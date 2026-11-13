24 नवंबर को आ रहे हुवावे के नए फोल्डेबल फोन, प्राइवेसी स्क्रीन के साथ मिलेगी बड़ी बैटरी
चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर एक यूजर का दावा है कि हुवावे 24 नवंबर को Huawei MateBook Fold S के साथ Huawei Mate X8 सीरीज को लॉन्च करेगा। अपकमिंग फोल्डेबल फोन संभवतः पिछले मॉडल की तुलना में पतले और हल्के होंगे।
Huawei Mate X8 Series Launch Date: हुवावे तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी एक नया फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी में है। खबर है कि हुवावे इस महीने के आखिर में चीन में अपने नेक्स्ट जेनरेशन के फोल्डेबल फोन, Mate X8 सीरीज को पेश करेगी। लॉन्च से पहले इसकी कई डिटेल्स ऑनलाइन सामने आ गई हैं, जिनसे इनके डिजाइन, कैमरे और डिस्प्ले के बारे में पता चला है। एक नए लीक से इनकी संभावित लॉन्च डेट भी सामने आ गई है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
Huawei Mate X8 Series की लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)
चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर एक यूजर का दावा है कि हुवावे 24 नवंबर को MateBook Fold S के साथ मैट एक्स 8 सीरीज को लॉन्च करेगा। अपकमिंग फोल्डेबल फोन संभवतः पिछले मॉडल की तुलना में पतले और हल्के होंगे। उम्मीद है कि हुवावे मैट X7 सीरीज में देखी गई वेस्टलाइन इंस्पायर्ड डिजाइन को बरकरार रखेगी, हालांकि कंपनी एक नए कलर ऑप्शन पर विचार कर सकती है।
अपकमिंग फोल्डेबल में क्या होगा खास
हुवावे मैट X8 सीरीज, हुवावे के Ruiying Z10 10x जूम कैमरा मॉड्यूल को भी सपोर्ट कर सकती है, जो एक डेडिकेटेड लेंस माउंट के जरिए फोन से जुड़ता है। कथित तौर पर एक्सेसरी में 1-इंच ऑप्टिकल फॉर्मैट, 10x ऑप्टिकल जूम और एक वेरिएबल अपर्चर के साथ 50-मेगापिक्सेल RYYB सेंसर है।
अपकमिंग हुवाले मैट X8 फोन में 8.15-इंच की इनर डिस्प्ले और 6.5-इंच की कवर स्क्रीन, किरिन 9050 सीरीज चिपसेट और 6,000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी होने की संभावना है। इसके रियर कैमरा सेटअप में वेरिएबल अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकता है। कम से कम एक डिस्प्ले में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर का सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है जो अलग-अलग एंगल से तांक-झांक को रोकता है।
हुवावे ने नवंबर 2025 में चीन में मैट X7 लॉन्च किया। फोल्डेबल में 8-इंच की इनर डिस्प्ले और 6.49-इंच की कवर स्क्रीन है, और यह किरिन 9030 प्रो चिपसेट से लैस है। इसमें 66W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,600mAh की बैटरी भी है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें