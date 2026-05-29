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अजब-गजब: Robots ने लूट ली महफिल, फैशन शो में किया कैटवॉक, Video देख आप भी कहेंगे वाह

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अब तक आपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को वेटर के तौर पर होटल में खाने परोसते देखा होगा, यह फिर किसी फैक्ट्री में सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लाते या ले जाते देखा होगा। लेकिन अब, रोबोट फैशन शो में इंसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर कैटवॉक भी कर रहे हैं, वो भी पूरा आत्मविश्वास के साथ।

अजब-गजब: Robots ने लूट ली महफिल, फैशन शो में किया कैटवॉक, Video देख आप भी कहेंगे वाह

अब तक आपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को वेटर के तौर पर होटल में खाने परोसते देखा होगा, यह फिर किसी फैक्ट्री में सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लाते या ले जाते देखा होगा। लेकिन अब रोबोट पहले से ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंसान रोबोट को बिल्कुल अपने जैसा बनाने पर तुले हुए हैं। सबसे पहले, हमने उन्हें चलना, बोलना और हमारे साथ काम करना सिखाया। फिर हमने उन्हें फैक्ट्रियों और गोदामों में काम पर लगाना शुरू कर दिया। हाल ही में, हमने उन्हें बौद्ध मंदिरों में भी देखा है, जहां वे भिक्षुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे। अब, रोबोट फैशन शो में इंसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर कैटवॉक भी कर रहे हैं, वो भी पूरा आत्मविश्वास के साथ।

रोबोट्स ने की कैटवॉक

अगर रोबोट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं, तो उनके पास अपनी अलमारी क्यों नहीं होनी चाहिए? इस हफ्ते सियोल के एक फैशन शो में ठीक इसी आइडिया पर काम किया गया, जहां ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने असली मॉडल्स के साथ मैचिंग कपड़ों में एक पॉपुलर फैशन शो में कैटवॉक की और यह दिखाया कि इंसानों और रोबोट्स के साथ वाले भविष्य में फैशन कैसा दिख सकता है।

इस शो का आयोजन गैलेक्सी कॉर्पोरेशन ने किया था, जिसने इस इवेंट का इस्तेमाल एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए किया, जहां इंसान और रोबोट न सिर्फ काम की जगहों पर, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी साथ-साथ रहते हैं। और जाहिर है, उस भविष्य में मैचिंग कपड़े, डिजाइनर कपड़े और एक जैसा फैशन शामिल है।

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Video में देखा जा सकता है कि रोबोट्स बैकग्राउंड में सिर्फ प्रॉप्स की तरह खड़े नहीं थे। इसके बजाय, वे इंसानी मॉडल्स के साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे; वे रनवे पर चलते हुए एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रहे थे। एक रोबोट ने नीले रंग का, काउबॉय से इंस्पायर्ड आउटफिट पहना था, जिसमें एक टोपी भी शामिल थी; वहीं, उसके साथ चल रहे इंसान ने भी ठीक वैसा ही आउटफिट पहना था। अन्य लुक्स में चमकीली सिल्वर जैकेट, लहराती हुई ड्रेसेस और बड़े साइज की, भविष्य की झलक दिखाने वाली पैंट्स शामिल थीं। अंतरिक्ष युग से इंस्पायर्ड डिजाइन और शानदार कटिंग वाले कपड़ों ने इस नजारे को और भी भव्य बना दिया, जिससे इस इवेंट को एक अनोखा और भविष्य जैसा एहसास मिला।

रोबोट्स को भी कपड़ों की जरूरत

गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के अनुसार, यह फैशन शो एक सीधे-सादे सवाल पर आधारित था: अगर रोबोट आखिरकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने ही वाले हैं, तो क्या उनका अपना फैशन भी नहीं होना चाहिए? चीफ एग्जीक्यूटिव चोई योंग-हो ने कहा कि कंपनी का मानना ​​है कि इंसानों की ही तरह, रोबोट की भी अपनी एक पहचान और व्यक्तित्व होना चाहिए।

चोई ने इस इवेंट के दौरान कहा "हमें एहसास हुआ कि रोबोट को भी कपड़े पहनने की जरूरत होती है।" उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह हर इंसान अनोखा होता है, उसी तरह हर रोबोट भी अलग होना चाहिए। रॉयटर्स के अनुसार, कंपनी ने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में, इंसान रोबोट के पहने हुए कपड़ों से प्रेरणा ले सकते हैं, जबकि रोबोट इंसानों के लिए बनाए गए स्टाइल अपना सकते हैं।

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इस इवेंट में जो कपड़े दिखाए गए थे, उन्हें खास तौर पर रोबोट्स के कंकाल जैसे ढांचे के लिए डिजाइन किया गया था, और कंपनी का कहना है कि उसे उम्मीद है कि वह इस कलेक्शन को इस साल के आखिर में MACH33 ब्रांड नाम के तहत लॉन्च करेगी।

जहां तक खुद मॉडल्स की बात है, ये रोबोट्स चीनी रोबोटिक्स कंपनी Unitree द्वारा बनाए गए ह्यूमनॉइड्स जैसे लग रहे थे। हालांकि वे अभी भी काफी हद तक पहले से प्रोग्राम किए गए मूवमेंट्स पर ही निर्भर थे, फिर भी वे इंसानी मॉडल्स के साथ लाइमलाइट शेयर करते हुए काफी कंफर्टेबल लग रहे थे।

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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