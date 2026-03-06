जरूरी खबर: Samsung ने 2000 रुपए तक महंगे हुए Galaxy A, F, M सीरीज के 6 तगड़े फोन

जरूरी खबर: Samsung ने 2000 रुपए तक महंगे हुए Galaxy A, F, M सीरीज के 6 तगड़े फोन
Samsung ने भारत में अपने कई Galaxy स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ा दी है। अब कंपनी के Galaxy A56, Galaxy A36 और Galaxy F17 जैसे फोन पहले से महंगे हो गए हैं। जानिए किस फोन की कितने रुपए बढ़ी कीमत।
Samsung Smartphones Price Hike: अगर आप Samsung का नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि सैमसंग ने अपने बजट और मिड-बजट दोनों फोन्स की कीमत 2000 रुपए तक बढ़ा दी है। इस प्राइस हाईक के बाद कई पॉपुलर मॉडल अब पहले से महंगे हो गए हैं। टेक टिप्स्टर अभिषेक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर कर इस बदलाव की जानकारी दी। पोस्ट के मुताबिक Samsung ने Galaxy A और F सीरीज के कुछ स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ा दिए हैं और नए प्राइस भारत में लागू भी हो चुके हैं।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
27% OFF
Samsung Galaxy F36 5G
- 6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
- 128 GB Storage
- 6.67-inch Display Size
₹16799₹22999
खरीदिये
रिपोर्ट के अनुसार Galaxy A56, Galaxy A36 और Galaxy F17 फोन की कीमत में 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। यह बदलाव सभी RAM और स्टोरेज वेरिएंट पर लागू हो सकता है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बढ़ती कंपोनेंट लागत और मेमोरी चिप की कीमतों में तेजी को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है।
भारत में सैमसंग गैलेक्सी एम, एफ और ए सीरीज के फोन की कीमत 5 मार्च से प्रभावी हो गई हैं और अपडेटेड कीमतें सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाई दे रही हैं।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Samsung के ये फोन हुए महंगे
1. Samsung Galaxy M36 और Samsung Galaxy F36 मॉडलों की कीमतों में 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। गैलेक्सी एम36 का 8GB + 128GB वेरिएंट अब 21,499 रुपये से बढ़कर 21,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि गैलेक्सी एम36 का 8GB + 256GB वेरिएंट पहले 24,499 रुपये में उपलब्ध था, अब इसकी कीमत 25,999 रुपये है।
2. इसी तरह, सैमसंग गैलेक्सी F36 के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत अब 21,999 रुपये हो गई है, जो इसके पिछले 21,499 रुपये से 500 रुपये अधिक है। 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 24,499 रुपये से बढ़कर 25,999 रुपये में उपलब्ध है।
3. सैमसंग गैलेक्सी M17 5G की कीमत में भी बदलाव हुआ है, जहां इसके 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत अब 15,999 रुपये से बढ़कर 16,499 रुपये हो गई है, और 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपये से बढ़कर 18,499 रुपये हो गई है।
4. सैमसंग गैलेक्सी F17 5G की कीमत में 1,000 रुपये तक की वृद्धि हुई है। 4GB + 128GB मॉडल की कीमत अब 16,999 रुपये है, जबकि पहले यह 16,499 रुपये में उपलब्ध था। 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत अब 18,999 रुपये है, जो पहले 17,999 रुपये थी, जबकि 8GB + 128GB मॉडल की कीमत अब 20,999 रुपये है, जो पहले 19,999 रुपये थी।
5. सैमसंग गैलेक्सी A17 5G की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई है। 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत अब 18,999 रुपये से बढ़कर 20,499 रुपये हो गई है। 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 20,499 रुपये से बढ़कर 22,499 रुपये हो गई है, जबकि 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत पहले के 23,499 रुपये से बढ़कर 26,499 रुपये हो गई है।
6. सैमसंग गैलेक्सी A06 5G की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। 4GB + 64GB वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये पर स्टेबल है। वहीं, 4GB + 128GB वेरिएंट की कीमत अब 13,999 रुपये से बढ़कर 15,999 रुपये हो गई है। 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत भी 12,499 रुपये से बढ़कर 15,999 रुपये हो गई है। पहले के 13,999 रुपये की तुलना में अब यह 15,499 रुपये हो गया है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।