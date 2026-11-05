140W साउंड के साथ पार्टी क्लब बन जाएगा घर, इतनी है नए स्पीकर की कीमत
iBall ने 140W RMS साउंड आउटपुट वाला नया पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर Dhun 450 लॉन्च किया है। इसमें 12cm वूफर, RGB लाइटिंग, TWS कनेक्टिविटी और 7 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है।
होम एंटरटेनमेंट को बेहतर बनाने के लिए iBall ने अपना नया पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर iBall Dhun 450 (iB1802) लॉन्च किया है। कंपनी का यह स्पीकर 140W RMS ऑडियो आउटपुट के साथ आता है। इसमें दमदार बास के लिए खास वूफर और पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इसे खास तौर पर म्यूजिक लवर्स, हाउस पार्टी और रोजाना मनोरंजन के लिए पेश किया है। स्पीकर की शुरुआती कीमत 7,499 रुपये रखी गई है और इसे Amazon से खरीदा जा सकता है।
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iBall Dhun 450 की सबसे बड़ी खासियत इसका 140W RMS ऑडियो आउटपुट है। इसमें 12cm का डेडिकेटेड वूफर और दो 6.63cm फुल-रेंज ड्राइवर्स दिए गए हैं। इसके अलावा बेहतर बास और साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें दो पैसिव रेडिएटर्स भी मौजूद हैं। कंपनी का दावा है कि यह कॉम्बिनेशन अलग-अलग तरह के म्यूजिक में दमदार और बास से भरपूर साउंड देने में मदद करता है।
स्पीकर में मल्टीकलर LED लाइटिंग भी दी गई है, जो म्यूजिक सुनने के दौरान पार्टी जैसा माहौल बनाने में मदद करेगी। इसका फैब्रिक मेश फिनिश इसे प्रीमियम लुक देता है। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड कैरी हैंडल दिया गया है, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा।
दो स्पीकर्स को कर सकेंगे कनेक्ट
iBall Dhun 450 में True Wireless Stereo (TWS) फीचर दिया गया है। इसकी मदद से यूजर्स दो कम्पैटिबल Dhun 450 स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़े एरिया में साउंड का बेहतर अनुभव मिल सकता है।
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कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.3 दिया गया है। इसके अलावा USB और AUX इनपुट का सपोर्ट भी मिलता है। खास बात है कि इसमें 6.3mm का डेडिकेटेड माइक्रोफोन इनपुट भी मौजूद है। इसकी मदद से यूजर्स माइक्रोफोन कनेक्ट करके अनाउंसमेंट या कराओके जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं।
बैटरी और प्लेबैक टाइम
पोर्टेबल इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए iBall Dhun 450 में बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, LED लाइट बंद रखने और 70 फीसदी वॉल्यूम पर इस्तेमाल करने पर यह स्पीकर 7 घंटे तक चल सकता है। वहीं, 100 प्रतिशत वॉल्यूम पर इसका प्लेबैक टाइम करीब 3 घंटे तक है। हालांकि, वास्तविक बैटरी बैकअप म्यूजिक और इस्तेमाल के तरीके के आधार पर अलग हो सकता है।
इतनी है iBall Dhun 450 की कीमत
iBall Dhun 450 (iB1802) को भारत में 7,499 रुपये की इंट्रोडक्टरी कीमत पर पेश किया गया है। इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon से खरीदा जा सकता है। 140W RMS आउटपुट, वूफर, मल्टीकलर लाइटिंग और माइक्रोफोन कनेक्टिविटी के साथ कंपनी इसे पार्टी और होम एंटरटेनमेंट के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश कर रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
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