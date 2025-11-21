Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Important news if you have not receive PM Kisan 2000 rupees than file a complaint online immediately check process
नहीं मिली PM Kisan की किश्त? तो घर बैठे मिनटों में करें शिकायत, तुरंत आएंगे 2000 रुपए खाते में, जानें तरीका

नहीं मिली PM Kisan की किश्त? तो घर बैठे मिनटों में करें शिकायत, तुरंत आएंगे 2000 रुपए खाते में, जानें तरीका

संक्षेप:

PM-Kisan की किस्त नहीं मिली? चिंता न करें। आप PM-Kisan पोर्टल, PM-Kisan हेल्पलाइन नंबर, ई-मेल सपोर्ट और राज्य कृषि विभाग के माध्यम से आसानी से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। जिसके बाद आपके पैसे आ सकते हैं:

Fri, 21 Nov 2025 02:13 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
PM Kisan Installment Not Received: अगर आप एक किसान हैं और PM-Kisan योजना की किस्त आपके बैंक खाते में नहीं आई है, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। कई बार किसानों को 2,000 रुपए की किस्त समय पर नहीं मिलती। इसका कारण बैंक-खाता लिंकिंग, आधार मिसमैच, गलत IFSC, नाम की स्पेलिंग गलती या डेटा अपडेट में देरी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने शिकायत दर्ज करने और समस्या हल करने के लिए कई आसान तरीके उपलब्ध कराए हैं और उनमें से ज़्यादातर ऑनलाइन हैं।

PM-Kisan का लाभ पाने के लिए किसान को न तो किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत है और न लंबी लाइन लगाने की। सिर्फ मोबाइल से ही आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायत नंबर प्राप्त कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आइये आपको बताते हैं कि कैसे आप PM-Kisan के लिए शिकायत कर सकते हैं, कौन-सा नंबर डायल करें, ई-मेल कहां भेजें जिससे कुछ घंटे या दिनों के भीतर आपकी समस्या हल हो जाती है।

सबसे पहले जानें: किस वजह से पैसा नहीं आता?

किस्त नहीं आने के आम कारण:

आधार नंबर गलत

आधार-बैंक लिंक नहीं

बैंक खाता बंद

IFSC बदल गया

नाम की स्पेलिंग आधार और बैंक में अलग

eKYC पूरा नहीं

PM-Kisan फॉर्म में गलत जानकारी

यदि इनमें से कुछ भी गलत है, तो किस्त रुक जाती है।

PM-Kisan में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? (Step-by-Step Process)

Step 1: PM-Kisan की वेबसाइट खोलें, https://pmkisan.gov.in

Step 2: ‘Help Desk’ ऑप्शन चुनें होमपेज पर नीचे की ओर ‘Help Desk’ विकल्प मिलेगा।

Step 3: अपनी जानकारी भरें, यहां आपसे पूछा जाता है: आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, तीनों में से किसी एक से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

Step 4: समस्या का टाइप चुनें, कई विकल्प मिलेंगे जैसे: पैसा नहीं आया, KYC समस्या, बैंक डेटा गलत, आधार मिसमैच, अपनी समस्या चुनें।

Step 5: ‘Submit’ दबाएं, सबमिट करते ही आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। आपको एक Complaint Token Number मिलता है, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।

PM-Kisan Helpline Numbers

सरकार ने किसानों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं:

PM-Kisan Official Helpline

155261

1800-115-526 (Toll-Free)

011-23381092

PM-Kisan ईमेल सपोर्ट

✔ Email ID: pmkisan-ict@gov.in

इस ईमेल में लिखें: पूरा नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य / जिला / गांव, समस्या का विवरण, Payment Failed Screenshot (यदि उपलब्ध हो), ईमेल भेजने के 24–72 घंटे में जवाब आ जाता है।

