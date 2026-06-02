100W फास्ट चार्जिंग, 200MP के बैक, 50MP सेल्फी कैमरा के साथ आए दो फ्लैगशिप फोन; फोटोग्राफी लवर्स के लिए बेस्ट

Huawei ने अपनी नई Nova 16 Series लॉन्च कर दी है। Huawei Nova 16 Ultra और Nova 16 Pro में 50MP सेल्फी कैमरा, 100W फास्ट चार्जिंग, 5600mAh बैटरी, AI फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन दिया गया है।

Huawei ने अपनी नई Nova 16 Series लॉन्च कर दी है, जिसमें Huawei Nova 16 Ultra और Huawei Nova 16 Pro शामिल हैं। कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन्स को खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है जो शानदार कैमरा, प्रीमियम डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। नई Nova 16 Series की सबसे बड़ी खासियत इसका 50MP फ्रंट कैमरा है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के अनुभव को बेहतर बनाने का दावा करता है। इसके अलावा फोन में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे बैटरी बेहद कम समय में चार्ज हो सकती है। Huawei Nova 16 Pro में 200MP का कैमरा है जो फोटोग्राफी लवर्स को खुश कर देगा। Huawei ने इन डिवाइसेज में AI आधारित कई स्मार्ट फीचर्स भी जोड़े हैं जो कैमरा और रोजमर्रा के इस्तेमाल को ज्यादा आसान बनाते हैं।

Huawei Nova 16 Pro और Huawei Nova 16 Ultra की कीमत हुआवेई नोवा 16 प्रो के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 3,899 चीनी डॉलर (लगभग 54,000 रुपये) है। यह क्लियर ब्लू, इरिडेसेंट पर्ल, स्काई व्हाइट और स्टाररी नाइट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है। हुआवेई नोवा 16 अल्ट्रा के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 4,699 चीनी डॉलर (लगभग 65,000 रुपये) है। 12GB स्टैंडर्ड स्टोरेज वाले 512GB और 1TB वेरिएंट की कीमत क्रमशः CNY 5,199 (लगभग 72,000 रुपये) और CNY 5,799 (लगभग 81,000 रुपये) है। यह क्लियर ब्लू, स्काई व्हाइट और स्टाररी नाइट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है।

Huawei Nova 16 Pro के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इसमें 6.84 इंच का फुल-एचडी+ OLED LTPO डिस्प्ले है जिसकी रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक है। डिस्प्ले में कुनलुन ग्लास प्रोटेक्शन है। यह हुआवेई के किरिन 9010S चिपसेट पर चलता है। Huawei Nova 16 Pro में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) वाला 200MP का प्राइमरी सेंसर, OIS और 3.7x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल मैक्रो लेंस और Huawei का रेड मेपल कलर सेंसर शामिल है। फ्रंट में 50MP का पोर्ट्रेट कैमरा और रेड मेपल कलर सेंसर है। Huawei Nova 16 Pro में फोन में साइड-माउंटेड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यह धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP65 रेटिंग के साथ आता है। Huawei Nova 16 Pro में 7,000mAh की बैटरी है जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।