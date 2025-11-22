Hindustan Hindi News
शाओमी का सरप्राइज, रेडमी और पोको के इन चार फोन्स में भी आ रहा Android 16 अपडेट

शाओमी का सरप्राइज, रेडमी और पोको के इन चार फोन्स में भी आ रहा Android 16 अपडेट

संक्षेप:

Xiaomi HyperOS 3 update: शाओमी का HyperOS 3 अपडेट जो Android 16 पर बेस्ड है, तेजी से यूजर्स के पास पहुंच रहा है। कंपनी ने लिस्ट में चार नए फोन्स को शामिल कर लिया है, जिसमें Poco F7 Pro, Poco F7, Poco M6, और Redmi 13 शामिल हैं।

Sat, 22 Nov 2025 05:24 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Xiaomi HyperOS 3 update: अगर आप भी शाओमी, पोको या फिर रेडमी स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शाओमी का HyperOS 3 अपडेट जो Android 16 पर बेस्ड है, तेजी से यूजर्स के पास पहुंच रहा है। अच्छी बात यह है कि अब इस लिस्ट में शाओमी ने चार और पॉपुलर फोन्स को शामिल कर लिया है।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, HyperOS 3 स्टेबल बिल्ड पाने वाले सबसे नए फोन्स में Poco F7 Pro, Poco F7, Poco M6, और Redmi 13 मॉडल शामिल हैं। रोलआउट धीरे-धीरे OTA अपडेट के जरिए हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन न दिखे। हमेशा की तरह, समय, इलाके और डिवाइस बैच के हिसाब से अलग-अलग होता है।

ये बिल्ड अभी आ रहे हैं:

Poco F7 Pro – OS3.0.4.0.WOKMIXM

Poco F7 – OS3.0.3.0.WOLMIXM

Poco M6 – OS3.0.2.0.WNTMIXM

Redmi 13 – OS3.0.2.0.WNTMIXM

F7 सीरीज को आखिरकार इस लिस्ट में शामिल होते देखना कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है। उनके चीनी ट्विन्स - Redmi K80 और Redmi Turbo 4 Pro - को पहले ही एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 अपडेट मिल चुके हैं।

ये भी पढ़ें:75 inch TV पर 74 फीसदी डिस्काउंट, घर में लें थिएटर का मजा, पूरी फैमिली की मौज

नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा

HyperOS 3, शाओमी के कई सालों में सबसे बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट में से एक है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अलावा, यह HyperIsland, नए लॉकस्क्रीन स्टाइल, ज्यादा बेहतर गैलरी एडिटर और Google के Gemini AI के साथ बेहतर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स के साथ एक नई विजुअल लेयर लाता है। इसमें टच टू शेयर, सिस्टम-वाइड ट्रांसलेशन को बढ़ाया गया है, और सपोर्टेड हार्डवेयर पर बेहतर AI राइटिंग और वॉयस टूल्स भी हैं।

एक खास चीज है हाइपरआइलैंड, जो ऐप्पल के डायनामिक आइलैंड के जैसा ही है। यह क्विक-ग्लांस अलर्ट, लाइव एक्टिविटी अपडेट देता है और चार्जिंग स्पीड दिखाता है। नया डुअल-आइलैंड लेआउट यूजर्स को अपनी मौजूदा स्क्रीन छोड़े बिना टास्क को शिफ्ट, एक्सपैंड या मैनेज करने की सुविधा देता है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्लोटिंग विंडो में बदलने या डिस्प्ले के टॉप पर म्यूजिक कंट्रोल, कॉल की जानकारी और शेड्यूल एक्सेस करने में मदद करता है।

HyperOS 3 में HyperAI भी शामिल है, जो AI टूल्स का एक सेट है, जैसे स्मार्ट स्क्रीन रिकग्निशन, डीपथिंक मोड और राइटिंग फीचर्स जो टोन और स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। AI स्पीच रिकग्निशन ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाता है, रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन बनाता है और समरी बनाता है। AI सर्च डिवाइस कंटेंट को स्कैन कर सकता है, छोटी सर्च समरी दे सकता है और AI से मिले जवाब दे सकता है। गैलरी सर्च इमेज को दस कैटेगरी में सॉर्ट करके ढूंढने में मदद करता है। अपडेट AI डायनामिक वॉलपेपर, एक AI सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन और एक रिफ्रेश्ड होम स्क्रीन डिजाइन भी लाता है।

अगर आपके पास इनमें से कोई नया सपोर्टेड मॉडल है, तो अगले कुछ दिनों में अपडेट चेक करना सही रहेगा। जैसे ही आपके इलाके की रोलआउट विंडो खुलेगी, एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 बिल्ड आपके डिवाइस पर आ जाएगा।

Xiaomi HyperOS 3 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा

शाओमी ने एक एक्स पोस्ट में कंफर्म किया है कि Android 16 पर आधारित Xiaomi HyperOS 3 जल्द ही भारत में आएगा। अपडेट को "तेज, स्मार्ट और आसान" बताया गया है। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि शाओमी, रेडमी और पोको के किन स्मार्टफोन्स को यह अपडेट मिलने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है कि यह जानकारी जल्द ही बताई जाएगी। कंपनी ने सबसे पहले सितंबर में चीन में हाइपरओएस 3 पेश किया था। यह Android 16 पर बेस्ड है, और फ्लैगशिप Xiaomi 17 सीरीज पहले ऐसे फोन बन गए जिनमें यह सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल था।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
