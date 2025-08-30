छा गया इंसानों की तरह बात करने वाला Xiao He रोबोट, पत्रकारों को दे रहा जवाब, देखें वीडियो

चीन का तियानजिन शहर अब तक के सबसे बड़े शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। इवेंट में एक ह्यूमनॉइड रोबोट Xiao He काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इवेंट में इसे पत्रकारों के सवालों का जवाब देने और अलग-अलग भाषाओं में उनकी मदद करने के लिए तैनात किया गया है।

चीन का तियानजिन शहर अब तक के सबसे बड़े शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है, जिसमें 20 से अधिक देशों के लीडर्स शामिल होंगे। इस साल का शिखर सम्मेलन, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। सम्मेलन के आयोजन स्थल पर रोबोट्स को बड़े स्तर पर तैनात किया गया है, जो पार्सल छंटाने और रिसेप्शन जैसे कामों को संभाल रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमनॉइड रोबोट Xiao He काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इवेंट में इसे पत्रकारों के सवालों का जवाब देने और अलग-अलग भाषाओं में उनकी मदद करने के लिए तैनात किया गया है। यह रोबोट तीन भाषाओं में जवाब देने में माहिर है।

समिट में आकर्षण का केंद्र बना Xiao He लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, रोबोट ने समिट से पहले एएनआई से बातचीत की, "मैं जिओ हे हूं, एक अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड एआई असिस्टेंट जिसे तियानजिन में 2025 शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए डिजाइन किया गया है। एक अत्यधिक स्पेशलाइज्ड सर्विस रोबोट के रूप में, मैं अलग-अलग भाषाओं का सपोर्ट, रियल टाइम इंफॉर्मेंशन प्रोसेसिंग और नियमों के अनुसार बातचीत करने की क्षमता प्रदान करता हूं।"

भावनाओं को भी समझ सकता है यह रोबोट ह्यूमनॉइड जियाओ हे ने आगे कहा, "मेरे सिस्टम में भावनाओं को समझने, सीखने और बहुत सारा जानकारी रखने की खासियत है, ताकि अलग-अलग देशों से आए प्रतिनिधियों, पत्रकारों और आयोजकों को आपस में आसानी से बात करने में मदद मिल सके। मैं सांस्कृतिक निष्पक्षता, सही जानकारी और पूरे सम्मेलन के दौरान लगातर बेहतर तरीके से काम करने पर ध्यान देता हूं।"

तीन भाषाओं में माहिर है रोबोट तीन भाषाओं (चीनी, अंग्रेजी और रशियन) में माहिर इस रोबोट ने शिखर सम्मेलन की व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। जिओ हे ने कहा, "मुख्य इंतजामों में विदेशी और घरेलू मीडिया के लिए विशेष व्यवस्था शामिल है... इसमें तियानजिन यांगलियूकिंग, वुडब्लॉक प्रिंट और पारंपरिक कारीगरी के प्रदर्शन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इवेंट में जिओ हे के अलावा एक और रोबोट था जिसने शनिवार, 30 अगस्त, 2025 को समिट के मीडिया सेंटर में वॉलंटियर्स को आइसक्रीम परोसी।