मौका! iPhone हैक करें और जीतें 16 करोड़ रुपए का इनाम, जानें डिटेल्स

Apple ने अपना Security Bounty प्रोग्राम अपडेट कर दिया है। अब iPhone हैक करने वाले को मिलेंगे $2 मिलियन (लगभग 16 रुपये करोड़) तक के इनाम, साथ में कई और कैटेगरी और रिवार्ड्स भी हैं।

Wed, 13 Aug 2025 07:34 PM

यदि आप कोडिंग और तकनीकी चुनौतियों में महारत रखते हैं और एक ऐसा मौका चाहते हैं जहां आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सच में बड़ा इनाम जीत सकें तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। Apple ने अपनी Security Bounty प्रोग्राम के तहत अब iPhone हैक करने पर 16 रुपये करोड़ ($2 million) तक का इनाम किया है। यह इनाम लॉकडाउन मोड की सुरक्षा को क्रैक करने वाले या Apple के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सिस्टम में गंभीर कमजोरियों की पहचान करने वालों को दिया जाएगा।

यह सबसे हाई-स्टेक सुरक्षा चैलेंज है जिसमें ethical हैकिंग और सुरक्षा रिसर्चरों को आमंत्रित किया गया है। इसके जरिए Apple यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके iPhones अब भी दुनिया के सबसे सुरक्षित स्मार्टफोन बने रहें। आइए अब डिटेल में समझते हैं इस प्रोग्राम में कौन-से प्रकार के हैक्स शामिल हैं, कितने इनाम तक दिए जा रहे हैं, और इस चुनौती में कैसे भाग लिया जा सकता है।

Apple Security Bounty की खास बातें Apple ने अलग-अलग हैक प्रकारों के लिए अलग-अलग पुरस्कार तय किए हैं:

- यदि कोई व्यक्ति डिवाइस में फिजिकल तौर पर सेंध लगाकर उसे हैक करता है, तो ₹2 करोड़ ($250K) तक मिल सकते हैं।

- यूजर-इंस्टॉल्ड ऐप के माध्यम से हमला (User-installed app exploit) ₹1.2 करोड़ ($150K) तक का इनाम।

- स्मार्ट नेटवर्क अटैक (Network attack with user interaction): ₹2 करोड़ ($250K) तक का इनाम।

- ज़ीरो-क्लिक नेटवर्क अटैक (Zero-click network exploit without user interaction) ₹8 करोड़ ($1M) तक का इनाम।

- प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट (PCC) में रिमोट अटैक ₹8 करोड़ ($1M) तक का इनाम।

- लॉकडाउन मोड बायपास: इस सबसे बड़ी चुनौती के लिए निश्चित इनाम ₹16 करोड़ ($2M) है।