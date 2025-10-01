लगातार 60 घंटे कर सकेंगे कॉल, 7000mAh रैम वाला धांसू फोन लाया ब्रांड, इसमें 8GB रैम भी

Huawei Nova 14i Launched: हुवावे तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपनी नोवा 14 स्मार्टफोन सीरीज को ग्लोबली लॉन्च किया था, जिसमें Huawei Nova 14 और Nova 14 Pro शामिल थे। अब, इस सीरीज में एक तीसरा वेरिएंट भी जुड़ गया है, जिसका नाम हुवावे नोवा 14i है।

Huawei Nova 14i Launched: हुवावे तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपनी नोवा 14 स्मार्टफोन सीरीज को ग्लोबली लॉन्च किया था, जिसमें Huawei Nova 14 और Nova 14 Pro शामिल थे। अब, इस सीरीज में एक तीसरा वेरिएंट भी जुड़ गया है, जिसका नाम हुवावे नोवा 14i है। स्मार्टफोन में X बटन फीचर भी शामिल है। कंपनी ने फोन को स्टैंडर्ड 8GB रैम से लैस किया है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 7000mAh की बैटरी है। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की डिटेल्स पर...

चलिए एक नजर डालते हैं Huawei Nova 14i के स्पेसिफिकेशन्स पर

बड़ा डिस्प्ले, हैवी रैम और X बटन इसमें 6.95-इंच का फुल एचडी प्लस एलसीडी हुवावे फुलव्यू डिस्प्ले है, जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 680 4G चिपसेट है और यह EMUI 14.2 पर चलता है, जो अभी भी एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। हुवावे अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इसके कुछ ग्लोबल वेरिएंट EMUI 14.2 के साथ आ चुके हैं - यहां तक कि हुवावे नोवा 14 का ग्लोबल वेरिएंट भी इसी यूआई के साथ लॉन्च किया गया था। नोवा 14i दो मेमोरी ऑप्शन्स में उपलब्ध है - 8GB+128GB और 8GB+256GB। स्मार्टफोन में X बटन फीचर भी शामिल है। X बटन पर टैप करने से आप फ्लैशलाइट, कैलकुलेटर और कैमरा जैसे रोजमर्रा के विजेट जल्दी से खोल सकते हैं।

कैमरा और बैटरी भी दमदार पीछे की तरफ, इसमें एक डुअल-कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर है, साथ ही ऑटोफोकस और एक LED फ्लैश भी है जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल के अंदर स्थित है, जिसे हुवावे ने स्टार ऑर्बिट रिंग कहा है। आगे की तरफ, 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी शूटर है। इसमें 7000mAh की बैटरी है। हुवावे का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज करने पर 26 घंटे तक का लोकल वीडियो प्लेबैक, 60 घंटे तक कॉलिंग या 31 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी का कहना है कि फोन सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में फोन 3.1 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकता है।