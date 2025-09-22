मेडिकल-ग्रेड हेल्थ फीचर वाली स्मार्टवॉच, चेक करेगी ब्लड प्रेशर, 30 सेकेंड में मिलेगी ECG रिपोर्ट Huawei Watch D2 Blue Edition featuring medical grade health features launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
मेडिकल-ग्रेड हेल्थ फीचर वाली स्मार्टवॉच, चेक करेगी ब्लड प्रेशर, 30 सेकेंड में मिलेगी ECG रिपोर्ट

हुवावे वॉच D2 ब्लू एडिशन की मार्केट में एंट्री हो गई है। यह वॉच मेडिकल ग्रेड हेल्थ फीचर्स के साथ आती है। वॉच ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है। साथ ही इसमें ECG फंक्शन भी दिया गया है, जो 30 सेकेंड में रिपोर्ट जेनरेट कर देता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 09:52 AM
हुवावे ने मार्केट में अपनी नई स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। हुवावे की इस नई वॉच का नाम Huawei Watch D2 Blue Edition है। यह वॉच मेडिकल ग्रेड हेल्थ फीचर्स के साथ आती है। इसे CE-MDR (EU Medical Device Regulation) ने मेडिकल डिवाइस के तौर पर सर्टिफाइ किया है। कंपनी ने इस वॉच को अभी यूरोप में लॉन्च किया है। यूके में इसकी कीमत £349.99 (करीब 41,500 रुपये) है। वॉच ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है। साथ ही इसमें ECG फंक्शन भी दिया गया है, जो 30 सेकेंड में रिपोर्ट जेनरेट कर देता है।

हुवावे वॉच D2 ब्लू एडिशन के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस वॉच में मेडिकल-ग्रेड हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग सिस्टम दे रही है। इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है, यूजर्स को रेग्युलर चेक के लिए रिमाइंडर भी देता है। वॉच के यूजर मेजरमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं और डीटेल्ड रिपोर्ट देख सकते हैं। यह पल्स रेट भी बताता है। वॉच यूरोपियन सोसायटी ऑफ हाइपरटेंशन की गाइडलान्स को पूरी तरह फॉलो करती है।

हुवावे की यह वॉच कंपनी की TruSense सिस्टम के साथ आती है। इसके स्ट्रैप में हाई-प्रिसिशन प्रेशर सेंसर, एक मिनी पंप और एक 26.5mm का इन्फ्लेटेबल एयरबैग मौजूद है। वॉच में यूजर्स को Pulse Wave Arrhythmia Analysis के साथ ऑन-रिस्ट ईसीजी फंक्शन भी मिलेगा, जो 30 सेकेंड मेजरमेंट करके रिपोर्ट जेनरेट कर देता है। इन सब शानदार हेल्थ फीचर्स के अलावा वॉच में कंपनी हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस ट्रैकिंग, SpO2 सेंसर, स्किन टेंप्रेचर मॉनिटरिंग और स्लीप ऐनालिसिस भी दे रही है।

ये भी पढ़ें:8998 रुपये हुई 6000mAh बैटरी वाले 5G फोन की कीमत, मिलेगा 50MP का AI कैमरा

हुवावे की इस वॉच में आपको 480 x 408 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 1.82 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 1500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। वॉच का वजन बिना स्ट्रैप 40 ग्राम है। कंपनी ने इस वॉच को ब्लू, ब्लैक और गोल्ड कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है।

