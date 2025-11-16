Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Huawei MatePad Edge 2 in 1 tablet expected to launch with mate 80 series may offer 14 2 inch display and 24gb ram
हुवावे का 2-इन-1 पैड, मिल सकता है 14.2 इंच का डिस्प्ले, रैम 24जीबी तक

संक्षेप: हुवावे का नया पैड MatePad Edge मेट 80 सीरीज और मेट X7 फोल्डेबल फोन के साथ लॉन्च हो सकता है। लॉन्च से पहले इस 2-इन-1 पैड के खास फीचर लीक हो गए हैं। लीक रिपोर्ट के अनुसार पैड 14.2 इंच के डिस्प्ले से लैस होगा।

Sun, 16 Nov 2025 02:16 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
हुवावे चीन में 25 नवंबर को एक लॉन्च इवेंट करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार इस इवेंट में कंपनी अपनी Mate 80 सीरीज और Mate X7 फोल्डेबल फोन को लॉन्च करने वाला है। इन डिवाइसेज के साथ इसी इवेंट में कंपनी अपना नया पैड MatePad Edge भी लॉन्च कर सकती है। इस 2-इन-1 टैबलेट/लैपटॉप हाइब्रिड को लॉन्च होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन इसी बीच डिजिटल चैट स्टेशन मे इसके खास डीटेल्स को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं लीक रिपोर्ट में इस पैड के बारे में क्या जानकारी दी गई है।

मिल सकता है 14.2 इंच का डिस्प्ले

डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया कि फोन पैड में कंपनी 14.2 इंच का OLED डिस्प्ले देने वाली है। UncleShan नाम के एक और टिपस्टर ने भी कहा है कि पैड का डिस्प्ले 14.2 इंच का होगा। यह पैड ड्यूल फैन डिजाइन के साथ आएगा और यह MateBook E का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। डिजिटल चैट स्टेशन की मानें, तो पैड Kirin 9 सीरीज के चिपसेट के साथ आएगा और इसमें आपको कीबोर्ड सपोर्ट के साथ स्टायलस भी दिख सकता है। डीसीएस ने आगे कहा कि पैड मूनलाइट सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर ऑप्शन में आएगा। ओएस की बात करें, तो लीक के अनुसार पैड HarmonyOS पर काम करेगा।

ये भी पढ़ें:एक के साथ चार सिम फ्री, मिलेगा 320GB डेटा, ओटीटी ऐप और ऐपल टीवी फ्री

24जीबी तक की रैम के साथ आ सकता है पैड

टिपस्टर अंकल शैन ने कहा कि यह दो वेरिएंट- 16जीबी + 512जीबी और 24जीबी + 1टीबी में आएगा। साथ ही इस पैड का कंपनी एक मैट स्क्रीन वर्जन भी लाने वाली है। बताते चलें कि साल 2021 में कंपनी ने MateBook E को लॉन्च किया था। इसके बाद साल 2022 में MateBook E Go की एंट्री हुई थी। हुवावे के ये दोनों डिवाइस प्री-इंस्टॉल्ड विंडोज के साथ आते हैं। कहा जा रहा है कि MatePad Edge MatePad E का रीब्रैंडेड वर्जन है, जो HarmonyOS पर काम करेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

