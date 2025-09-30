24 घंटे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाली स्मार्टवॉच, मिलेंगे कई और जरूरी हेल्थ सेंसर, लॉन्च जल्द Huawei smartwatch with featuring 24 hour blood pressure monitoring expected to launch soon in india, Gadgets Hindi News - Hindustan
Huawei smartwatch with featuring 24 hour blood pressure monitoring expected to launch soon in india

24 घंटे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाली स्मार्टवॉच, मिलेंगे कई और जरूरी हेल्थ सेंसर, लॉन्च जल्द

हुवावे भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस लीक के अनुसार हुवावे की यह नई स्मार्टवॉच कई अडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आएगी। वॉच में कंपनी ECG ऐनालिसिस फीचर भी देने वाली है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 04:05 PM
24 घंटे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाली स्मार्टवॉच, मिलेंगे कई और जरूरी हेल्थ सेंसर, लॉन्च जल्द

हुवावे भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लीक के अनुसार हुवावे की यह नई स्मार्टवॉच कई अडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आएगी, जो आमतौर पर रिस्ट वॉचेज में देखने को नहीं मिलते। कंपनी की इस नई स्मार्टवॉच का टीजर सामने आया है। यह वॉच ग्लोबल मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है। माना जा रहा है कि यह भारत में भी जल्द लॉन्च हो सकती है। वॉच की खास बात है कि यह यूजर के ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेगी।

टीजर में जिस वॉच को दिखाया गया है, उसमें आप ECG जैसी पल्स लाइन को देख सकते हैं। साथ ही टीजर में रिस्ट पर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होने की भी बात कही गई है। इससे यह माना जा रहा है कि हुवावे इंडियन यूजर्स के लिए अडवांस्ड हेल्थ फीचर्स वाली इस वॉच को लाने का मूड बना चुका है।

Huawei

सितंबर 2024 में कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में Huawei Watch D2 को लॉन्च किया था। इसे कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए सर्टिफाइ किया गया था। उम्मीद है कि कंपनी इसी वॉच को इंडियन मार्केट में लाने वाली है।

सेट किए गए इंटरवल पर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग

आमतौर पर स्मार्टवॉचेज में हार्ट रेट और SpO2 सेंसर जैसे फीचर मिलते हैं, लेकिन हुवावे की वॉच D2 ऐंबुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (ABPM) के साथ आती है। बीपी मॉनिटर करने के लिए वॉच में अल्ट्रा-नैरो फिजिकल एयरबैग दिया गया है, जो सटीक रीडिंग्स के लिए फूल जाता है। यह सेट किए गए इंटरवल जैसे सोते टाइम या अलग-अलग बॉडी पोजिशन में ब्लड प्रेशर को चेक करता है।

ये भी पढ़ें:₹7499 में आपका होगा 8GB तक की रैम वाला शानदार 5G फोन, अमेजन डील में मची लूट

ECG ऐनालिसिस भी

इसके अलावा वॉच में ECG ऐनालिसिस, वास्कुलर इलास्टिसिटी चेक, रेस्पिरेटरी हेल्थ इनसाइट और स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं। वॉच में कंपनी 80 से ज्याद वर्कआउट मोड भी ऑफर कर रही है। इसमें आपको जीपीएस और एनएफसी जैसे फीचर भी मिलेंगे। यह वॉच ऐंड्रॉयड और iOS डिवाइसेज के साथ काम करती है। वॉच का डिस्प्ले 1.8 इंच का है। यह IP68 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है। इसमें लगी बैटरी नॉर्मल यूज में 6 दिन तक चल जाती है।

(Photo: Gizmochina)

