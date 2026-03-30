iPhone यूजर्स के लिए जरूरी खबर! फोन में जरूर ON करें ये सेटिंग, न कोई लगा पाएगा चूना, न चुरा पाएगा डेटा
Apple ने दावा किया है कि iPhone में एक खास सिक्योरिटी फीचर ऑन होने पर अब तक कोई भी फोन हैक नहीं हुआ है। यह फीचर यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी को मजबूत सुरक्षा देता है।
स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है। आज फोन में हमारी बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल फोटो, चैट और कई जरूरी जानकारी सेव होती है। ऐसे में फोन की सिक्योरिटी बहुत अहम हो जाती है। खासकर iPhone यूजर्स अक्सर यह मानते हैं कि उनका फोन सुरक्षित है, लेकिन साइबर अटैक का खतरा हर डिवाइस पर बना रहता है। इसी बीच Apple ने एक बड़ा दावा किया है, जो iPhone यूजर्स के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। कंपनी का कहना है कि अगर एक खास सिक्योरिटी फीचर ऑन रखा जाए, तो अब तक कोई भी iPhone हैक नहीं हुआ है।
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यह फीचर iPhone की सुरक्षा को कई स्तरों पर मजबूत करता है और हैकर्स के लिए फोन तक पहुंचना बेहद मुश्किल बना देता है। खास बात यह है कि यह फीचर पहले से ही iPhone में मौजूद है, बस ज्यादातर यूजर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। अगर आप भी अपने iPhone को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
Lockdown Mode क्या है?
iPhone का एक खास सिक्योरिटी फीचर है, जिसे Apple ने उन यूजर्स के लिए बनाया है जिन्हें हैकिंग या साइबर अटैक का ज्यादा खतरा होता है। जब आप इस फीचर को ऑन करते हैं, तो यह आपके फोन की कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी को सीमित कर देता है जैसे अनजान मैसेज अटैचमेंट, संदिग्ध वेबसाइट स्क्रिप्ट और कुछ कॉल या कनेक्शन ब्लॉक हो जाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि हैकर्स के लिए आपके फोन में घुसना बेहद मुश्किल हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो Lockdown Mode आपके iPhone को एक “हाई सिक्योरिटी मोड” में डाल देता है, जिससे आपका डेटा और प्राइवेसी ज्यादा सुरक्षित रहती है।
ऐसे काम करता है Lockdown Mode
Lockdown Mode iPhone की कई फंक्शनैलिटी को सीमित कर देता है ताकि हैकर्स के लिए कोई रास्ता न बचे। यह फीचर मैसेज अटैचमेंट, कुछ वेबसाइट फीचर्स और कॉल्स जैसी चीजों को सीमित कर देता है। इससे किसी भी तरह का संदिग्ध कोड या Malware आपके फोन में एंटर नहीं कर पाता। Apple का कहना है कि जब से यह फीचर लॉन्च हुआ है, तब से Lockdown Mode ऑन रहने पर कोई भी iPhone हैक नहीं किया गया है। Lockdown Mode ऑन करने के बाद कुछ फीचर्स सीमित हो जाते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट सही से काम नहीं कर सकतीं और कुछ ऐप्स की फंक्शनैलिटी कम हो सकती है। इसलिए इसे जरूरत के हिसाब से ऑन करना चाहिए।
कैसे ऑन करें यह फीचर
आप अपने iPhone में Settings में जाकर Privacy & Security सेक्शन में Lockdown Mode को ऑन कर सकते हैं। यह प्रोसेस आसान है और कुछ ही स्टेप्स में पूरी हो जाती है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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