घर में बनेगा पार्टी का माहौल! माइक के साथ आए Boom Party 210 और 110; 100W साउंड स्पीकर्स

टेक ब्रैंड Inbase Technologies ने अपने पार्टी स्पीकर सीरीज में Boom Party 210 और Boom Party 110 लॉन्च किए हैं। ये स्पीकर 100W की दमदार साउंड, 8 घंटे की बैटरी बैकअप, कराओके माइक, गिटार कनेक्टिविटी और LED लाइट्स के साथ फेस्टिव सीजन को और खास बनाने के लिए तैयार हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 10:29 PM
मोबाइल एक्सेसरीज ब्रैंड Inbase Technologies ने अपने पार्टी स्पीकर पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए नए Boom Party 210 और Boom Party 110 लॉन्च किए हैं। कंपनी का कहना है कि यह दोनों स्पीकर्स खास तौर पर आने वाले फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं और किसी भी सेलिब्रेशन को और यादगार बना सकते हैं।

Boom Party सीरीज के दोनों मॉडल्स 100W की पावरफुल और बेस-हेवी ऑडियो क्वॉलिटी प्रदान करते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये स्पीकर्स 8 घंटे तक लगातार म्यूजिक प्लेबैक दे सकते हैं। इसमें ड्यूल वायरलेस Karaoke माइक्स, गिटार इनपुट, डेडिकेटेड EQ मोड्स और रिमोट कंट्रोल जैसी खूबियां दी गई हैं, जिससे ये फैमिली जैम सेशन या दोस्तों के साथ Karaoke नाइट्स के लिए बेहतरीन ऑप्शंस बन जाते हैं।

ये भी पढ़ें:₹6000 से कम में टॉप-3 स्मार्टफोन, Amazon Sale की डील्स ने कराए सबसे मजे

ट्रॉली-स्टाइल वाला कॉम्पैक्ट डिजाइन

कंपनी ने स्पीकर्स को ट्रॉली-स्टाइल डिजाइन में पेश किया है, जिसमें व्हील्स और पुल हैंडल दिया गया है ताकि इन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। LED लाइट्स का फीचर म्यूजिक बीट्स के साथ सिंक होता है, जिससे पार्टी का मजा और बढ़ जाता है। आउटडोर ब्रंच, हाउस पार्टी या कैम्पफायर नाइट- Boom Party स्पीकर्स हर माहौल के साथ फिट बैठते हैं।

ये स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स बनाते हैं खास

- 100W पावरफुल, बेस-हेवी और डिस्टॉर्शन-फ्री साउंड

- 8 घंटे तक नॉन-स्टॉप प्लेबैक और 6–8 घंटे का रिचार्ज टाइम

- LED Sense Lights जो म्यूज़िक के साथ सिंक होती हैं

- Karaoke मोड के लिए 2 वायरलेस माइक्रोफोन

- डेडिकेटेड गिटार पोर्ट और साउंड कंट्रोल्स

- मल्टीपल कनेक्टिविटी: Bluetooth, AUX, USB, SD Card और FM Radio

- ट्रॉली डिज़ाइन, व्हील्स और पुल हैंडल के साथ

- रिमोट कंट्रोल से आसान मैनेजमेंट

- डेडिकेटेड EQ मोड्स, अलग-अलग पार्टी वाइब्स के लिए

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

इतनी रखी गई स्पीकर्स की कीमत

Boom Party 210 और Boom Party 110 स्पीकर्स को कंपनी ने 9,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। ग्राहक इन्हें Amazon, Flipkart, Inbase की ऑफिशियल वेबसाइट और प्रमुख ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं।

