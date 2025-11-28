Hindustan Hindi News
Humanoid Robot Sets World Record After Walking 106 km Non Stop in China
इंसान जैसे रोबोट ने बना दिया विश्व रिकॉर्ड! नॉन-स्टॉप 106 किलोमीटर चलकर दिखाया जलवा

संक्षेप:

चीन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने बिना रुके 106 किलोमीटर चलकर सबसे लंबी ऑटोनॉमस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि रोबोटिक्स की बढ़ती क्षमता को दिखाती है।

Fri, 28 Nov 2025 10:49 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
पड़ोसी देश चीन में रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की गई है और अब इंसानों जैसे दिखने वाले एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने ऐसा कारनामा किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस रोबोट ने बिना रुके 106 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके सबसे लंबी ऑटोनॉमस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। खास बात यह है कि इस लंबे सफर के दौरान किसी भी तरह की इंसानी मदद नहीं लगी।

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग वॉक को चीन की एक रिसर्च टीम ने शुरू से आखिर तक मॉनिटर किया। रोबोट ने पूरे रास्ते खुद बैलेंस बनाया, नेविगेशन सिस्टम के जरिए दिशा तय की और रास्ते में आने वाली परेशानियों और दिक्कतों से खुद बचता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस पूरी यात्रा में इंसानी मदद जीरो थी, यानी यह सफर पूरी तरह ऑटोनॉमस था। कुल मिलाकर यह अपनी तरह की पहली उपलब्धि है और रोबोट ने सभी को इंप्रेस किया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ह्यूमनॉइड रोबोट को खास तौर पर लंबी दूरी, कठिन सतहों और लगातार चलने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए तैयार किया गया था। 106 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान रोबोट ने स्टैमिना, स्थिरता और एनर्जी एफिशिएंसी- तीनों का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इससे यह साबित होता है कि रोबोट सिर्फ लैब टेस्ट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वास्तविक दुनिया में भी लंबे समय तक काम कर सकते हैं।

बड़ी भूमिका निभा सकतें हैं ये रोबोट

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाले समय में कई बड़े बदलाव लाएगी। लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और बुजुर्गों की मदद जैसे क्षेत्रों में ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लंबी दूरी तय करने की क्षमता उन्हें इंसानी कामों में अधिक कुशल और भरोसेमंद बना देती है।

बता दें, चीन अकेला देश नहीं है जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपने इनोवेशंस को शोकेस कर रहा है। इसके अलावा जापान और अमेरिका भी एडवांस्ड रोबोट्स पर काम कर रहे हैं और इनके वीडियोज अक्सर देखने को मिलते हैं।

