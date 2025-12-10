Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Immersion Heater For Home Under Rs 1000 From Crompton To Havells On Amazon Sale

गर्म पानी के लिए गीजर नहीं 499 रुपये में ये इमर्शन रॉड ले आएं घर, खटाखट बिक रही यूनिट

संक्षेप:

बजट कम है और आप अपने इस सर्दी इमर्शन हीटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जो अमेजन पर उपलब्ध हैं।

Dec 10, 2025 01:08 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आप घर में सस्ता और तुरंत गर्म पानी पाने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो 1000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाला इमर्शन हीटर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यह इस्तेमाल में बेहद आसान होता है। ये उन लोगों के लिए सही है, जो गीजर पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं या फिर बैचलर्स हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और बिजली की कम खपत इसे बजट-फ्रेंडली बनाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
गर्म पानी के लिए गीजर नहीं 499 रुपये में ये इमर्शन रॉड ले आएं घर, खटाखट बिक रही यूनिट

1. Crompton AIMR-B15A 1500W Superfast heating Immersion Rod| 100% Shock Proof| Anti-corrosive coating| Energy Saving| Powerful Heating Element| Bucket Hook & Light Indicator| 2 Yrs Warranty

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 599 रुपये है। यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी सुपरफास्ट हीटिंग टेक्नोलॉजी पानी को कुछ ही मिनटों में गर्म कर देती है। 100% शॉकप्रूफ डिजाइन इसे सुरक्षित रखने में भी मदद करात है। इसमें दी गई एंटी-कोरोसिव कोटिंग इसे जंग से बचाती है। इसका पावरफुल हीटिंग एलिमेंट एनर्जी की बचत करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

पावर
1500W सुपरफास्ट हीटिंग
सेफ्टी
100% शॉकप्रूफ
कोटिंग
एंटी-कोरोसिव
हीटिंग एलिमेंट
एनर्जी सेविंग, पावरफुल
अन्य फीचर्स
बकेट हुक, लाइट इंडिकेटर
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

सुपरफास्ट पानी गर्म करने की क्षमता

...

शॉकप्रूफ और सुरक्षित डिजाइन

...

एंटी-कोरोसिव कोटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल बकेट उपयोग के लिए सही

...

ध्यान न देने पर पानी ज्यादा गर्म

2. Orient Electric Arc Plus 1.5kw |Immersion water heater|100% shock proof body|Heavy copper element|With Bucket clip| ISI certified | 2 years replacement warranty

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 48% डिस्काउंट के साथ 549 रुपये हो जाती है। यह 1.5kW इमर्शन वॉटर हीटर है, जो पानी को तेजी से गर्म करता है। इसकी 100% शॉकप्रूफ बॉडी इसे सेफ्टी देती है। हैवी कॉपर हीटिंग एलिमेंट काफी इफेक्टिव है। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही रहेगी। ISI सर्टिफिकेशन इसकी क्वालिटी की पुष्टि करता है। इसके साथ 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दी गई है।

Specifications

पावर
1.5kW
सेफ्टी
100% शॉकप्रूफ बॉडी
हीटिंग एलिमेंट
हैवी कॉपर
अन्य फीचर्स
बकेट क्लिप
सर्टिफिकेशन
ISI मार्क
वारंटी
2 साल रिप्लेसमेंट

क्यों खरीदें

...

शॉकप्रूफ डिजाइन से बेहतर सुरक्षा

...

हेवी कॉपर एलिमेंट से फास्ट हीटिंग

...

ISI प्रमाणित क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल बकेट इस्तेमाल के लिए सही

...

लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ओवरहीटिंग

3. Bajaj Copper 1000 W Immersion Rod Heater For Home|Water Heater Rod For Efficient Heating|With Anti-Corrosive Nickel Plating|ISI Approvel Safety & Quality|2-Yr Warranty|Black/silver

Loading Suggestions...

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1000W इमर्शन रॉड घर में पानी गर्म करने का एक आसान तरीका है। इसका कॉपर हीटिंग एलिमेंट काफी इफेक्टिव है। एंटी-कोरोसिव निकेल प्लेटिंग से यह जंग से सुरक्षित रहता है। ISI अप्रूवल इसकी सेफ्टी और क्वालिटी की गारंटी देता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications

पावर
1000W
हीटिंग एलिमेंट
कॉपर
कोटिंग
एंटी-कोरोसिव निकेल प्लेटिंग
सर्टिफिकेशन
ISI अप्रूव्ड
डिजाइन
ब्लैक/सिल्वर
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

इफेक्टिव हीटिंग

...

निकेल प्लेटिंग से रस्ट रेस्सिटेंट

...

ISI प्रमाणित सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल बकेट इस्तेमाल के लिए

...

1000W होने के कारण पानी गर्म होने में थोड़ा ज्यादा समय

4. Water Heater Rod Heater for Bathroom Immersion Rod Water Heater, Copper and Nickel Rust-Free Coating, Shock Proof Design for Durable Life with Turbo Heat Pro Rapid Coil Heating Technology (NICKLE)

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 459 रुपये है। इसमें टर्बो हीट प्रो रैपिड कॉइल हीटिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कम समय में पानी को तेजी से गर्म करती है। कॉपर और निकेल की रस्ट-फ्री कोटिंग इसे जंग से बचाती है। शॉकप्रूफ डिजाइन इसे इस्तेमाल करने में सुरक्षित बनाता है। यह घर के बाथरूम के लिए सही रहेगा।

Specifications

हीटिंग टेक्नोलॉजी
टर्बो हीट प्रो रैपिड कॉइल
कोटिंग
कॉपर + निकेल रस्ट-फ्री
सेफ्टी
शॉकप्रूफ डिजाइन

क्यों खरीदें

...

बहुत फास्ट हीटिंग

...

निकेल और कॉपर कोटिंग से जंग नहीं लगता

...

शॉकप्रूफ डिजाइन से सुरक्षित इस्तेमाल

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल बकेट पानी गर्म करने के लिए

...

ध्यान न देने पर पानी ओवरहीट

5. Havells Immersion heater HP15 Auto 1500 Watts (Blue) Plastic

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 1,490 रुपये है। इसे 36% डिस्काउंट के साथ 949 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह इमर्शन रॉड निकेल प्लेटिंग के साथ आता है, जो इसे जंग से बचाकर लंबे समय तक ड्यूरेबल बनाता है। एफिशिएंट हीट ट्रांसफर एलिमेंट पानी को जल्दी गर्म करता है। इसमें ऑटोमेटिक कट-ऑफ फीचर है, जिससे पानी ज्यादा गर्म होने पर हीटर अपने आप बंद हो जाता है।

Specifications

निकेल प्लेटिंग
जंग से सुरक्षा
हीटिंग एलिमेंट
इफेक्टिव हीट ट्रांसफर
वोल्टेज
230V, 50Hz
टेम्परेचर नॉब
लो, मीडियम और हाई
सुरक्षा
टच-प्रोटेक्शन कवर

क्यों खरीदें

...

निकेल प्लेटिंग से रस्ट-रेस्सिटेंट

...

ऑटो कट-ऑफ से बेहतर सुरक्षा

...

तापमान सेटिंग नॉब से कस्टम हीटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बकेट इस्तेमाल तक सीमित

...

गलत सेटिंग पर पानी ज्यादा गर्म

6. GM Immersion Rod Water Heater with Bucket Guard 1500W 16 AMP Plug Superior Copper Element Heat Resistant Handle Nickel Plated Prevents Corrosion Double ISI Certified 1.6M Cord 2 Years Warranty

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 40% डिस्काउंट के साथ 598 रुपये है। इसमें सुपीरियर कॉपर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है। निकेल प्लेटिंग इसे जंग से बचाती है। बकेट गार्ड अतिरिक्त सुरक्षा देता है, जिससे रॉड सीधे बकेट की सतह को नहीं छूती। इसें हीट-रेजिस्टेंट हैंडल दिया गया है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications

पावर
1500W
हीटिंग एलिमेंट
सुपीरियर कॉपर
कोटिंग
निकेल प्लेटिंग
सेफ्टी:
बकेट गार्ड, हीट-रेजिस्टेंट हैंडल
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

इफेक्टिव हीटिंग

...

बकेट गार्ड से सुरक्षित इस्तेमाल

...

निकेल कोटिंग

...

डबल ISI सर्टिफाइड सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल बकेट में इस्तेमाल तक सीमित

...

16 AMP प्लग सभी सॉकेट में फिट नहीं हो सकता

7. Usha Immersion Heater (2410) 1000 Watts with Shock Protection (Silver), Copper

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 539 रुपये है। यह इमर्शन रॉड शॉक-प्रूफ प्लास्टिक टॉप बॉडी के साथ आता है, जो इस्तेमाल के दौरान पूरी सुरक्षा देता है। इसका कॉपर ट्यूब एलिमेंट पानी को तेजी से गर्म करता है, जबकि निकेल प्लेटिंग हीटिंग एलिमेंट की उम्र बढ़ाती है। ISI सर्टिफिकेशन इसकी क्वालिटी बढ़ाता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications

शॉक-प्रूफ बॉडी
सुरक्षित और बेहतर ग्रिप
हीटिंग एलिमेंट
कॉपर ट्यूब, निकेल प्लेटिंग
सर्टिफिकेशन
ISI मार्क
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

शॉक-प्रूफ डिजाइन से ज्यादा सुरक्षा

...

फास्ट हीटिंग और लंबी एलिमेंट लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल बकेट इस्तेमाल तक सीमित

...

गलत पोजिशन में इस्तेमाल करने पर ओवरहीटिंग का जोखिम

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।