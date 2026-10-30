SBI अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए बैंक या ATM जाने की जरूरत नहीं है। आप मिस्ड कॉल, SMS, YONO ऐप और नेट बैंकिंग से घर बैठे खाते में जमा पैसे की जानकारी पा सकते हैं। जानें आसान तरीका और जरूरी नंबर।

अगर आपका बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में है, तो खाते में कितने पैसे बचे हैं, यह जानने के लिए हर बार बैंक या ATM जाने की जरूरत नहीं है। बैंक अपने ग्राहकों को कई ऐसी सुविधाएं देता है, जिनकी मदद से मोबाइल फोन से ही अकाउंट बैलेंस चेक किया जा सकता है। इसके लिए आप मिस्ड कॉल, SMS, YONO ऐप और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि मिस्ड कॉल और SMS के जरिए बैलेंस जानने के लिए हर बार इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ती। हालांकि, इसके लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

SBI की SBI Quick सर्विस के जरिए ग्राहक मिस्ड कॉल देकर या तय फॉर्मेट में SMS भेजकर खाते में जमा रकम की जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा पिछले पांच ट्रांजैक्शन की जानकारी यानी मिनी स्टेटमेंट भी हासिल की जा सकती है। वहीं, जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा है, वे YONO ऐप या SBI की नेट बैंकिंग वेबसाइट से भी बैलेंस देख सकते हैं। आइए जानते हैं इन सभी तरीकों का इस्तेमाल कैसे करना है और इसके लिए किन नंबरों की जरूरत पड़ेगी।

मिस्ड कॉल देकर चेक करें SBI अकाउंट बैलेंस SBI ग्राहकों के लिए बैलेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका मिस्ड कॉल बैंकिंग है। इसके लिए आपको अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9223766666 पर कॉल करना होगा। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी। इसके बाद बैंक की ओर से SMS भेजकर खाते में मौजूद बैलेंस की जानकारी दी जाएगी। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए पहले SBI Quick सेवा में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप जरूरत पड़ने पर मिस्ड कॉल देकर बैलेंस जान सकते हैं। इस तरीके में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती।

SMS भेजकर भी जान सकते हैं खाते में कितने पैसे हैं? अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, तो SMS के जरिए भी SBI अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से BAL लिखकर 9223766666 पर SMS भेजना होगा। इसके बाद बैंक की ओर से आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, जिसमें खाते का आखिरी क्लियर बैलेंस बताया जाएगा। ध्यान रखें कि SMS भेजने से पहले SBI Quick सेवा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।

SBI Quick सेवा के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन? अगर आपने अभी तक SBI Quick सेवा शुरू नहीं की है, तो इसके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका तरीका काफी आसान है। सबसे पहले अपने बैंक खाते से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS ऐप खोलें। अब मैसेज में REG लिखें, उसके बाद एक स्पेस देकर अपना अकाउंट नंबर डालें। इस SMS को 07208933148 पर भेज दें। इसके बाद बैंक की ओर से रजिस्ट्रेशन सफल होने या न होने का कन्फर्मेशन मैसेज आएगा।

अगर रजिस्ट्रेशन सफल हो जाता है, तो आप मिस्ड कॉल और SMS के जरिए बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो मोबाइल नंबर बैंक खाते में अपडेट है या नहीं और SMS का फॉर्मेट सही है या नहीं, यह चेक करें। जरूरत पड़ने पर बैंक ब्रांच में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं।

SBI खाते की मिनी स्टेटमेंट भी मिलेगी SBI Quick सेवा का इस्तेमाल केवल बैलेंस चेक करने के लिए ही नहीं, बल्कि पिछले ट्रांजैक्शन की जानकारी पाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके जरिए ग्राहक अपने खाते के पिछले पांच ट्रांजैक्शन की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से MSTMT लिखकर 9223766666 पर SMS भेजना होगा। इसके अलावा इसी नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी मिनी स्टेटमेंट की जानकारी ली जा सकती है।