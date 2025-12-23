Hindustan Hindi News
6500mAh तक की बैटरी और 100W की चार्जिंग वाले तीन नए स्मार्टफोन, सेल्फी कैमरा 50MP का

6500mAh तक की बैटरी और 100W की चार्जिंग वाले तीन नए स्मार्टफोन, सेल्फी कैमरा 50MP का

संक्षेप:

हुवावे ने मार्केट में अपने तीन नए फोन - Huawei Nova 15, Nova 15 Pro और Nova 15 Ultra को लॉन्च किया है। ये फोन 1टीबी तक के स्टोरेज, 50MP कैमरा और 100 वॉट की चार्जिंग के साथ आते हैं। इन फोन में दिया गया डिस्प्ले भी तगड़ा है।

Dec 23, 2025 07:32 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
हुवावे ने मार्केट में अपने तीन नए फोन को लॉन्च किया है। कंपनी के इन लेटेस्ट फोन्स का नाम - Huawei Nova 15, Nova 15 Pro और Nova 15 Ultra है। कंपनी ने इन फोन की चीन में लॉन्च किया है। ये सेल के लिए उपलब्ध हो गए हैं। नोवा 15 512जीबी तक के स्टोरेज वेरिएंट में आता है और इसकी शुरुआती कीमत 2699 युआन (करीब 34400 रुपये) है। नोवा 15 प्रो 1टीबी तक के स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी शुरुआती कीमत चीन में 3899 युआन (करीब 49600 रुपये) है। बात नोवा 15 अल्ट्रा की करें, तो यह 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी शुरुआती कीमत कंपनी ने 4199 युआन (करीब 53505 रुपये) रखी है। कंपनी इन फोन में 6500mAh तक की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ कई धांसू फीचर ऑफर कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

हुवावे नोवा 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

फोन मे कंपनी 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 512जीबी तक की इंटरनल मेमरी और Kirin 8020 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन Harmony OS 6.0 पर काम करता है।

हुवावे नोवा 15 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी का यह फोन 6.84 इंच के OLED डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज और Kirin 9010S प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें यूजर्स को 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 6500mAh की है और यह 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।

10 मिनट की चार्जिंग में 10 घंटे तक चलने वाला नया नेकबैंड, कीमत मात्र ₹1099

हुवावे नोवा 15 अल्ट्रा के फीचर और स्पेसिफिकेशन

इस फोन में कंपनी 6.84 इंच का OLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में आपको 1टीबी तक का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनीघ Kirin 9010S दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे दिए गए हैं। इसका सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
