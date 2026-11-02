घर पर ही बन जाएगा DJ फ्लोर! 240W साउंड वाले इस स्पीकर में मिलेंगे 2 माइक; इतनी है कीमत
iBall ने 240W RMS आउटपुट वाले Partyriot 410 DJ Speaker को भारत में लॉन्च किया है। इसमें दो वायरलेस माइक्रोफोन, पांच RGB लाइटिंग मोड और 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है।
टेक कंपनी iBall ने भारत में अपना नया DJ Speaker Partyriot 410 लॉन्च किया है। इसे घर में पार्टी करने, दोस्तों के साथ म्यूजिक सुनने और कराओके का शौक रखने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस स्पीकर में 240W RMS साउंड आउटपुट के साथ थ्री-वे ऑडियो सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें दो वायरलेस माइक्रोफोन, RGB लाइटिंग और 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
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iBall Partyriot 410 में 240W RMS आउटपुट दिया गया है। इसमें तीन-वे स्पीकर सिस्टम मिलता है, जिसमें 20.32 सेंटीमीटर का डाउन-फायरिंग वूफर, दो 13.33 सेंटीमीटर के मिडरेंज ड्राइवर और दो 6 सेंटीमीटर के ट्वीटर शामिल हैं। इस तरह यह अलग-अलग डायरेक्शंस में साउंड प्रोजेक्शन करता है।
कंपनी के मुताबिक, इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 35Hz से 15kHz तक है। इसे अलग-अलग तरह के म्यूजिक में डीप बास और क्लियर वोकल्स देने के लिए डिजाइन किया गया है। बेहतर बास के लिए इसमें X Bass EQ फीचर भी मिलता है। यूजर्स अपनी पसंद के मुताबिक म्यूजिक और माइक्रोफोन की आवाज को अलग-अलग कंट्रोल कर सकते हैं।
दो वायरलेस माइक्रोफोन से कर सकेंगे कराओके
नए DJ स्पीकर की एक खासियत इसके साथ मिलने वाले दो रिचार्जेबल UHF वायरलेस माइक्रोफोन हैं। इनकी मदद से यूजर्स घर पर कराओके कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे कार्यक्रमों, पार्टियों और अनाउंसमेंट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
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पार्टी का माहौल बनाने के लिए इसमें पांच RGB LED लाइटिंग मोड दिए गए हैं। म्यूजिक के साथ ये लाइट्स अलग-अलग तरह के विजुअल इफेक्ट देती हैं। स्पीकर में LED डिस्प्ले भी मौजूद है। इस तरह स्पीकर को एक अल्टीमेट पार्टी एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।
ब्लूटूथ और TWS कनेक्टिविटी
दमदार कनेक्टिविटी के लिए iBall Partyriot 410 में ब्लूटूथ, USB प्लेबैक और AUX इनपुट का सपोर्ट मिलता है। इसमें True Wireless Stereo (TWS) फीचर भी दिया गया है। इसकी मदद से दो कंपैटिबल स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट करके स्टीरियो साउंड का अनुभव लिया जा सकता है।
स्पीकर में बिल्ट-इन बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे तक चल सकता है। हालांकि, रियल लाइफ बैटरी बैकअप वॉल्यूम और इस्तेमाल के तरीके पर डिपेंड करेगा।
iBall Partyriot 410 की कीमत
iBall Partyriot 410 DJ Speaker को भारत में 17,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसे Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।