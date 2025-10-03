आ गई एमोलेड डिस्प्ले वाली धांसू स्मार्टवॉच; धड़कनों पर रखेगी पैनी नजर, ECG और BP भी मापेगी
Huawei Watch D2 launched in india: हुवावे ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्टवॉच को लॉन्च कर दिया है। हम बात कर रहे हैं हुवावे वॉच D2 की। वॉच दिखने में काफी खूबसूरत है। इसमें 1.82-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। चलिए डिटेल में बताते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...
Huawei Watch D2 launched in india: हुवावे ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्टवॉच को लॉन्च कर दिया है। हम बात कर रहे हैं हुवावे वॉच D2 की। वॉच दिखने में काफी खूबसूरत है। इसमें 1.82-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। यह ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है और इसमें ECG और स्किन टेम्परेचर सेंसर भी हैं। इसके अलावा, वॉच में ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) रेट और हार्ट रेट सेंसर भी हैं। यह वियरेबल 80 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स को सपोर्ट करती है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग मिली है। यह प्रीमिण प्राइस रेंज के साथ आती है। चलिए डिटेल में बताते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...
इतनी है Huawei Watch D2 की कीमत
हुवावे वॉच D2 की कीमत भारतीय बाजार में 34,499 रुपये रखी गई है। इसे आज से अमेजन, फ्लिपकार्ट और Rtcindia.net वेबसाइट्स से खरीदा जा सकता है। लॉन्च ऑफर के तहत, यह स्मार्टवॉच 5 अक्टूबर तक 33,499 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइज पर उपलब्ध होगी। इसे ब्लैक और गोल्ड कलर में खरीदा जा सकेगा।
Huawei Watch D2 की खासियत
हुवावे वॉच D2 में 1.82-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 480x408 पिक्सेल और अधिकतम ब्राइटनेस 1,500 निट्स है। डिस्प्ले में ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले (AOD) मोड और 26 मिमी का मैकेनिकल एयरबैग है। यह एल्युमीनियम अलॉय से बनी है। यह वियरेबल एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (ABPM) प्रदान करता है, और इसे यूरोप में रेगुलेशन (EU) 2017/745 के तहत CE-MDR मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेशन और चीन के नेशनल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेशन प्राप्त होने का दावा किया गया है।
ब्लड प्रेशर की निगरानी के अलावा, वॉच रियल-टाइम सिंगल-लीड ECG डेटा प्रदान करता है, जिससे यूजर्स को दिल की अनियमित धड़कनों का पता लगाने में मदद मिलती है। यह हार्ट रेट की निगरानी, ब्लड-ऑक्सीजन (SpO₂) लेवल, नींद की निगरानी, तनाव और धमनियों की कठोरता का पता लगाने सहित अन्य हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स भी प्रदान करती है। यह यूजर्स को उनके हेल्थ इंडीकेटर्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड रीमाइंडर्स और हेल्थ रिपोर्ट भी प्रदान करता है।
वॉच को IP68 रेटिंग दी गई है। यह स्मार्टवॉच एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के साथ काम कर सकती है और इसे हुवावे हेल्थ ऐप से जोड़ा जा सकता है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसे यूजर सीधे इनकमिंग कॉल का जवाब दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं और सभी कॉल लॉग देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन, कॉल अलर्ट और मौसम अपडेट भी दिखाती है।
फिटनेस के शौकीनों के लिए, इसमें 80 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलता है और यूजर्स पेयर्ड ऐप के जरिए वॉच फेस को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। दावा किया गया है कि नॉर्मल यूज में यह सात दिनों तक चल सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।