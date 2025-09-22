मेडिकल-ग्रेड हेल्थ फीचर वाली स्मार्टवॉच, चेक करेगी ब्लड प्रेशर, 30 सेकेंड में मिलेगी ECG रिपोर्ट
हुवावे वॉच D2 ब्लू एडिशन की मार्केट में एंट्री हो गई है। यह वॉच मेडिकल ग्रेड हेल्थ फीचर्स के साथ आती है। वॉच ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है। साथ ही इसमें ECG फंक्शन भी दिया गया है, जो 30 सेकेंड में रिपोर्ट जेनरेट कर देता है।
हुवावे ने मार्केट में अपनी नई स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। हुवावे की इस नई वॉच का नाम Huawei Watch D2 Blue Edition है। यह वॉच मेडिकल ग्रेड हेल्थ फीचर्स के साथ आती है। इसे CE-MDR (EU Medical Device Regulation) ने मेडिकल डिवाइस के तौर पर सर्टिफाइ किया है। कंपनी ने इस वॉच को अभी यूरोप में लॉन्च किया है। यूके में इसकी कीमत £349.99 (करीब 41,500 रुपये) है। वॉच ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है। साथ ही इसमें ECG फंक्शन भी दिया गया है, जो 30 सेकेंड में रिपोर्ट जेनरेट कर देता है।
हुवावे वॉच D2 ब्लू एडिशन के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस वॉच में मेडिकल-ग्रेड हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग सिस्टम दे रही है। इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है, यूजर्स को रेग्युलर चेक के लिए रिमाइंडर भी देता है। वॉच के यूजर मेजरमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं और डीटेल्ड रिपोर्ट देख सकते हैं। यह पल्स रेट भी बताता है। वॉच यूरोपियन सोसायटी ऑफ हाइपरटेंशन की गाइडलान्स को पूरी तरह फॉलो करती है।
सम्बंधित सुझाव
37% OFF
HUAWEI Watch FIT 4 smartwatch, 1.82" Large Display, Up to 10-Day Battery Life, Dual Band GPS, 100+ Sports Modes, Fitness Health Tracker, Emotional Assistant, Compatible with Android iOS, Black
- HUAWEI Watch FIT 4 smartwatch
- 1.82" Large Display
- Up to 10-Day Battery Life
₹11999₹18999
खरीदिये
54% OFF
Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring, Pro-Level Sleep Analysis, Emotional Wellbeing Assistant,Streamlined Metallic Design,Fast Charging,iOS Android (Band 10, Strap Black)
- Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring
- Pro-Level Sleep Analysis
- Emotional Wellbeing Assistant
₹2999₹6499
खरीदिये
50% OFF
Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring, Pro-Level Sleep Analysis, Emotional Wellbeing Assistant,Streamlined Metallic Design,Fast Charging,iOS Android (Band 10, Matte Black)
- Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring
- Pro-Level Sleep Analysis
- Emotional Wellbeing Assistant
₹3499₹6999
खरीदिये
60% OFF
ACM Watch Strap Silicone Belt 20mm compatible with Huawei Watch Gt 3 Pro Ceramic Edition Smartwatch Sports Classic Band Dark Blue
- ACM Watch Strap Silicone Belt 20mm compatible with Huawei Watch Gt 3 Pro Ceramic Edition Smartwatch Sports Classic Band Dark Blue
₹399₹990
खरीदिये
75% OFF
ACM Watch Strap Stainless Steel Metal 22mm compatible with Huawei Watch Gt 5 46mm Smartwatch Belt Luxury Band Dark Blue
- ACM Watch Strap Stainless Steel Metal 22mm compatible with Huawei Watch Gt 5 46mm Smartwatch Belt Luxury Band Dark Blue
₹499₹1990
खरीदिये
33% OFF
Huawei Watch FIT 3, 1.82" AMOLED Display, Ultra-Slim Design, All-Round Fitness Management, Comprehensive Health Management, Durable Battery Life, Compatible with iOS & Android, (Pink)
- Huawei Watch FIT 3
- 1.82" AMOLED Display
- Ultra-Slim Design
₹9999₹14999
खरीदिये
63% OFF
Kapture Straps Compatible with Huawei Band 8/9, Huawei band 9 Strap TPU Watch Straps - Quick Release Watch Bands Soft Waterproof Watch Strap for Men Women (Blue)
- Kapture Straps Compatible with Huawei Band 8/9
- Huawei band 9 Strap TPU Watch Straps - Quick Release Watch Bands Soft Waterproof Watch Strap for Men Women (Blue)
₹299₹799
खरीदिये
54% OFF
YYXIXI Soft Silicone Straps Compatible with Huawei Watch Fit 4 Strap, Breathable Replacement Wristband Compatible with Huawei Watch Fit 3/4 Pro 2025(Watch not Included) (Midnight Blue)
- YYXIXI Soft Silicone Straps Compatible with Huawei Watch Fit 4 Strap
- Breathable Replacement Wristband Compatible with Huawei Watch Fit 3/4 Pro 2025(Watch not Included) (Midnight Blue)
₹599₹1299
खरीदिये
76% OFF
Kapture Straps Compatible with Huawei Band 10/8/9, Huawei band 9 Strap TPU Watch Straps - Quick Release Watch Bands Soft Waterproof Watch Strap for Men Women (Blue-Black)
- Kapture Straps Compatible with Huawei Band 10/8/9
- Huawei band 9 Strap TPU Watch Straps - Quick Release Watch Bands Soft Waterproof Watch Strap for Men Women (Blue-Black)
₹284.05₹1199
खरीदिये
हुवावे की यह वॉच कंपनी की TruSense सिस्टम के साथ आती है। इसके स्ट्रैप में हाई-प्रिसिशन प्रेशर सेंसर, एक मिनी पंप और एक 26.5mm का इन्फ्लेटेबल एयरबैग मौजूद है। वॉच में यूजर्स को Pulse Wave Arrhythmia Analysis के साथ ऑन-रिस्ट ईसीजी फंक्शन भी मिलेगा, जो 30 सेकेंड मेजरमेंट करके रिपोर्ट जेनरेट कर देता है। इन सब शानदार हेल्थ फीचर्स के अलावा वॉच में कंपनी हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस ट्रैकिंग, SpO2 सेंसर, स्किन टेंप्रेचर मॉनिटरिंग और स्लीप ऐनालिसिस भी दे रही है।
हुवावे की इस वॉच में आपको 480 x 408 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 1.82 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 1500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। वॉच का वजन बिना स्ट्रैप 40 ग्राम है। कंपनी ने इस वॉच को ब्लू, ब्लैक और गोल्ड कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है।