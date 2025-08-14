अब पतंग उड़ाना हुआ स्मार्ट! फोन से कंट्रोल होगी पतंग, धमाल मचाने आई Smart Charkhi, इतनी है कीमत Independence Day 2025 now buy Smart Charkhi hits which can control by smartphone know price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
अब पतंग उड़ाना हुआ स्मार्ट! फोन से कंट्रोल होगी पतंग, धमाल मचाने आई Smart Charkhi, इतनी है कीमत

आजकल जब हर चीज में टेक्नोलॉजी का तड़का लग रहा है, तो भला पतंग उड़ाने वाली चरखी कैसे पीछे रह सकती है। जानिए इस Smart Charkhi के बारे में और क्या है इसके फीचर्स।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 04:31 PM
2025 की स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में एक नया और मज़ेदार आइटम आ गया है Smart Charkhi। यह पारंपरिक पतंग उड़ाने वाली चक्खी (reel/spool) का आधुनिक वर्ज़न है, जो Bluetooth या ऐप के जरिए मोबाइल से कंट्रोल की जा सकती है। अब आपको मैन्युअल रीलिंग टेंशन नहीं, बल्कि एक स्मार्ट टच के जरिए पतंग चलाने में मजा आएगा। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पेंचे लड़ाने और पतंग उड़ाने में घंटों का मज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन हाथों की थकान से बचना चाहते हैं। स्मार्ट चरखी की मदद से आप सिर्फ एक हाथ से पतंग को आसानी से संभाल सकते हैं और मज़ा दोगुना हो जाता है।

अब देखते हैं कि यह Smart Charkhi कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और यह वाकई Independence Day के लिए कितना खास है।

कैसे काम करती है यह Smart Charkhi?

Smart Charkhi एक इलेक्ट्रॉनिक चक्खी है जिसमें Bluetooth या मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी होती है। स्मार्टफोन से यह कनेक्ट हो जाती है और ऐप में दिए गए बटन से आप रील रॅट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं या तो धीरे रीलिंग करें या ज्यादा तेजी से पतंग छोड़ें जैसे आप चाहें।

इस स्मार्ट चरखी में एक रिचार्जेबल मोटर लगी है, जो सिर्फ एक बटन दबाते ही अपने-आप मांझा लपेट लेती है। इसे चार्ज करने के लिए टाइप-सी केबल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप अपने मोबाइल चार्जर से भी इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। पतंगबाजी के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन गैजेट है, क्योंकि इसके साथ आपको मांझा लपेटने के लिए किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बटन दबाइए और आराम से एक हाथ से पतंग उड़ाइए, पेंचे लड़ाइए और मजा लीजिए।

चार्जिंग और बैकअप

यह चरखी डेढ़ से दो घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज के बाद इसे लगातार 8 से 10 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक बार चार्ज करने पर आप 2–3 दिन तक आराम से पतंगबाजी का मजा ले सकते हैं। इसमें हाई-क्वालिटी मोटर का इस्तेमाल हुआ है, जो लंबे समय तक टिकाऊ रहती है।

कीमत और उपलब्धता

यह मोटर वाली ऑटोमैटिक चरखी ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों जगह उपलब्ध है। अलग-अलग साइट्स पर इसकी कीमत अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह करीब 2,000 रुपये में मिलती है। इसकी बैटरी यूजर खुद आसानी से बदल सकता है, जिससे यह कई सालों तक इस्तेमाल हो सकती है। सबसे खास बात यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया है।

