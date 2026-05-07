दुनिया का सबसे पतला फ्लैगशिप टैबलेट, 14 घंटे चलेगी बैटरी, 50MP कैमरा और हल्का-फुल्का भी
नया Huawei MatePad Pro Max, हुवावे का लेटेस्ट प्रीमियम टैबलेट है, और कंपनी इसके पतलेपन को इसकी सबसे बड़ी खासियत के तौर पर पेश कर रही है। कंपनी का कहना है कि सिर्फ 4.7mm मोटा और 499 ग्राम वजनी होने के कारण, यह दुनिया का सबसे पतला और सबसे हल्का फ्लैगशिप टैबलेट है।
अगर आप टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन स्लिम और लाइटवेट मॉडल तलाश रहे हैं, तो हुवावे के नए टैब पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है। हुवावे ने बैंकॉक में हुए लॉन्च इवेंट में Huawei MatePad Pro Max नाम का एक नया फ्लैगशिप टैबलेट भी पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पतला फ्लैगशिप टैबलेट है और हल्का-फुल्का भी है। इवेंट में कंपनी ने नई वॉच Huawei Watch Fit 5 Pro और Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition को भी लॉन्च किया है। यहां हम आपको टैबलेट के बारे में बता रहे हैं। चलिए जानते हैं कितनी है दुनिया का सबसे पतले टैब की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है।
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पेंसिल से पतला है यह टैबलेट
नया हुवावे मेटपैड प्रो मैक्स, हुवावे का लेटेस्ट प्रीमियम टैबलेट है, और कंपनी इसके पतलेपन को इसकी सबसे बड़ी खासियत के तौर पर पेश कर रही है। कंपनी का कहना है कि सिर्फ 4.7mm मोटा और 499 ग्राम वजनी होने के कारण, नया MatePad Pro Max दुनिया का सबसे पतला और सबसे हल्का फ्लैगशिप टैबलेट है। बता दें कि आम पेंसिल की मोटाई (डायमीटर) लगभग 7 से 8mm होती है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा यह हुवावे का नया टैब पेंसिल से भी पतला है।
चलिए जानते हैं Huawei MatePad Pro Max में और क्या-क्या खास है
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, इस डिवाइस में 13.2-इंच का फ्लेक्सिबल OLED पेपरमैट डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 3K, रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स और PWM डिमिंग 1440 हर्ट्ज है। हुवावे का कहना है कि पेपरमैट टेक्नोलॉजी चकाचौंध को कम करती है और तेज रोशनी वाले माहौल में विजिबिलिटी को बेहतर बनाती है। इसके बेजल्स भी 3.55mm के साथ बेहद पतले हैं। हुवावे ने 12 मेगापिक्सेल के फ्रंट-फेसिंग कैमरा सिस्टम को बेजल के अंदर ही छिपा दिया है। पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है।
हुवावे मेटपैड प्रो मैक्स कीबोर्ड एक्सेसरीज और स्टाइलस इनपुट को भी सपोर्ट करता है, और कंपनी का कहना है कि इसे "PC-लेवल की प्रोडक्टिविटी" के लिए डिजाइन किया गया है। दावा है कि, यह टैबलेट MatePad Pro 2025 के मुकाबले 20% ज्यादा परफॉर्मेंस और 30% बेहतर हीट डिसिपेशन देता है।
लगातार 14 घंटे देख सकेंगे वीडियो
पतला होने के बावजूद, हुवावे ने इसमें 10,400mAh की काफी बड़ी बैटरी लगाई है, जो एक बार चार्ज करने पर 14 घंटे से ज्यादा वीडियो चलाने के लिए काफी है। दमदार ऑडियो के लिए, टैब में क्वाड-ड्राइवर बास और चार माइक्रोफोन के साथ छह-स्पीकर वाला सेटअप मिलता है।
इतनी है कीमत
हुवावे मेटपैड प्रो मैक्स दो वेरिएंट - 12+256GB और 12+512GB में लॉन्च हो रहा है। इसकी कीमत £999.99 (लगभग 1,28,600 रुपये) से शुरू होती है, और इसे ब्लू और स्पेस ग्रे जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। हालांकि, हुवावे का कहना है कि अलग-अलग बाजारों में इसकी कीमत अलग-अलग हो सकती है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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