अब पानी की चिंता खत्म, बेस्ट वॉटर प्यूरीफायर कैसे चुनें? Amazon से खरीदे गए इन प्यूरीफायर्स का मेरा खुद का अनुभव
क्या आपका वॉटर प्यूरीफायर वाकई आपको सुरक्षित पानी दे रहा है? Amazon से खरीदे गए टॉप मॉडल्स को मैंने खुद महीनों तक इस्तेमाल किया है। इन प्यूरीफायर्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और वो गलतियाँ जो आपको खरीदने से पहले जान लेनी चाहिए।
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क्या आप भी अपने घर के लिए सही वॉटर प्यूरीफायर चुनने में उलझे हुए हैं? बाजार में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि RO, UV या UF में से सही का चुनाव करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए, मैंने Amazon से कुछ पॉपुलर वॉटर प्यूरीफायर खरीदे और उन्हें महीनों तक अपने घर पर टेस्ट किया है।
कैसे चुनें अपने पानी के लिए सही टेक्नोलॉजी?
मेरा अनुभव यह बताता है कि केवल ब्रांड का नाम देखकर प्यूरीफायर नहीं खरीदना चाहिए। प्यूरीफायर चुनते समय आपको अपने इलाके के TDS लेवल, मेंटेनेंस कॉस्ट और पानी की बर्बादी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी टेस्टिंग के दौरान मैंने पाया कि कुछ बजट-फ्रेंडली मॉडल्स भी महंगे प्यूरीफायर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जबकि कुछ नामी ब्रांड्स के फिल्टर महंगे होने के बावजूद औसत परफॉर्म करते हैं।
यहाँ उन चुनिंदा मॉडल्स के बारे में जानकारी दी गई है जो न केवल पानी को शुद्ध बनाते हैं, बल्कि जिनकी सर्विस और स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से उपलब्ध हैं। अगर आप 2026 में अपने परिवार की सेहत के लिए एक सही निवेश करना चाहते हैं, तो ये जानकारियां आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगी।
1. Native M1 Pro Water Purifier by Urban Company | Smart Real-Time Tracking | 10-Stage RO+UV+Copper+Alkaline+Mineraliser | No Service for 2 Years | India's Only 2-year Unconditional Warranty
आज के समय में वॉटर प्यूरीफायर केवल पानी साफ करने वाली मशीन नहीं, बल्कि घर की एक स्मार्ट जरूरत बन गई है। हाल ही में मैंने Amazon से 'Native M1 Pro by Urban Company' को टेस्ट किया। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 2 साल तक किसी भी सर्विस या मेंटेनेंस का झंझट नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या यह आपके घर के लिए सही विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल तक नो सर्विस
स्मार्ट मॉनिटरिंग
अनकंडीशनल वारंटी
10-स्टेज प्यूरिफिकेशन
क्यों खोजें विकल्प
ऐप पर निर्भरता
एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के लिए अलग से शुल्क
प्लास्टिक बॉडी
2. Pureit Wave Prime Water Purifier for Home (Black) with RO+MF Filtration | Water Purifier Filter For Home | Up to 45% Savings | Suitable for Borewell/Tanker/Municipal Supply | 7L Storage
अगर आपका बजट कम है और आप एक ऐसा प्यूरीफायर चाहते हैं जो बिना किसी तामझाम के अपना काम बखूबी करे, तो 'Pureit Wave Prime' एक मजबूत दावेदार है। यह प्यूरीफायर अपनी कॉम्पैक्ट डिजाइन और भरोसेमंद 6-स्टेज प्यूरिफिकेशन के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती
स्मार्टसेंस अलर्ट्स
कॉम्पैक्ट डिजाइन
मिनरल एनरिचमेंट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
स्मार्ट फीचर्स का अभाव
3. AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO Water Purifier with 10 Stage Purification Filtration, UV, UF, TDS Adjuster and 12 Liter Large Storage Tank, Suitable for all type of water supply.
अगर आप बजट के प्रति जागरूक हैं और आपको एक ऐसा वॉटर प्यूरीफायर चाहिए जिसमें बड़ी स्टोरेज और एडवांस फिल्ट्रेशन हो, तो AQUA D PURE का यह मॉडल बाजार में सबसे अधिक बिकने वाले विकल्पों में से एक है। 5,500 रुपये के आसपास की कीमत में यह आपको 12 लीटर की बड़ी क्षमता और मल्टी-स्टेज प्यूरिफिकेशन देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती
बड़ी क्षमता
TDS एडजस्टर
ऑटो शट-ऑफ
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन शुल्क
स्टिक की बॉडी
4. Kinsco Aqua Punch 15 Litre Copper + RO + UV + UF + TDS Adjuster Pure Copper Water Purifier Dispenser Machine, Black (With Free Pre Filter)
अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको बार-बार पानी भरने की चिंता नहीं चाहिए, तो Kinsco Aqua Punch एक जबरदस्त ऑप्शन है। 15 लीटर की भारी-भरकम क्षमता के साथ, यह प्यूरीफायर उन घरों के लिए बेस्ट है जहाँ पानी की खपत ज्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी कीमत और मिलने वाली तकनीक का तालमेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन
बहुत किफायती
कॉपर फिल्टर
विशाल कैपेसिटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
5. Aquaguard Delight NXT Aquasaver 9-Stage Water Purifier | Upto 60% Water Savings | RO+UV+UF+MC Tech | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | India’s #1 Water Purifier
क्या आप भी एक ऐसा वॉटर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं जो आपकी जेब पर भारी न पड़े, लेकिन फीचर्स के मामले में महंगे प्यूरीफायर्स को टक्कर दे? मैंने हाल ही में Amazon से AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO मंगवाया और इसे अपने घर पर टेस्ट किया। 5,500 रुपये के आसपास की कीमत में यह प्यूरीफायर 12 लीटर की बड़ी क्षमता और मल्टी-स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
बड़ी कैपेसिटी
कॉपर फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज
प्लास्टिक बॉडी
6. Aquaguard Delight NXT Aquasaver 9-Stage Water Purifier | Upto 60% Water Savings | RO+UV+UF+MC Tech | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | India’s #1 Water Purifier
अगर आप वॉटर प्यूरीफायर चुनते समय ब्रांड की सर्विस और पानी की बचत को प्राथमिकता देते हैं, तो 'Aquaguard Delight NXT Aquasaver' आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाने वाले ब्रांड Aquaguard का यह मॉडल RO, UV और UF तीनों तकनीकों के साथ आता है, जो इसे घर के पानी के लिए एक पूर्ण सुरक्षा कवच बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पानी की भारी बचत
भरोसेमंद सर्विस
मल्टी-स्टेज सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
बड़े परिवारों के लिए कम
7. KENT Grand RO Water Purifier | Advanced RO Tech for Sabse Shudh Paani | RO+UF+TDS Control + UV LED Tank | 8L | 20LPH Flow | Ideal for Borewell/Tanker/Municipal Water | Largest Service Network
जब भी भारत में वॉटर प्यूरीफायर की बात होती है, तो KENT का नाम सबसे पहले आता है। हाल ही में मैंने KENT Grand RO को टेस्ट किया। 8 लीटर की क्षमता और RO+UF+UV के साथ इसमें TDS कंट्रोलर भी मिलता है, जो इसे अलग-अलग तरह के पानी (बोरवेल, टैंकर, म्यूनिसिपल) के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद सर्विस
UV इन-टैंक तकनीक
लीक-प्रूफ फिटिंग
क्यों खोजें विकल्प
बजट ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा महंगा
8. Havells Aquas Lite Water Purifier, UV + UF Purification, 4-stages, 7L Storage, Ideal for Municipal Water, Significant water savings, BIS Approved, Black
अगर आप म्यूनिसिपल (नगर निगम) के पानी का उपयोग करते हैं और आपको बहुत भारी फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो Havells Aquas Lite एक स्टाइलिश और भरोसेमंद विकल्प है। यह UV+UF तकनीक के साथ आता है, जो पानी के मिनरल्स को बचाए रखते हुए उसे कीटाणु-मुक्त बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मिनरल रिटेंशन
डिजाइन
भरोसेमंद
क्यों खोजें विकल्प
RO का अभाव
मेंटेनेंस
1. वॉटर प्यूरीफायर क्या करता है?
वॉटर प्यूरीफायर पानी में मौजूद अशुद्धियों को दूर करने वाली मशीन है। यह पानी से हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, धूल-मिट्टी, भारी धातुएं (जैसे लेड और मर्करी), कीटनाशक और ज्यादा TDS को छानकर उसे पीने के लिए सुरक्षित बनाता है।
2. घर के लिए कौन सा वॉटर प्यूरीफायर बेस्ट है?
म्यूनिसिपल सप्लाई (कम TDS): UV+UF प्यूरीफायर पर्याप्त है।
बोरवेल या टैंकर का पानी (ज्यादा TDS): RO या RO+UV+UF प्यूरीफायर ही बेस्ट है।
अगर आप कम झंझट और बेहतर स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं, तो Native M1 Pro या KENT Grand जैसे मॉडल्स अच्छे विकल्प हैं।
3. वॉटर प्यूरीफायर से पानी पीने के क्या फायदे हैं?
बीमारियों से बचाव: शुद्ध पानी हैजा, टायफाइड और पीलिया जैसी पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा कम करता है।
बेहतर पाचन: अशुद्धियों से मुक्त पानी पेट की समस्याओं को दूर रखता है।
स्वाद और शुद्धता: प्यूरीफायर पानी के खराब स्वाद और दुर्गंध को हटाकर उसे पीने में ताज़ा और स्वादिष्ट बनाता है।
मिनरल्स की मौजूदगी: आधुनिक प्यूरीफायर्स में 'मिनरल चार्जर' होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में बनाए रखते हैं।
4. RO का पानी कितने TDS पर पीना चाहिए?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पीने के पानी का आदर्श TDS लेवल 50 से 150 mg/L के बीच होना चाहिए। हालांकि, भारत में 100 से 300 TDS तक के पानी को सुरक्षित और स्वादिष्ट माना जाता है। 50 से कम TDS होने पर पानी का स्वाद फीका हो जाता है और 500 से ऊपर होने पर पानी खारा हो सकता है, इसलिए हमेशा TDS एडजस्टर का उपयोग करके इसे संतुलित रखना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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