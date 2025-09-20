मुड़ने वाला किफायती फोन ला रहा ब्रांड, 12GB रैम, 1TB तक स्टोरेज, इतनी होगी कीमत huawei nova flip s storage variants and price reveals, Gadgets Hindi News - Hindustan
huawei nova flip s storage variants and price reveals

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 02:56 PM
Huawei Nova Flip S first leak: हुवावे ने पिछले साल अपने सबसे किफायती फोल्डेबल स्मार्टफोन नोवा फ्लिप को लॉन्च किया था। ऐसा लग रहा है कि कंपनी अब इसके अपग्रेड पर काम कर रही है। पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, कंपनी अब Nova Flip S नाम के एक नए डिवाइस पर काम कर रही है। लॉन्च से पहले ही टिप्स्टर ने इसके स्टोरेज वेरिएंट की डिटेल और प्राइसिंग को लीक कर दिया है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

कथित तौर पर यह डिवाइस कई मेमोरी ऑप्शन्स में आएगा। कहा जा रहा है कि इसमें 12GB स्टैंडर्ड रैम के साथ 256GB, 512GB या 1TB स्टोरेज ऑप्शन्स मिलेंगे। फोन में मिलने वाले कलर ऑप्शन्स में सकुरा पिंक, जीरो व्हाइट, स्काई ब्लू, स्टारी ब्लैक, फेदर सैंड ब्लैक और न्यू ग्रीन शामिल हो सकते हैं।

huawei nova flip s

सॉफ्टवेयर की बात करें तो, यह फोन हुवावे के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्मोनीओएस 5.0 पर चलेगा। Nova Flip को किरिन 8 सीरीज चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि इस लीक से फ्लिप एस के प्रोसेसर की पुष्टि नहीं होती है, फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें अपग्रेडेड चिप की उम्मीद करना वाजिब है।

इतनी होगी कीमत

जहां तक ​​कीमत की बात है, डिजिटल चैट स्टेशन का सुझाव है कि नोवा फ्लिप एस की कीमत लगभग 5,000 युआन (लगभग 62 हजार रुपये) होगी।

हुवावे नोवा फ्लिप के स्पेसिफिकेशन्स

नोवा फ्लिप एस के अन्य स्पेसिफिकेशन अभी आने बाकी हैं, लेकिन आइए नोवा फ्लिप के स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं। नोवा फ्लिप का डाइमेंशन खुला होने पर 169.8x75.4x6.9 एमएम और मुड़ा होने पर 87.6x75.4x15.1 एमएम है, और इसका वजन लगभग 195 ग्राम है।

इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.94-इंच एलटीपीओ OLED फोल्डेबल डिस्प्ले और 2.14-इंच OLED कवर स्क्रीन है। मेन कैमरा सिस्टम में OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का वाइड लेंस और 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस शामिल है, जबकि फ्रंट में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट वाला 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।

फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में स्टीरियो स्पीकर, बिना हेडफोन जैक, वाई-फाई 6 सपोर्ट, एनएफसी और 66W फास्ट चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग के साथ 4400mAh की बैटरी शामिल हैं। सेफ्टी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।

