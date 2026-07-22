पानी मांगेगा पावर बैंक! जल्द आ रहा है 10000mAh बैटरी वाला ये स्मार्टफोन
Huawei Nova 16 SE को लेकर एक नए लीक में 10,000mAh की धाकड़ बैटरी मिलने का दावा किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी इस फोन की बैटरी या अन्य स्पेसिफिकेशंस की पुष्टि नहीं की है।
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए पावरफुल बैटरी आज सबसे जरूरी फीचर्स में से एक बन गई है। खासकर ऐसे लोग जो दिनभर फोन पर वीडियो देखते हैं, गेमिंग करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या लगातार इंटरनेट यूज करते हैं, उनके लिए बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन काफी उपयोगी साबित होता है। इसी बीच Huawei के एक अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर ऐसी खबर सामने आई है, जो बैटरी के मामले में तहलका मचा सकती है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक Huawei Nova 16 SE में 10000mAh की विशाल बैटरी दी जा सकती है।
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अगर ऐसा होता है तो Huawei Nova 16 SE की सबसे बड़ी खासियत यही बैटरी होगी। 10000mAh क्षमता आम स्मार्टफोन में मिलने वाली बैटरी के मुकाबले काफी ज्यादा है और पावर बैंक्स में मिलती है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूजर्स को नॉर्मल यूजेस में फोन को बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ सकती है। हालांकि, रियल लाइफ बैटरी बैकअप फोन के प्रोसेसर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और यूजर के इस्तेमाल पर निर्भर करेगा।
कंपनियां बड़ी बैटरी पर कर रही हैं फोकस
Huawei Nova 16 SE में 10000mAh बैटरी मिलने की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब स्मार्टफोन कंपनियां लगातार बड़ी बैटरी वाले डिवाइस पर फोकस कर रही हैं। अब यूजर्स भी सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर ही नहीं, बल्कि लंबी बैटरी लाइफ को स्मार्टफोन खरीदते समय काफी महत्व देने लगे हैं। ऐसे में Huawei का यह कथित फोन उन लोगों को आकर्षित कर सकता है, जिनकी प्राथमिकता सबसे पहले लंबी बैटरी लाइफ है।
10000mAh की बैटरी का फायदा खास तौर पर उन यूजर्स को मिल सकता है जो फोन का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग और नेविगेशन जैसे कामों में फोन की बैटरी तेजी से खर्च होती है। ऐसे में बड़ी बैटरी वाला फोन इन यूजर्स के लिए काफी राहत दे सकता है। सफर करने वाले लोगों के लिए भी यह एक काम का विकल्प हो सकता है, क्योंकि उन्हें हर समय चार्जर या पावर बैंक साथ रखने की जरूरत कम पड़ सकती है।
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डिवाइस की मोटाई और वजन पर सवाल?
हालांकि, इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन की मोटाई और वजन को लेकर भी सवाल उठते हैं। 10000mAh की बैटरी को कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बॉडी में फिट करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि Huawei इस फोन का डिजाइन कितना पतला और हल्का रख पाती है। इसके अलावा फोन में कितनी तेज चार्जिंग मिलेगी, यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा। बड़ी बैटरी का फायदा तभी ज्यादा होगा, जब उसमें फास्ट चार्जिंग भी मिल रही हो।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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