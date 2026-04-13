पॉपुलर ब्रांड लाया यूनिक डिजाइन वाला फोल्डेबल फोन, टैबलेट जितनी बड़ी स्क्रीन; दिखने में भी धांसू

Huawei ने अपने यूनिक फोल्डेबल फोन का आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस फोन का नाम Huawei Pura X Max है। यह पहला ऐसा फोल्डेबल फोन है, जिसमें होरिजॉन्टल वाइड फोल्डेबल डिजाइन है। नए फोल्डेबल फोन में क्या-क्या खास है, डिटेल में जानिए..

इस समय बाजार में ढेर सारे फोल्डेबल फोन्स मौजूद हैं, जिसमें फ्लिप स्टाइल मॉडज के साथ किताब की तरह खुलने वाले मॉडल शामिल हैं। अब बाजार में एक यूनिक डिजाइन वाला फोल्डेबल फोन एंट्री करने वाला है। हम बात कर रहे हैं Huawei Pura X Max की। यह फोन अलग इसलिए है क्योंकि यह पहला ऐसा फोल्डेबल फोन है, जिसमें होरिजॉन्टल वाइड फोल्डेबल डिजाइन है। हुवावे ने 20 अप्रैल को होने वाले अपने लॉन्च इवेंट से पहले Pura X Max को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। हालांकि, फिलहाल कंपनी ने फोन की सारी डिटेल नहीं बताई है। इसका साइज सामान्य फोल्डेबल फोन की तुलना में बड़ा होगा और इसके इस्तेमाल का तरीका भी अलग होगा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर…

होरिजॉन्टल वाइड डिजाइन वाला पहला फोल्डेबल फोन हुवावे पुरा एक्स मैक्स को इंडस्ट्री के पहले हॉरिजॉन्टल रूप से चौड़े फोल्डेबल फोन के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसका फोकस एक लंबे और पतले लेआउट के बजाय एक ज्यादा चौड़ी इंटरनल डिस्प्ले पर है। जब इसे खोला जाता है, तो उम्मीद है कि इस डिवाइस में लगभग 7.6 से 7.69 इंच की स्क्रीन होगी, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 होगा, जो टैबलेट जैसा अनुभव देगा। यह इसे इस्तेमाल के मामले में iPad mini जैसे कॉम्पैक्ट टैबलेट के ज्यादा करीब ले आता है, खासकर मल्टीटास्किंग, मीडिया देखने और प्रोडक्टिविटी के लिए।

कहा जा रहा है कि इसकी आउटर स्क्रीन का साइज लगभग 5.5 इंच होगा, जिससे यूजर्स डिवाइस को बिना खोले ही मैसेजिंग और कॉल जैसे रोजमर्रा के काम कर पाएंगे। इसके डिजाइन में एक काफी हद तक फ्लैट फ्रेम, कवर डिस्प्ले पर बीच में एक पंच-होल कैमरा और इंटरनल स्क्रीन पर थोड़ा हटकर एक पंच-होल कैमरा शामिल है। सामने आई तस्वीर में देखा जा सकता है कि, हुवावे में फोटोग्राफी के लिए, कई सेंसर वाला एक हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल है।

यह भी कहा जा रहा है कि फोन किरिन 9030 चिपसेट से लैस होगा, इस चिपसेट के Pura 90 सीरीज में भी मिलने की उम्मीद है।