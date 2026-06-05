बेकाबू हो गया रोबोट? सामने खड़े बच्चे के पेट में मार दी जोरदार किक; देखें वीडियो
पड़ोसी देश चीन के शिनजियांग में मार्शल आर्ट्स दिखा रहे एक ह्यूमनॉइड रोबोट की किक एक बच्चे के पेट में लग गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पब्लिक प्लेसेज पर रोबोट की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
दुनिया भर में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब सामने आई एक घटना ने इनके सुरक्षित होने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन के शिनजियांग में एक पब्लिक परफॉर्मेंस के दौरान एक रोबोट ने अपनी प्रोग्राम्ड मार्शल आर्ट्स रूटीन के बीच अचानक एक बच्चे को पेट में किक मार दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
रिपोर्ट्स की मानें तो यह घटना बीते सोमवार को हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग और बच्चे एक ह्यूमनॉइड रोबोट के आसपास खड़े होकर उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। रोबोट मार्शल आर्ट्स की अलग-अलग तकनीकें और किक्स परफॉर्म कर रहा था और देखने वाले उसके करीब से वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान रोबोट ने घूमकर एक हाई-किक मारी, जो सामने खड़े एक बच्चे के पेट में जा लगी।
तेज दर्द से कराह उठा बच्चा
किक लगते ही बच्चा पीछे हट गया और असहज होकर जमीन पर बैठता दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति संभाली, वहीं कुछ लोग इसे फनी मानकर हंसते भी नजर आए। राहत की बात यह रही कि बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि इस घटना ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया और बाद में इसका वीडियो वायरल हो गया। आप यह वीडियो नीचे देख सकते हैं।
इस वजह से बच्चे को लगी चोट
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रोबोट ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मशीन अपने पहले से सेट किए गए रूटीन को दोहरा रही थी और बच्चा उसके ऑपरेटिंग एरिया के बेहद करीब खड़ा था। ऐसे में रोबोट की किक सीधे बच्चे को लग गई। इस घटना में तकनीकी खराबी के बजाय सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही के तौर पर भी देखा जा रहा है।
सोशल मीडिया पर कई रिएक्शंस
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस की मानो बाढ़ सी आ गई। कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में ‘रोबोट्स का विद्रोह’ कहना शुरू कर दिया, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ऐसे रोबोट पब्लिक इवेंट्स का हिस्सा हैं तो उनके आसपास सुरक्षा बैरियर और पर्याप्त जगह क्यों खाली नहीं रखी गई। कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर रोबोट एक मशीन के तो आसपास जिम्मेदार लोग मौजूद क्यों नहीं थे।
बीते कुछ साल में रेस्तरां, पब्लिक सर्विस और कस्टमर सपोर्ट जैसी अलग-अलग जगहों पर रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ा है। ऐसे में आम लोगों से उनका आमना-सामना भी होने लगा है। सुरक्षा को लेकर चिंतित होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि सभी को रोबोट्स के आसपास किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं है और ऐसे मामले ही उदाहरण बनते हैं।
(कवर फोटो: AI जेनेरेटेड)
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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