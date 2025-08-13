मौका! iPhone हैक करें और जीतें 16 करोड़ रुपए का इनाम, जानें डिटेल्स If you can hack an iPhone a prize of 16 crores rupees up for grabs from Apple, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़If you can hack an iPhone a prize of 16 crores rupees up for grabs from Apple

मौका! iPhone हैक करें और जीतें 16 करोड़ रुपए का इनाम, जानें डिटेल्स

Apple ने अपना Security Bounty प्रोग्राम अपडेट कर दिया है। अब iPhone हैक करने वाले को मिलेंगे $2 मिलियन (लगभग 16 रुपये करोड़) तक के इनाम, साथ में कई और कैटेगरी और रिवार्ड्स भी हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:34 PM
share Share
Follow Us on
मौका! iPhone हैक करें और जीतें 16 करोड़ रुपए का इनाम, जानें डिटेल्स

यदि आप कोडिंग और तकनीकी चुनौतियों में महारत रखते हैं और एक ऐसा मौका चाहते हैं जहां आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सच में बड़ा इनाम जीत सकें तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। Apple ने अपनी Security Bounty प्रोग्राम के तहत अब iPhone हैक करने पर 16 रुपये करोड़ ($2 million) तक का इनाम किया है। यह इनाम लॉकडाउन मोड की सुरक्षा को क्रैक करने वाले या Apple के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सिस्टम में गंभीर कमजोरियों की पहचान करने वालों को दिया जाएगा।

यह सबसे हाई-स्टेक सुरक्षा चैलेंज है जिसमें ethical हैकिंग और सुरक्षा रिसर्चरों को आमंत्रित किया गया है। इसके जरिए Apple यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके iPhones अब भी दुनिया के सबसे सुरक्षित स्मार्टफोन बने रहें। आइए अब डिटेल में समझते हैं इस प्रोग्राम में कौन-से प्रकार के हैक्स शामिल हैं, कितने इनाम तक दिए जा रहे हैं, और इस चुनौती में कैसे भाग लिया जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

7% OFF

Apple IPhone 16E 512GB

Apple IPhone 16E 512GB

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹83999

₹89900

खरीदिये

discount

11% OFF

Apple IPhone 16E 256GB

Apple IPhone 16E 256GB

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹70900

₹79900

खरीदिये

discount

11% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹53499

₹59900

खरीदिये

discount

9% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹81900

₹89900

खरीदिये

discount

7% OFF

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹111900

₹119900

खरीदिये

discount

9% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹72499

₹79900

खरीदिये

discount

8% OFF

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹133900

₹144900

खरीदिये

Apple Security Bounty की खास बातें

Apple ने अलग-अलग हैक प्रकारों के लिए अलग-अलग पुरस्कार तय किए हैं:

- यदि कोई व्यक्ति डिवाइस में फिजिकल तौर पर सेंध लगाकर उसे हैक करता है, तो ₹2 करोड़ ($250K) तक मिल सकते हैं।

- यूजर-इंस्टॉल्ड ऐप के माध्यम से हमला (User-installed app exploit) ₹1.2 करोड़ ($150K) तक का इनाम।

- स्मार्ट नेटवर्क अटैक (Network attack with user interaction): ₹2 करोड़ ($250K) तक का इनाम।

- ज़ीरो-क्लिक नेटवर्क अटैक (Zero-click network exploit without user interaction) ₹8 करोड़ ($1M) तक का इनाम।

- प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट (PCC) में रिमोट अटैक ₹8 करोड़ ($1M) तक का इनाम।

- लॉकडाउन मोड बायपास: इस सबसे बड़ी चुनौती के लिए निश्चित इनाम ₹16 करोड़ ($2M) है।

शर्तें और नियम

Apple Pay फिलहाल काम न चलने वाले सिस्टम, या फ़िशिंग जैसे सोशल इंजीनियरिंग हमलों से पैदा हुई कमजोरियों को इनाम के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रतिभागियों को किसी भी कमजोर कोड या एक्सप्लॉयट का खुलासा केवल Apple को ही करना होगा बग को सार्वजनिक करना निषेध है।

Apple Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।