Amazon Prime Day Sale धमाका: 32 इंच स्मार्ट टीवी पर इतनी भारी छूट पहले कभी नहीं देखी होगी, तुरंत चेक करें कीमतें!

Amazon Prime Day Sale में 32-इंच के Smart TVs पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट लाइव हो चुका है। Samsung, Mi और LG जैसे टॉप ब्रांड्स के टीवी बेहद कम कीमत पर खरीदने का मौका है, साथ ही SBI और Axis बैंक कार्ड्स पर 10% की एक्स्ट्रा बचत भी मिल रही है।

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अगर आप अपने बेडरूम या छोटे कमरे के लिए एक नया और बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। Amazon Prime Day Sale शुरू हो चुकी है, जहाँ 32-इंच के बेस्ट-सेलिंग मॉडल्स पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है।

📺 आधे दाम पर मिल रहे हैं Samsung और Mi जैसे टॉप ब्रांड्स इस मेगा सेल में Samsung, Xiaomi (Mi), LG और OnePlus जैसे दिग्गज ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी आधी से भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। सिर्फ 8,000 रुपये से 10,000 रुपये की शुरुआती रेंज में आपको बेजल-लेस डिज़ाइन, धांसू साउंड और OTT ऐप्स का सपोर्ट मिल रहा है।

💳 बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से होगी एक्स्ट्रा बचत डील को और भी धमाकेदार बनाने के लिए SBI और Axis Bank कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा, पुराने टीवी को बदलने पर भारी एक्सचेंज बोनस और No-Cost EMI की सुविधा भी मौजूद है। स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए तुरंत अपनी पसंद का टीवी बुक करें।

अगर आप अपने बेडरूम, छोटे लिविंग रूम या किचन के लिए एक ब्रांडेड और किफायती स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो सैमसंग का यह 32-इंच का मॉडल एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी 14,750 रुपये की आकर्षक कीमत पर आता है, जिसमें आपको सैमसंग की भरोसेमंद टेक्नोलॉजी, Tizen OS और बेहतरीन साउंड फीचर्स मिलते हैं। 2025 स्टाइल नेम के साथ आने वाला यह टीवी आधुनिक फीचर्स जैसे वॉइस सर्च रिमोट, HDR सपोर्ट और सैमसंग टीवी प्लस से लैस है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Samsung Tizen OS साउंड आउटपुट 20 वॉट पिक्चर इंजन Hyper Real Engine (HDR 10+ और PurColor सपोर्ट कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट्स (eARC के साथ), 1 USB पोर्ट, Wi-Fi 5, Bluetooth, Ethernet (LAN) क्यों खरीदें सैमसंग नक्स सिक्योरिटी दमदार साउंड स्मार्ट रिमोट 1 साल की कम्पलीट वारंटी क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 50 Hz

अगर आप बजट रेंज में प्रीमियम डिस्प्ले और बेहतरीन कलर्स वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो TCL 32-इंच V5C सीरीज QLED Google TV एक ज़बरदस्त विकल्प है। 16,990 रुपये की कीमत में आने वाला यह टीवी इस सेगमेंट का इकलौता टीवी है जो इस बजट में QLED पैनल और Full HD (1080p) रेजोल्यूशन दे रहा है। Google TV ओएस, मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाईन और दमदार 28W साउंड के साथ यह छोटे कमरों के लिए एक परफेक्ट ऑल-राउंडर एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV प्रोसेसर और स्टोरेज 64-bit Quad Core प्रोसेसर | 1 GB RAM | 8 GB ROM साउंड आउटपुट 28 वॉट क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले और Full HD रेजोल्यूशन पावरफुल साउंड Google TV OS आंखों की सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प 1 स्टार एनर्जी रेटिंग रैम और वाई-फाई

यदि आप बेहद कम बजट में एक वैल्यू-फॉर-मनी स्मार्ट टीवी की तलाश में हैं, तो Xiaomi 32-इंच F सीरीज Fire TV एक लाजवाब विकल्प है। मात्र 11,999 रुपये की कीमत पर मिलने वाला यह टीवी अमेज़न के Fire TV OS के साथ आता है, जो बहुत ही तेज और यूजर-फ्रेंडली है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका बेजल-लेस (बिना किनारों वाला) प्रीमियम डिज़ाईन, बेहतरीन कनेक्टिविटी विकल्प और इन-बिल्ट अलेक्सा वॉइस सपोर्ट है, जो इसे इस बजट का एक तगड़ा दावेदार बनाता है।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन HD Ready रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज डिस्प्ले इंजन व फीचर्स Vivid Picture Engine | HDR | HLG | आई कम्फर्ट मोड ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Fire TV ऐप्स सपोर्ट Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar, YouTube और ऐप स्टोर से 12,000+ ऐप्स डिज़ाईन बेजल-लेस स्टाइलिश डिज़ाईन क्यों खरीदें DTH और OTT इंटीग्रेशन शानदार ऑडियो फीचर्स प्रीमियम बेज़ल-लेस डिज़ाईन बेहतर कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प रेजोल्यूशन कम सीमित रैम

अगर आप बजट रेंज में एक ऐसा स्मार्ट टीवी चाहते हैं जो देखने में बेहद आधुनिक हो और जिसका इंटरफेस चलाने में बहुत आसान हो, तो Philips 32-इंच 6100 सीरीज Google TV आपके लिए एक शानदार विकल्प है। 13,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह टीवी लेटेस्ट Google TV OS और डुअल-बैंड वाई-फाई के साथ आता है। इसका 'फ्रेमलेस' यानी बेज़ल-लेस डिज़ाईन और दमदार 24W का डॉल्बी साउंड इसे इस बजट सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले फीचर्स HDR10, HLG सपोर्ट और NTSC 68% कलर गैमट ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV (इन-बिल्ट Google Assistant और Chromecast के साथ) साउंड आउटपुट 24 वॉट कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual-Band Wi-Fi, Ethernet (LAN), सैटेलाइट पोर्ट क्यों खरीदें गूगल टीवी का सपोर्ट दाम के हिसाब से तगड़ा साउंड डुअल-बैंड वाई-फाई ज़्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शन्स क्यों खोजें विकल्प बहुत सारे ऐप्स बैकग्राउंड में खुले होने पर मामूली सा धीमापन

यदि आप बेहद कम बजट में एक बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो VW (Visio World) 32-इंच Frameless Series Smart TV भारतीय बाज़ार में सबसे सस्ते विकल्पों में से एक है। मात्र 8,499 रुपये की कीमत पर आने वाला यह टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बजट की कमी के कारण नॉर्मल टीवी की कीमत में स्मार्ट टीवी के फीचर्स (जैसे वाई-फाई और ऐप्स) का मजा लेना चाहते हैं। इसका 'फ्रेमलेस' डिज़ाईन इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Android आधारित स्मार्ट टीवी स्मार्ट फीचर्स इन-बिल्ट वेब ब्राउजर, वाई-फाई सपोर्ट, स्क्रीन मिररिंग कनेक्टिविटी Wi-Fi, HDMI, USB पोर्ट्स आस्पेक्ट रेशियो 16:9 क्यों खरीदें बेहद किफायती फ्रेमलेस स्टाइलिश डिज़ाईन दीवार पर लगाने का स्टैंड साथ में एंड्रॉयड स्मार्ट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प बहुत ज़्यादा शार्प या क्रिस्प नहीं डिस्प्ले, साउंड या आफ्टर-सेल्स सर्विस की क्वालिटी बहुत हाई-एंड नहीं

अगर आप 15,000 रुपये से कम के बजट में बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी और दमदार आवाज़ वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Hisense 32-इंच E5S सीरीज Hi-QLED TV एक शानदार विकल्प है। यह टीवी इस बजट में Hi-QLED टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कई गुना बेहतर और वाइब्रेंट कलर्स देता है। लेटेस्ट Google TV ओएस, कमाल की ब्राइटनेस और दमदार 26W डॉल्बी साउंड के साथ यह प्राइम डे अर्ली डील का एक पैसा वसूल मॉडल है।

Specifications वारंटी ब्रांड की तरफ से 1 साल की वारंटी पिक्चर मोड्स Standard, Dynamic, Cinema, Low Blue (आँखों की सुरक्षा के लिए), Filmmaker, Game स्मार्ट फीचर्स वॉइस कंट्रोल, स्क्रीन शेयरिंग, Google Meet सपोर्ट, पावर सेवर मोड कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, हेडफोन जैक, Ethernet क्यों खरीदें प्रीमियम QLED डिस्प्ले सुपर ब्राइट स्क्रीन दमदार साउंड गूगल टीवी और डुअल-बैंड वाई-फाई क्यों खोजें विकल्प Full HD नहीं

अगर आप अपने घर या बेडरूम के लिए एक प्रीमियम, भरोसेमंद और इंटेलिजेंट फीचर्स से लैस ब्रांडेड टीवी की तलाश में हैं, तो LG 32-इंच LR600 AI सीरीज Smart TV एक बेहतरीन विकल्प है। 16,490 रुपये की कीमत पर आने वाला यह टीवी LG के मशहूर webOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान और स्मूथ है। शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ आने वाला यह टीवी आपके देखने और सुनने के अनुभव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑटोमैटिकली बेहतर बना देता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज ऑपरेटिंग सिस्टम LG webOS स्टोरेज और रैम 1 GB RAM | 8 GB ROM क्यों खरीदें इंटेलिजेंट AI प्रोसेसर शानदार सराउंड साउंड मैजिक रिमोट कम्पैटिबिलिटी बेहतरीन व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प 1 स्टार एनर्जी रेटिंग HD Ready स्क्रीन

अमेजन प्राइम डे सेल में 32-इंच स्मार्ट टीवी पर कितनी छूट मिल रही है? इस सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के 32-इंच स्मार्ट टीवी पर 30% से लेकर 65% तक का बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स लगाकर आप एक्स्ट्रा बचत कर सकते हैं।

2. सेल में 32-इंच स्मार्ट टीवी की शुरुआती कीमत क्या है? प्राइम डे सेल में ब्रांडेड 32-इंच स्मार्ट टीवी की शुरुआती कीमत लगभग 9,000 रुपये से 11,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है, जो बजट खरीदारों के लिए सबसे बेस्ट डील है।

3. क्या मुझे टीवी खरीदने पर कोई अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट मिलेगा? जी हाँ! यदि आप SBI या ICICI Bank (या सेल के पार्टनर बैंक) के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा।

4. 32-इंच टीवी के कौन से ब्रांड्स पर सबसे अच्छे ऑफर्स हैं? सेल के दौरान OnePlus, Redmi, Samsung, LG, Xiaomi (Mi) और TCL जैसे टॉप-सेलिंग ब्रांड्स के 32-इंच मॉडल्स पर सबसे बेहतरीन और क्रेजी डील्स उपलब्ध हैं।

5. क्या मैं अपना पुराना टीवी एक्सचेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल! अमेज़न इस सेल में Exchange Offer की सुविधा दे रहा है। आप अपने पुराने चालू टीवी को बदलकर नए 32-इंच स्मार्ट टीवी पर 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।

6. क्या बिना ब्याज के किश्तों (No-Cost EMI) का विकल्प है? उत्तर: हाँ, अधिकांश 32-इंच स्मार्ट टीवी पर 3 से 6 महीने की No-Cost EMI का विकल्प उपलब्ध है। यानी आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज या छुपे हुए चार्ज के हर महीने छोटी किश्तों में पैसे चुका सकते हैं।

7. इन 32-इंच टीवी में कौन-से ऐप्स चलेंगे? ये सभी लेटेस्ट Android या Google TV OS पर चलने वाले स्मार्ट टीवी हैं। इनमें YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar और JioCinema जैसे सभी पॉपुलर ऐप्स पहले से ही इन-बिल्ट आते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।