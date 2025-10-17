आ गया सबसे सस्ता फोल्डेबल फोन, कीमत देखकर हो जाओगे खुश, देखें खासियत

संक्षेप: Huawei Nova Flip S Launched: हुवावे ने आज चीन में आधिकारिक तौर पर नोवा फ्लिप एस लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का अब तक का सबसे सस्ता फोल्डेबल फोन है। चीन में इसकी शुरुआती कीमत 43,000 रुपये के करीब है। क्या है खास, डिटेल में पढ़ें

Huawei Nova Flip S Launched: हुवावे ने आज चीन में आधिकारिक तौर पर नोवा फ्लिप एस लॉन्च कर दिया है। यह क्लैमशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन ओरिजनल नोवा फ्लिप का नेक्स्ट वर्जन है और खास बात यह है कि इसकी कीमत काफी कम है। नोवा सीरीज लंबे समय से हुवावे की किफायती रेंज रही है। ओरिजनल नोवा फ्लिप को 5,288 युआन (लगभग 740 डॉलर) की भारी कीमत पर लॉन्च किया गया था। नए मॉडल यानी नोवा फ्लिप एस को कंपनी ने केवल 3,488 युआन (लगभग 43,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जिससे यह चीन में हुवावे का सबसे किफायती फोल्डेबल स्मार्टफोन बन गया है।

Huawei Nova Flip S के स्पेसिफिकेशन्स डिजाइन के लिहाज से, नोवा फ्लिप एस काफी हद तक अपने पिछले मॉडल जैसा ही है। इसकी मोटाई 6.9 एमएम, वजन 195 ग्राम और कवर डिजाइन पहले जैसा ही है। हुवावे ने मौजूदा न्यू ग्रीन, जीरो व्हाइट, सकुरा पिंक और स्टार ब्लैक फिनिश के साथ-साथ दो नए कलर ऑप्शन - स्काई ब्लू और फेदर सैंड ब्लैक को लाइनअप में जोड़ा है। बाहरी डिस्प्ले 480x480 रिजॉल्यूशन वाली 2.14 इंच की चौकोर स्क्रीन है, जो प्यारे पालतू जानवर, DIY वॉलपेपर और इंटरैक्टिव कॉल डिस्प्ले जैसी मजेदार थीम को सपोर्ट करती है।

आप मौसम की जानकारी, अपना शेड्यूल देखने या क्यूआर कोड से पेमेंट करने जैसे कामों को तेजी से करने के लिए ऐप्स को बाहरी स्क्रीन पर पिन भी कर सकते हैं। लाइव विंडो फीचर फ्लाइट या फूड डिलीवरी जैसे रियल-टाइम अपडेट दिखा सकता है।

अंदर की तरफ, 6.9 इंच की मेन स्क्रीन 1136×2698 रिजॉल्यूशन और 1-120 हर्ट्ज LTPO एडाप्टिव रिफ्रेश रेट प्रदान करती है। यह मिनिमम क्रीज विजिबिलिटी के लिए वॉटर ड्रॉप हिंज सिस्टम का उपयोग करता है और स्विस एसजीएस द्वारा 12 लाख बार फोल्ड-अनफोल्ड करने के लिए सर्टिफाइड है। नोवा फ्लिप एस में 66W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट रिकग्निशन और पानी से सुरक्षित रहने के लिए वॉटरप्रूफ सर्टिफिकेशन के साथ 4400mAh की बैटरी है।