रोबोट्स का डांस देखकर रह जाएंगे हैरान! मार्शल आर्ट और डांस दोनों में किया कमाल
चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला इवेंट में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने डांस और मार्शल आर्ट मूव्स से दर्शकों को हैरान कर दिया। इस परफॉर्मेंस से चीन के रोबोटिक टेक्नोलॉजी में बढ़त के संकेत मिले हैं।
पड़ोसी देश चीन में हाल ही में 2026 का स्प्रिंग फेस्टिवल गाला CCTV की ओर से आयोजित किया गया। इस साल का यह एनुअल प्रोग्राम इसलिए वायरल हो गया, क्योंकि इसमें चाइनीज कंपनियों ने अपनी सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट टेक्नोलॉजी की झलक दिखाई। मार्शल आर्ट्स से लेकर मुश्किल डांस मूव्स तक, इस प्रोग्राम ने भविष्य में रोबोट्स की क्षमताओं की बेहतरीन झलक देखने को मिली है।
Unitree Robotics ने आयोजन में तीसरी बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस बार उनके G1 और H2 ह्यूमेनॉइड रोबोट्स ने WuBOT नाम की मार्शल आर्ट्स-थीम पर बेस्ड परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया। ये रोबोट इंसानी मार्शल आर्ट कलाकारों के साथ मिलकर हॉर्स स्टांस, फ्लिप, नन्चाकू रूटीन और Drunken Fist जैसी मुश्किल मूव्स को शानदार ढंग से दिखा रहे थे। चार मिनट से ज्यादा चलने वाली इस परफॉर्मेंस में रोबोट्स के बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्पीड ने सबको हैरान कर दिया।
डांस और कॉमेडी में भी रोबोट्स
मार्शल आर्ट्स के अलावा, MagicLab का MagicBot Z1 रोबोट अपने मुश्किल Thomas 360 मूव के लिए जाना गया, जिसमें उसने 360 डिग्री की पूरी रोटेशन पूरी की। इसी तरह Noetix Robotics के रोबोट्स ने कॉमेडी स्केच में भाग लिया और 12-स्क्वायर मीटर की सीमित जगह में साइड फ्लिप और बैकफ्लिप जैसे कमाल के मूव्स भी दिखाए। इस तरह के clustered परफॉर्मेंस से चीन में मोशन कंट्रोल, बैलेंस एल्गोरिदम और मानव-रोबोट इंटरैक्शन में हो रहे बड़े इनोवेशन के संकेत मिलते हैं।
चीन में रोबोटिक टेक्नोलॉजी में बढ़त
परफॉर्मेंस से यह साफ होता है कि चीन रोबोटिक टेक्नोलॉजी में वेस्टर्न कंपनियों जैसे Tesla (Optimus) और Neo से आगे हो सकता है। MagicLab, Unitree Robotics, Noetix Robotics और Beijing Galbot जैसी कंपनियों ने दिखाया कि ह्यूमेनॉइड रोबोट्स ना सिर्फ सटीक मूव्स कर सकते हैं, बल्कि एंटरटेनमेंट और कल्चरल परफॉर्मेंस में भी बेहतरीन हिस्सा ले सकते हैं।
यिवु शहर में आयोजित इस इवेंट ने हमें भविष्य की झलक दिखाई है, जहां रोबोट्स रोजमर्रा की जिंदगी, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल क्षेत्रों में आसानी से शामिल हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
