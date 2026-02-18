AI Summit की धूम, सरकार ने आगे बढ़ाई तारीख; इंडिया AI मिशन, इंटेल ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

AI Summit: इंडिया AI मिशन ने इंटेल इंडिया के साथ मिलकर 24 घंटे के अंदर AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा वादे इकट्ठा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का टाइटल अपने नाम किया है। लोगों के उत्साह को देखकर सरकार ने समिट की तारीख आगे बढ़ा दी है।

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI Summit में इंडिया AI मिशन और इंटेल इंडिया ने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, इंडिया AI मिशन ने इंटेल इंडिया के साथ मिलकर 24 घंटे के अंदर AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा वादे इकट्ठा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का टाइटल अपने नाम किया है। 16 फरवरी को सुबह 8:00 बजे शुरू किया गया यह कैंपेन, एक पब्लिक एंगेजमेंट कोशिश के तौर पर है, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक और जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाना है - जिसमें भरोसा, सबको साथ लेकर चलना, जवाबदेही और गलत जानकारी पर खास जोर दिया गया है।

सरकार ने बढ़ाई AI समिट की तारिख लोगों के उत्साह को देखकर सरकार ने समिट की तारीख आगे बढ़ा दी है। सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 को एक दिन बढ़ाकर 21 फरवरी कर दिया गया है। दरअसल, लोगों के जबर्दस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। समिट पहले 20 फरवरी को खत्म होने वाला था। आने वाले लोगों के लिए ज्यादा आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, एक्सपो का समय भी पहले के शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे कर दिया गया है। हालांकि, 19 फरवरी (गुरुवार) को कुछ खास इवेंट्स होने की वजह से, उस दिन समिट आम ​​लोगों के लिए बंद रहेगा। एग्जिबिशन 20 और 21 फरवरी को आम लोगों के लिए खुली रहेगी।

24 घंटे के अंदर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड यह कैंपेन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IndiaAI मिशन के तहत Intel India के साथ मिलकर शुरू किया था। इसने "AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के लिए 24 घंटे में सबसे ज्यादा वादे मिले" के लिए ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल हासिल करने की कोशिश की।

इस कैंपेन को एक बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश के तौर पर बनाया गया है, जो नागरिकों को जिम्मेदारी से AI का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करेगा और भारत के ह्यूमन-सेंट्रिक AI इकोसिस्टम बनाने के बड़े मकसद को मजबूत करेगा।

AI जिम्मेदारी की शपथ कहां लें यह शपथ एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होस्ट की जा रही है: http://aipledge.indiaai.gov.in/

पोर्टल को एक सिंपल साइन-अप फॉर्म के बजाय एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस के तौर पर डिजाइन किया गया है। पार्टिसिपेंट्स को सिनेरियो-बेस्ड सवालों के जरिए गाइड किया जाता है, जिसका मकसद फाइनल शपथ लेने से पहले जिम्मेदार AI बिहेवियर पर सोचने के लिए मोटिवेट करना है। पूरा होने के बाद, पार्टिसिपेंट्स को IndiaAI और Intel India द्वारा मिलकर जारी किया गया एक डिजिटल ऑनरेरी बैज मिलता है, साथ ही सरकार द्वारा चुने गए AI लर्निंग पाथवे का एक्सेस भी मिलता है।

ऑर्गनाइजर ने कहा कि कैंपेन को इस तरह से बनाया गया है कि सभी इलाकों और डेमोग्राफिक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। इसके लिए माइक्रोफोन या कैमरा एक्सेस की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स या एलिजिबिलिटी की पाबंदियां नहीं हैं। इस पहल का मकसद है कि यूजर्स उम्र, एजुकेशन लेवल या प्रोफेशनल बैकग्राउंड की परवाह किए बिना इसे एक्सेस कर सकें - यह एक ऐसा डिजाइन है जिसका मकसद पहुंच को ज्यादा से ज्यादा करना और पार्टिसिपेशन में रुकावट को कम करना है।

प्लेज प्रोसेस कैसे काम करता है पार्टिसिपेंट इस कैंपेन में इन तरीकों से शामिल हो सकते हैं:

- ऑफिशियल प्लेज पोर्टल पर जाकर।

- एक आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करके।

- OTP (ईमेल ID या फोन नंबर) से पार्टिसिपेशन वेरिफाई करके।

- छोटे सिनेरियो-बेस्ड अवेयरनेस सवालों से जुड़कर।

- फॉर्मल AI रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज सबमिट करके।