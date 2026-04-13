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पॉपुलर ब्रांड लाया यूनिक डिजाइन वाला फोल्डेबल फोन, टैबलेट जितनी बड़ी स्क्रीन; दिखने में भी धांसू

Apr 13, 2026 11:44 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Huawei ने अपने यूनिक फोल्डेबल फोन का आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस फोन का नाम Huawei Pura X Max है। यह पहला ऐसा फोल्डेबल फोन है, जिसमें होरिजॉन्टल वाइड फोल्डेबल डिजाइन है। नए फोल्डेबल फोन में क्या-क्या खास है, डिटेल में जानिए..

पॉपुलर ब्रांड लाया यूनिक डिजाइन वाला फोल्डेबल फोन, टैबलेट जितनी बड़ी स्क्रीन; दिखने में भी धांसू

इस समय बाजार में ढेर सारे फोल्डेबल फोन्स मौजूद हैं, जिसमें फ्लिप स्टाइल मॉडज के साथ किताब की तरह खुलने वाले मॉडल शामिल हैं। अब बाजार में एक यूनिक डिजाइन वाला फोल्डेबल फोन एंट्री करने वाला है। हम बात कर रहे हैं Huawei Pura X Max की। यह फोन अलग इसलिए है क्योंकि यह पहला ऐसा फोल्डेबल फोन है, जिसमें होरिजॉन्टल वाइड फोल्डेबल डिजाइन है। हुवावे ने 20 अप्रैल को होने वाले अपने लॉन्च इवेंट से पहले Pura X Max को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। हालांकि, फिलहाल कंपनी ने फोन की सारी डिटेल नहीं बताई है। इसका साइज सामान्य फोल्डेबल फोन की तुलना में बड़ा होगा और इसके इस्तेमाल का तरीका भी अलग होगा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर…

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huawei pura x max

होरिजॉन्टल वाइड डिजाइन वाला पहला फोल्डेबल फोन

हुवावे पुरा एक्स मैक्स को इंडस्ट्री के पहले हॉरिजॉन्टल रूप से चौड़े फोल्डेबल फोन के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसका फोकस एक लंबे और पतले लेआउट के बजाय एक ज्यादा चौड़ी इंटरनल डिस्प्ले पर है। जब इसे खोला जाता है, तो उम्मीद है कि इस डिवाइस में लगभग 7.6 से 7.69 इंच की स्क्रीन होगी, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 होगा, जो टैबलेट जैसा अनुभव देगा। यह इसे इस्तेमाल के मामले में iPad mini जैसे कॉम्पैक्ट टैबलेट के ज्यादा करीब ले आता है, खासकर मल्टीटास्किंग, मीडिया देखने और प्रोडक्टिविटी के लिए।

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कहा जा रहा है कि इसकी आउटर स्क्रीन का साइज लगभग 5.5 इंच होगा, जिससे यूजर्स डिवाइस को बिना खोले ही मैसेजिंग और कॉल जैसे रोजमर्रा के काम कर पाएंगे। इसके डिजाइन में एक काफी हद तक फ्लैट फ्रेम, कवर डिस्प्ले पर बीच में एक पंच-होल कैमरा और इंटरनल स्क्रीन पर थोड़ा हटकर एक पंच-होल कैमरा शामिल है। सामने आई तस्वीर में देखा जा सकता है कि, हुवावे में फोटोग्राफी के लिए, कई सेंसर वाला एक हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल है।

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यह भी कहा जा रहा है कि फोन किरिन 9030 चिपसेट से लैस होगा, इस चिपसेट के Pura 90 सीरीज में भी मिलने की उम्मीद है।

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कलर ऑप्शन्स और वेरिएंट की डिटेल

हुवावे ने चीन में प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू कर दिए हैं, और इसका ऑफिशियल लॉन्च 20 अप्रैल को पुरा 90 सीरीज के साथ होगा। ऑफिशियल लिस्टिंग से पता चलता है कि यह कई स्टोरेज ऑप्शन में आएगा, जिसमें 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB (Collector’s Edition), और 16GB+1TB शामिल हैं। इसके ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, गोल्ड और ऑरेंज जैसे कलर्स में आने की उम्मीद है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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