1 अप्रैल से PAN Card बनवाना होगा मुश्किल! अब इन डाक्यूमेंट्स के बिना नहीं बनेगा कार्ड, देखें पूरी लिस्ट
1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड बनवाने के नियम बदलने जा रहे हैं। अब सिर्फ Aadhaar से आवेदन नहीं होगा, बल्कि कई अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। देखें जरूरी डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट:
अगर आप नया PAN कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार 1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड आवेदन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तक PAN कार्ड बनवाना काफी आसान हो गया था, क्योंकि सिर्फ Aadhaar के जरिए भी आवेदन किया जा सकता था। लेकिन अब यह सुविधा खत्म होने वाली है। नए नियम लागू होने के बाद आपको Aadhaar के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि PAN जारी करने के प्रोसेस को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इससे फर्जीवाड़े और गलत जानकारी के मामलों को कम करने में मदद मिलेगी। अगर आप बिना झंझट के PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास 31 मार्च 2026 तक का समय है।
क्या बदल रहा है PAN कार्ड में
नए नियमों के अनुसार, अब PAN कार्ड के लिए सिर्फ Aadhaar देना काफी नहीं होगा।पहले Aadhaar के जरिए e-KYC करके आसानी से PAN बन जाता था, लेकिन अब अतिरिक्त दस्तावेज देना जरूरी होगा। इस बदलाव का मकसद सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाना है।
1 अप्रैल से PAN कार्ड बनवाने के लिए चाहिए होंगे ये डाक्यूमेंट्स
1 अप्रैल 2026 के बाद PAN कार्ड बनवाने के लिए आपको पहचान और जन्म तिथि से जुड़े दस्तावेज देने होंगे।
- जन्म प्रमाणपत्र
- 10वीं की मार्कशीट
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी
यानी अब सिर्फ Aadhaar दिखाकर काम नहीं चलेगा।
PAN कार्ड से जुड़े ये बदलाव भी होंगे
नए नियमों के अनुसार PAN से जुड़ी जानकारी Aadhaar के अनुसार ही मानी जाएगी। इसलिए आपका नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी Aadhaar में सही होना जरूरी है। अगर जानकारी मैच नहीं हुई, तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
अब ऐसे करना होगा PAN कार्ड के लिए अप्लाई
1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड के लिए अप्लाई करना सख्त हो जाएगा, लेकिन सही जानकारी होने पर इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। अब आपको सिर्फ Aadhaar पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि कुछ जरूरी दस्तावेज भी साथ में देने होंगे। सबसे पहले आप Income Tax Department of India की आधिकारिक वेबसाइट या NSDL e-Governance (Protean) और UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL) के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको नया PAN आवेदन फॉर्म (Form 49A) भरना होगा। इसमें आपका नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और पता जैसी बेसिक जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फॉर्म भरने और डॉक्युमेंट अपलोड करने के बाद आपको आवेदन शुल्क ऑनलाइन पे करना होगा। इसके बाद आपका आवेदन वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। कुछ मामलों में e-KYC या OTP वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा और नजदीकी PAN सेवा केंद्र में जाकर सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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