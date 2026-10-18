INALSA Micro WD20 Cleaner Review: दिवाली की सफाई में काम आएगा ये गैजेट; धूल, जाले से लेकर फर्श तक सब करेगा क्लीन

दिवाली पर सफाई के लिए INALSA Wet & Dry Vacuum Cleaner कितना उपयोगी है? हमने इसे घर में इस्तेमाल करके धूल, दीवारों के जाले, कागज के टुकड़े और फर्श पर गिरे पानी को साफ करने का टेस्ट किया। जानिए खूबियों-कमियों का पूरा रिव्यू।

सफाई में INALSA के Wet & Dry Vacuum Cleaner का किया टेस्ट

दिवाली आने से पहले घर की साफ-सफाई शुरू हो जाती है। कोई दीवारों पर लगे जाले हटाता है, तो कोई सोफे, फर्नीचर, फर्श और कोनों में जमा धूल साफ करने में जुट जाता है। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है, जब धूल ऐसी जगहों पर जमा हो जहां झाड़ू या कपड़ा आसानी से नहीं पहुंच पाता। ऐसे में Wet & Dry Vacuum Cleaner काम आ सकता है। हमने दिवाली की सफाई के लिए INALSA WD 20 Vacuum Cleaner को घर में इस्तेमाल करके देखा। यह 1400W मोटर, 20 लीटर टैंक और 20 kPa सक्शन पावर के साथ आता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन भी दिया गया है, जो फाइन डस्ट साफ करने में मदद करता है। हमारे पास INALSA Micro WD20 Wet & Dry Vacuum Cleaner आया, जिसे हमने 15 दिन के लिए इस्तेमाल किया। इस दौरान हमने इससे सूखी धूल, दीवारों के जाले, कागज के छोटे-छोटे टुकड़े और फर्श पर मौजूद पानी साफ करके देखा।

सक्शन पावर चेक करने के लिए किया कागज के टुकड़ों वाला टेस्ट किसी वैक्यूम क्लीनर की असली परीक्षा तब होती है, जब उसे घर की गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कंपनी के दावों से अलग, हमें यह देखना था कि यह फर्श पर मौजूद छोटी-छोटी चीजों को कितनी आसानी से खींचता है। इसके लिए हमने कागज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें फर्श पर फैला दिया। इसके बाद वैक्यूम क्लीनर चलाकर देखा कि वह इन टुकड़ों को कितनी तेजी से साफ कर पाता है। हमारे टेस्ट में मशीन ने कुछ ही सेकेंड में कागज के टुकड़ों को खींच लिया। यानी की फर्श पर मौजूद छोटी-मोटी सूखी गंदगी को इस गैजेट ने आसानी से साफ कर दिया। इसमें 1400W की मोटर और कंपनी के मुताबिक 20 kPa सक्शन पावर मिलती है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ आंकड़े से ज्यादा जरूरी इसका इस्तेमाल रहा। कागज के टुकड़े वाले टेस्ट में इसने अच्छा काम किया।

जाले और धूल साफ करने में भी यूजफुल रहा सफाई के दौरान ज्यादातर लोग कोनों में लगे जाले हटाते है। कई बार झाड़ू से जाले हटाने पर धूल नीचे गिर जाती है और फिर फर्श की सफाई दोबारा करनी पड़ती है।लेकिन वैक्यूम क्लीनर से आसानी से जाले साफ हो गए और फर्श पर भी कोई गंदकी नहीं हुई। इसके साथ मिलने वाले नोजल की मदद से कोनों तक पहुंचना आसान हो जाता है। INALSA Micro WD20 के साथ अलग-अलग तरह की सफाई के काम के लिए अलग-अलग अटैचमेंट मिलते हैं।

फर्श पर गिरे पानी को साफ करके भी देखा इस वैक्यूम क्लीनर की एक खास बात इसका Wet & Dry फीचर है। यानी सूखी गंदगी के साथ ही इससे पानी भी साफ कर सकते हैं। हमने इसका यह फीचर भी इस्तेमाल करके देखा। फर्श पर मौजूद पानी को साफ करने के लिए हमने वैक्यूम क्लीनर चलाया। पहली बार में पूरा पानी नहीं हटा, इसलिए हमने क्लीनर को पानी के ऊपर दो से तीन बार चलाना पड़ा। इसके बाद पानी काफी हद तक साफ हो गया और फर्श पर ज्यादा नमी नहीं बची।

हमारे इस्तेमाल में यह फीचर उपयोगी लगा, लेकिन हमे ऐसा लगा कि वैक्यूम क्लीनर पोछे की जगह नहीं ले सकता है। सफाई के दौरान यह सुविधा काम आ सकती है। उदाहरण के लिए, फर्श पर पानी फैल जाए या सफाई के बाद किसी जगह पानी जमा रह जाए, तो उसे हटाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेट क्लीनिंग करते समय सही फिल्टर और अटैचमेंट लगाना जरूरी है। साथ ही सफाई के बाद क्लीनर के टैंक को साफ करके भी जरूर रखें।

कार की सफाई में भी आएगा काम अगर आप घर के साथ अपनी कार की सफाई के लिए भी एक ही मशीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो INALSA Micro WD20 इस काम में उपयोगी हो सकता है। कार के फ्लोर मैट, फर्श और सीटों के आसपास धूल और मिट्टी जमा हो जाती है। सही नोजल की मदद से ऐसी सूखी गंदगी साफ की जा सकती है। कार में सफाई करते समय संकरी जगहों के लिए क्रेविस नोजल उपयोगी हो सकता है। इससे सीटों के बीच और किनारों में जमा धूल हटाने में मदद मिल सकती है। अगर सिर्फ कार की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते है तो छोटे कार वैक्यूम क्लीनर ज्यादा बेस्ट हो सकते हैं।

20 लीटर का टैंक कितना यूजफुल इस वैक्यूम क्लीनर में 20 लीटर की क्षमता वाला टैंक मिलता है। इसका फायदा यह है कि सफाई के दौरान जमा होने वाली गंदगी को बार-बार खाली करने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, इस तरह के वैक्यूम क्लीनर को रखने के लिए आपको थोड़ी जगह भी चाहिए। इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील की है और इसमें पहिए दिए गए हैं। पहियों की मदद से इसे फर्श पर खिसकाकर ले जाना आसान हो जाता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन भी मिलता है, जिसका इस्तेमाल कुछ जगहों से सूखी धूल हटाने के लिए किया जा सकता है।

मिलेगा HEPA फिल्टर, लेकिन रखरखाव का रखना होगा ध्यान INALSA Micro WD20 में HEPA फिल्टर दिया गया है। इस तरह के फिल्टर का काम हवा में मौजूद फाइन डस्ट को साफ करने में मदद करना है। इससे वैक्यूम क्लीनर से निकलने वाली हवा में धूल के कण कम हो सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय फिल्टर के साथ उसके रखरखाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर फिल्टर में काफी गंदगी जमा हो जाए या उसे सही तरीके से न लगाया जाए, तो मशीन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। वेट क्लीनिंग के बाद टैंक को खाली जरूर करें वरना उसमें मौजूद पानी फैल सकता है। अगर पानी या गीली गंदगी मशीन में लंबे समय तक रह जाती, तो स्मेल भी आने लगती है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे साफ भी जरूर करें।