को देखकर सरकार ने समिट की तारीख आगे बढ़ा दी है।

AI Summit की धूम, सरकार ने आगे बढ़ाई तारीख; इंडिया AI मिशन, इंटेल ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI Summit में इंडिया AI मिशन और इंटेल इंडिया ने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, इंडिया AI मिशन ने इंटेल इंडिया के साथ मिलकर 24 घंटे के अंदर AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा वादे इकट्ठा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का टाइटल अपने नाम किया है। 16 फरवरी को सुबह 8:00 बजे शुरू किया गया यह कैंपेन, एक पब्लिक एंगेजमेंट कोशिश के तौर पर है, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक और जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाना है - जिसमें भरोसा, सबको साथ लेकर चलना, जवाबदेही और गलत जानकारी पर खास जोर दिया गया है।

india ai mission and intel set guinness world record

सरकार ने बढ़ाई AI समिट की तारिख

लोगों के उत्साह को देखकर सरकार ने समिट की तारीख आगे बढ़ा दी है। सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 को एक दिन बढ़ाकर 21 फरवरी कर दिया गया है। दरअसल, लोगों के जबर्दस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। समिट पहले 20 फरवरी को खत्म होने वाला था। आने वाले लोगों के लिए ज्यादा आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, एक्सपो का समय भी पहले के शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे कर दिया गया है। हालांकि, 19 फरवरी (गुरुवार) को कुछ खास इवेंट्स होने की वजह से, उस दिन समिट आम ​​लोगों के लिए बंद रहेगा। एग्जिबिशन 20 और 21 फरवरी को आम लोगों के लिए खुली रहेगी।

24 घंटे के अंदर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

यह कैंपेन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IndiaAI मिशन के तहत Intel India के साथ मिलकर शुरू किया था। इसने "AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के लिए 24 घंटे में सबसे ज्यादा वादे मिले" के लिए ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल हासिल करने की कोशिश की।

इस कैंपेन को एक बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश के तौर पर बनाया गया है, जो नागरिकों को जिम्मेदारी से AI का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करेगा और भारत के ह्यूमन-सेंट्रिक AI इकोसिस्टम बनाने के बड़े मकसद को मजबूत करेगा।

ये भी पढ़ें:आ गया भारत का सबसे पतला 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले वाला 5G फोन, कीमत ₹20000 से कम
ये भी पढ़ें:Google पर मत करना भरोसा! AI ओवरव्यू में दिखा रहा है गलत कस्टमर केयर नंबर

AI जिम्मेदारी की शपथ कहां लें

यह शपथ एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होस्ट की जा रही है: http://aipledge.indiaai.gov.in/

पोर्टल को एक सिंपल साइन-अप फॉर्म के बजाय एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस के तौर पर डिजाइन किया गया है। पार्टिसिपेंट्स को सिनेरियो-बेस्ड सवालों के जरिए गाइड किया जाता है, जिसका मकसद फाइनल शपथ लेने से पहले जिम्मेदार AI बिहेवियर पर सोचने के लिए मोटिवेट करना है। पूरा होने के बाद, पार्टिसिपेंट्स को IndiaAI और Intel India द्वारा मिलकर जारी किया गया एक डिजिटल ऑनरेरी बैज मिलता है, साथ ही सरकार द्वारा चुने गए AI लर्निंग पाथवे का एक्सेस भी मिलता है।

ऑर्गनाइजर ने कहा कि कैंपेन को इस तरह से बनाया गया है कि सभी इलाकों और डेमोग्राफिक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। इसके लिए माइक्रोफोन या कैमरा एक्सेस की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स या एलिजिबिलिटी की पाबंदियां नहीं हैं। इस पहल का मकसद है कि यूजर्स उम्र, एजुकेशन लेवल या प्रोफेशनल बैकग्राउंड की परवाह किए बिना इसे एक्सेस कर सकें - यह एक ऐसा डिजाइन है जिसका मकसद पहुंच को ज्यादा से ज्यादा करना और पार्टिसिपेशन में रुकावट को कम करना है।

ये भी पढ़ें:सस्ते में आ रहा है 200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाला Vivo फोन, फीचर्स लीक

प्लेज प्रोसेस कैसे काम करता है

पार्टिसिपेंट इस कैंपेन में इन तरीकों से शामिल हो सकते हैं:

- ऑफिशियल प्लेज पोर्टल पर जाकर।

- एक आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करके।

- OTP (ईमेल ID या फोन नंबर) से पार्टिसिपेशन वेरिफाई करके।

- छोटे सिनेरियो-बेस्ड अवेयरनेस सवालों से जुड़कर।

- फॉर्मल AI रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज सबमिट करके।

यह कैंपेन स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और गार्जियन, सरकारी अधिकारियों, पब्लिक सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स और अलग-अलग बैकग्राउंड के लोगों को टारगेट करता है। ऑर्गनाइजर्स ने युवाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया है, और इस शपथ को जिम्मेदार AI इस्तेमाल, डेटा प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी और गलत जानकारी से निपटने के बारे में शुरुआती जागरूकता बढ़ाने के एक टूल के तौर पर पेश किया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;