200MP कैमरा वाले फोन पर सीधे 9000 रुपये की छूट, Amazon पर मिली धाकड़ डील

संक्षेप: वीवो का 200MP टेलीफोटो कैमरा वाला फोन X200 Pro 5G ग्राहक सस्ते में खरीद सकते हैं। Amazon पर इसे 9000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ ऑर्डर किया जा सकता है।

Dec 19, 2025 02:31 pm IST

पावरफुल कैमरा वाला प्रीमियम फोन ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका Amazon पर दिया जा रहा है। बंपर डिस्काउंट के साथ Vivo X200 Pro 5G खरीदा जा सकता है, जिसमें 200MP टेलीफोटो कैमरा सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अलावा फोन में डुअल फ्लैगशिप चिप MediaTek Dimensity 9400 और V3+ मिलते हैं। आइए इसपर मिल रही डील के बारे में बताते हैं।

बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स की लिस्ट में Vivo डिवाइसेज का नाम जरूर आता है। Vivo X200 Pro कैमरा के अलावा बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में भी धाकड़ है। इस फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और इसके अलावा 6000mAh क्षमता वाली बैटरी इसका हिस्सा है। इस डिवाइस में 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। डुअल चिप के चलते इसकी परफॉर्मेंस भी धाकड़ है।

Amazon पर सस्ता हुआ Vivo X200 Pro 5G ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर वीवो फोन को 94,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड की मदद से भुगतान करने की स्थिति में सीधे 9000 रुपये की छूट दी गई है। कैशबैक के अलावा नो-कॉस्ट EMI बेनिफिट्स भी इस डिवाइस पर मिल रहे हैं। इसके अलावा एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा लिया जा सकता है।

पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन के हिसाब से 44,400 रुपये तक की अधिकतम छूट ग्राहकों को मिल सकती है। ध्यान रहे, आपको बैंक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का फायदा ही मिलेगा।

ऐसे हैं Vivo X200 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस वीवो फोन में 50MP का मेन कैमरा vivo×Sony LYT-818 सेंसर के साथ आता है, जो बड़े 1/1.28-इंच सेंसर, f/1.57 अपर्चर, VCS Camera-Bionic Spectrum 3.0 और नई GLC कोटिंग के साथ बेहतर लो-लाइट और नेचुरल कलर आउटपुट देता है। वहीं, 200MP का टेलीफोटो कैमरा HP9 सेंसर के साथ 124 प्रतिशत ज्यादा लाइट इंटेक, 3.7x ऑप्टिकल और 100x डिजिटल जूम, 15 सेमी मैक्रो, OIS और APO सर्टिफिकेशन के साथ प्रो-लेवल जूम फोटोग्राफी में मदद करता है, जबकि 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा वाइड एंगल शॉट्स को और दमदार बना देता है।