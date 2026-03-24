1 अप्रैल से PAN Card बनवाना होगा मुश्किल! अब इन डाक्यूमेंट्स के बिना नहीं बनेगा कार्ड, देखें पूरी लिस्ट

1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड बनवाने के नियम बदलने जा रहे हैं। अब सिर्फ Aadhaar से आवेदन नहीं होगा, बल्कि कई अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। देखें जरूरी डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट:

अगर आप नया PAN कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार 1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड आवेदन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तक PAN कार्ड बनवाना काफी आसान हो गया था, क्योंकि सिर्फ Aadhaar के जरिए भी आवेदन किया जा सकता था। लेकिन अब यह सुविधा खत्म होने वाली है। नए नियम लागू होने के बाद आपको Aadhaar के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि PAN जारी करने के प्रोसेस को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इससे फर्जीवाड़े और गलत जानकारी के मामलों को कम करने में मदद मिलेगी। अगर आप बिना झंझट के PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास 31 मार्च 2026 तक का समय है।

क्या बदल रहा है PAN कार्ड में नए नियमों के अनुसार, अब PAN कार्ड के लिए सिर्फ Aadhaar देना काफी नहीं होगा।पहले Aadhaar के जरिए e-KYC करके आसानी से PAN बन जाता था, लेकिन अब अतिरिक्त दस्तावेज देना जरूरी होगा। इस बदलाव का मकसद सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाना है।

1 अप्रैल से PAN कार्ड बनवाने के लिए चाहिए होंगे ये डाक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2026 के बाद PAN कार्ड बनवाने के लिए आपको पहचान और जन्म तिथि से जुड़े दस्तावेज देने होंगे।

- जन्म प्रमाणपत्र

- 10वीं की मार्कशीट

- पासपोर्ट

- ड्राइविंग लाइसेंस

- वोटर आईडी

यानी अब सिर्फ Aadhaar दिखाकर काम नहीं चलेगा।

PAN कार्ड से जुड़े ये बदलाव भी होंगे नए नियमों के अनुसार PAN से जुड़ी जानकारी Aadhaar के अनुसार ही मानी जाएगी। इसलिए आपका नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी Aadhaar में सही होना जरूरी है। अगर जानकारी मैच नहीं हुई, तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

अब ऐसे करना होगा PAN कार्ड के लिए अप्लाई 1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड के लिए अप्लाई करना सख्त हो जाएगा, लेकिन सही जानकारी होने पर इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। अब आपको सिर्फ Aadhaar पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि कुछ जरूरी दस्तावेज भी साथ में देने होंगे। सबसे पहले आप Income Tax Department of India की आधिकारिक वेबसाइट या NSDL e-Governance (Protean) और UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL) के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।