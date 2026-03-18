सिर्फ ₹13749 होगी Huawei MatePad SE की कीमत, इसमें 11 इंच डिस्प्ले, 7700mAh बैटरी
Huawei MatePad SE 11 India Price confirmed: हुवावे ने बताया है कि Huawei MatePad SE 11 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। यह आने वाला डिवाइस भारत में लॉन्च होने वाला हुवावे का दूसरा टैबलेट होगा, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में देश में MatePad 11.5 के जल्द आने का हिंट दिया था।
Huawei MatePad SE 11 India Price confirmed: लगता है कि हुवावे अब पूरे दमखम के साथ भारतीय बाजार में कमबैक करने के लिए तैयार है। अब कंपनी एक नहीं बल्कि दो टैबलेट को देश में लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपकमिंग टैबलेट को टीज करना शुरू कर दिया है। फ्लिपकार्ट पर लाइव माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इनकी कीमत का भी खुलासा कर दिया है। हुवावे ने बताया है कि Huawei MatePad SE 11 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। यह आने वाला डिवाइस भारत में लॉन्च होने वाला हुवावे का दूसरा टैबलेट होगा, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में देश में MatePad 11.5 के जल्द आने का हिंट दिया था। MatePad SE सीरीज के इस टैबलेट के बारे में अन्य जानकारी भी सामने आई है, जिसमें इसकी कीमत, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स शामिल हैं। यह भी कंफर्म हो गया है कि यह डिवाइस भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। MatePad SE 11 को जून 2024 में वैश्विक स्तर पर पेश किया गया था। भारत में, इस टैबलेट में 7,700mAh की बैटरी होगी, जो इसके ग्लोबल मॉडल जैसी ही है। चलिए डिटेल में जानते हैं अपकमिंग टैब में क्या-क्या खास होगा...
भारत में इतनी होगी Huawei MatePad SE 11 की कीमत
Huawei MatePad SE 11 के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब भारत में लाइव हो गई है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि यह टैबलेट जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। माइक्रोसाइट से यह भी पता चलता है कि आने वाले MatePad SE 11 की भारत में शुरुआती कीमत 13,749 रुपये होगी, हालांकि इस कीमत में बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और दूसरे इंट्रोडक्टरी ऑफर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, यह टेक कंपनी ग्राहकों को छह महीने तक का ईएमआई विकल्प भी देगी। यह टैबलेट देश में Flipkart के जरिए कम से कम ब्लू कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
Huawei MatePad SE 11 की खासियत
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Huawei MatePad SE 11 में भारत में 7,700mAh की बैटरी होने की पुष्टि हो गई है, जो 22.5W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा, इसमें हुवावे का 11-इंच का Eye Comfort डिस्प्ले है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसे TUV Rheinland Low Blue Light और Flicker Free सर्टिफिकेशन्स मिले हैं। यह टैबलेट टेक फर्म के M Pen स्टाइलस के सपोर्ट के साथ भी आएगा। इसमें Histen-ट्यून्ड क्वाड स्पीकर सेटअप भी होगा।
जैसा कि पहले बताया गया है, Huawei MatePad SE 11 को जून 2024 में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। ग्लोबली, इस टैबलेट के पिछले हिस्से पर एक 8-मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है। यह 1080p तक के वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है। Huawei MatePad SE 11 में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 5-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी दिया गया है।
यह खबर कंपनी के इस ऐलान के कुछ ही समय बाद आई है कि Huawei MatePad 11.5 जल्द ही भारत में 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जाएगा। यह भी कंफर्म हो गया है कि यह टैबलेट देश में Flipkart के जरिए पिंक और सिल्वर कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसमें 11.5-इंच का 2.5K (2456x1600 पिक्सेल) PaperMatte डिस्प्ले होगा। इस टैबलेट में 10,100mAh की बैटरी भी होगी, जो 40W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।
फ्लिपकार्ट पर हुवावे ने अपकमिंग MatePad SE 11 का वीडियो टीजर भी शेयर किया है
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
