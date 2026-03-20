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'गिरफ्तार' हुआ ह्यूमनॉइड Robot, बुजुर्ग महिला को पहुंचा दिया अस्पताल, देखें Video

Mar 20, 2026 02:55 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Humanoid Robot से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको जानकार हैरानी होगी कि इंसानों की शांति भंग करने के आरोप में एक ह्यूमनॉइड रोबोट को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा लगता है कि यह पहला ऐसा मामला है जिसमें कोई रोबोट किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है।

'गिरफ्तार' हुआ ह्यूमनॉइड Robot, बुजुर्ग महिला को पहुंचा दिया अस्पताल, देखें Video

Humanoid Robot से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको जानकार हैरानी होगी कि इंसानों की शांति भंग करने के आरोप में एक ह्यूमनॉइड रोबोट को "गिरफ्तार" किया गया है। ऐसा लगता है कि यह पहला ऐसा मामला है जिसमें कोई रोबोट किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है। मामला मकाऊ का है, जहां एक ह्यूमनॉइड रोबोट को पुलिस ने तब अपने कब्जे में ले लिया, जब उसने अनजाने में एक बुजुर्ग महिला को डरा दिया। रोबोट ने उस बुजुर्ग महिला को इतना ज्यादा डरा दिया था कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अब महिला का रोबोट पर चिल्लाने और मकाऊ पुलिस द्वारा उस अरेस्ट करना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। क्या है पूरा मामला आप भी जानिए और देखें वायरल वीडियो...

70 साल की महिला को डराया

मकाऊ पोस्ट के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में हुई थी, जब 70 साल के आस-पास की उम्र की एक महिला एक संकरी गली से गुजर रही थी और अपने फोन में देख रही थी। स्थानीय पुलिस ने बताया कि अचानक महिला का ध्यान अपने ठीक पीछे खड़े एक इंसानी शक्ल वाले रोबोट पर गया। यह रोबोट, जिसका इस्तेमाल किसी प्रचार-प्रसार से जुड़ी गतिविधि के लिए किया जा रहा था, रास्ते में रुक गया था और आगे बढ़ने के लिए जगह खाली होने का इंतजार कर रहा था। हालांकि, वह महिला इस "अजीब" सी दिखने वाली मशीन के साथ अचानक हुए इस आमने-सामने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।

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आप भी देखें वीडियो

पुलिस ने बाद में बताया कि वह महिला "उस समय घबरा गई, जब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए अचानक उसकी नजर अपने पीछे एक रोबोट पर पड़ी," और इस सदमे की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। एहतियात के तौर पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसे कोई शारीरिक चोट नहीं लगी थी और उसी दिन उसे छुट्टी दे दी गई।

कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप्स में, रोबोट को उस बुजुर्ग महिला के पास खड़े देखा जा सकता है, जबकि वह गुस्से में उससे बात कर रही है। बाद में, पुलिस अधिकारी रोबोट को अपने साथ ले जाते हैं।

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वीडियो पर लोगों ने दिए मजाकिया कमेंट

इन दृश्यों को देखकर इंटरनेट पर कई लोगों ने मजाक में कहा कि इस ह्यूमनॉइड को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। कुछ पोस्ट में तो इसे "पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया पहला ह्यूमनॉइड रोबोट" भी कहा गया।

पुलिस ने दी सफाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों ने बाद में साफ किया कि रोबोट को जब्त नहीं किया गया था और न ही उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि वे बस यह सुनिश्चित कर रहे थे कि स्थिति शांत और सुरक्षित बनी रहे, और उन्होंने रोबोट ऑपरेटर को याद दिलाया कि सार्वजनिक जगहों पर मशीनों का इस्तेमाल करते समय ज्यादा सावधानी बरतें।

खबरों के मुताबिक, इस रोबोट को 50 साल के आस-पास के एक व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, जिसने पुलिस को बताया कि वह एक लोकल एजुकेशन सेंटर की ओर से प्रचार के मकसद से इसकी टेस्टिंग कर रहा था। सेंटर का हेड भी उस महिला के साथ अस्पताल गया और बाद में उसे घर तक छोड़ा; उसने कहा कि इस तरह के डेमो से पहले कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी।

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माना जा रहा है कि इस घटना में शामिल रोबोट, चीन की रोबोटिक्स कंपनी Unitree द्वारा बनाए गए मॉडल्स जैसा ही है। यह चीन की उस पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना है। हालांकि इन मशीनों को लोगों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस घटना से यह संकेत मिलता है कि शायद इंसान अभी रोबोट्स के साथ शाम की सैर करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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