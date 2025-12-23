6500mAh तक की बैटरी और 100W की चार्जिंग वाले तीन नए स्मार्टफोन, सेल्फी कैमरा 50MP का

संक्षेप: हुवावे ने मार्केट में अपने तीन नए फोन - Huawei Nova 15, Nova 15 Pro और Nova 15 Ultra को लॉन्च किया है। ये फोन 1टीबी तक के स्टोरेज, 50MP कैमरा और 100 वॉट की चार्जिंग के साथ आते हैं। इन फोन में दिया गया डिस्प्ले भी तगड़ा है।

Dec 23, 2025 07:32 am IST

हुवावे ने मार्केट में अपने तीन नए फोन को लॉन्च किया है। कंपनी के इन लेटेस्ट फोन्स का नाम - Huawei Nova 15, Nova 15 Pro और Nova 15 Ultra है। कंपनी ने इन फोन की चीन में लॉन्च किया है। ये सेल के लिए उपलब्ध हो गए हैं। नोवा 15 512जीबी तक के स्टोरेज वेरिएंट में आता है और इसकी शुरुआती कीमत 2699 युआन (करीब 34400 रुपये) है। नोवा 15 प्रो 1टीबी तक के स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी शुरुआती कीमत चीन में 3899 युआन (करीब 49600 रुपये) है। बात नोवा 15 अल्ट्रा की करें, तो यह 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी शुरुआती कीमत कंपनी ने 4199 युआन (करीब 53505 रुपये) रखी है। कंपनी इन फोन में 6500mAh तक की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ कई धांसू फीचर ऑफर कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

हुवावे नोवा 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन मे कंपनी 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 512जीबी तक की इंटरनल मेमरी और Kirin 8020 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन Harmony OS 6.0 पर काम करता है।

हुवावे नोवा 15 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी का यह फोन 6.84 इंच के OLED डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज और Kirin 9010S प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें यूजर्स को 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 6500mAh की है और यह 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।