हुवावे का 2-इन-1 पैड, मिल सकता है 14.2 इंच का डिस्प्ले, रैम 24जीबी तक
संक्षेप: हुवावे का नया पैड MatePad Edge मेट 80 सीरीज और मेट X7 फोल्डेबल फोन के साथ लॉन्च हो सकता है। लॉन्च से पहले इस 2-इन-1 पैड के खास फीचर लीक हो गए हैं। लीक रिपोर्ट के अनुसार पैड 14.2 इंच के डिस्प्ले से लैस होगा।
सम्बंधित सुझाव
63% OFF
TELTREK Screen Guard Compatible With Huawei Matepad 11.5 S (11.5 Inch) Flexible Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass, Not Edge to Edge ScreenGuard.
- TELTREK Screen Guard Compatible With Huawei Matepad 11.5 S (11.5 Inch) Flexible Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass
- Not Edge to Edge ScreenGuard.
₹299₹799
खरीदिये
63% OFF
TELTREK Screen Guard Compatible With Huawei Matepad 11.5 Inch S (11.5 Inch) Flexible Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass, Not Edge to Edge ScreenGuard.
- TELTREK Screen Guard Compatible With Huawei Matepad 11.5 Inch S (11.5 Inch) Flexible Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass
- Not Edge to Edge ScreenGuard.
₹299₹799
खरीदिये
63% OFF
ZINGTEL Screen Guard Designed For Huawei MatePad 11.5 2025 / Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Flexible Fiber Tempered Glass Screen Protector
- ZINGTEL Screen Guard Designed For Huawei MatePad 11.5 2025 / Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Flexible Fiber Tempered Glass Screen Protector
₹299₹799
खरीदिये
63% OFF
MOBLING Screen Guard Compatible With Huawei Matepad SE 11 2024 (11 Inch) Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass.
- MOBLING Screen Guard Compatible With Huawei Matepad SE 11 2024 (11 Inch) Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass.
₹299₹799
खरीदिये
हुवावे चीन में 25 नवंबर को एक लॉन्च इवेंट करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार इस इवेंट में कंपनी अपनी Mate 80 सीरीज और Mate X7 फोल्डेबल फोन को लॉन्च करने वाला है। इन डिवाइसेज के साथ इसी इवेंट में कंपनी अपना नया पैड MatePad Edge भी लॉन्च कर सकती है। इस 2-इन-1 टैबलेट/लैपटॉप हाइब्रिड को लॉन्च होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन इसी बीच डिजिटल चैट स्टेशन मे इसके खास डीटेल्स को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं लीक रिपोर्ट में इस पैड के बारे में क्या जानकारी दी गई है।
सम्बंधित सुझाव
63% OFF
TELTREK Screen Guard Compatible With Huawei Matepad 11.5 S (11.5 Inch) Flexible Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass, Not Edge to Edge ScreenGuard.
- TELTREK Screen Guard Compatible With Huawei Matepad 11.5 S (11.5 Inch) Flexible Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass
- Not Edge to Edge ScreenGuard.
₹299₹799
खरीदिये
63% OFF
TELTREK Screen Guard Compatible With Huawei Matepad 11.5 Inch S (11.5 Inch) Flexible Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass, Not Edge to Edge ScreenGuard.
- TELTREK Screen Guard Compatible With Huawei Matepad 11.5 Inch S (11.5 Inch) Flexible Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass
- Not Edge to Edge ScreenGuard.
₹299₹799
खरीदिये
63% OFF
ZINGTEL Screen Guard Designed For Huawei MatePad 11.5 2025 / Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Flexible Fiber Tempered Glass Screen Protector
- ZINGTEL Screen Guard Designed For Huawei MatePad 11.5 2025 / Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Flexible Fiber Tempered Glass Screen Protector
₹299₹799
खरीदिये
63% OFF
MOBLING Screen Guard Compatible With Huawei Matepad SE 11 2024 (11 Inch) Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass.
- MOBLING Screen Guard Compatible With Huawei Matepad SE 11 2024 (11 Inch) Fiber Screen Protector Not a Tempered Glass.
₹299₹799
खरीदिये
मिल सकता है 14.2 इंच का डिस्प्ले
डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया कि फोन पैड में कंपनी 14.2 इंच का OLED डिस्प्ले देने वाली है। UncleShan नाम के एक और टिपस्टर ने भी कहा है कि पैड का डिस्प्ले 14.2 इंच का होगा। यह पैड ड्यूल फैन डिजाइन के साथ आएगा और यह MateBook E का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। डिजिटल चैट स्टेशन की मानें, तो पैड Kirin 9 सीरीज के चिपसेट के साथ आएगा और इसमें आपको कीबोर्ड सपोर्ट के साथ स्टायलस भी दिख सकता है। डीसीएस ने आगे कहा कि पैड मूनलाइट सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर ऑप्शन में आएगा। ओएस की बात करें, तो लीक के अनुसार पैड HarmonyOS पर काम करेगा।
24जीबी तक की रैम के साथ आ सकता है पैड
टिपस्टर अंकल शैन ने कहा कि यह दो वेरिएंट- 16जीबी + 512जीबी और 24जीबी + 1टीबी में आएगा। साथ ही इस पैड का कंपनी एक मैट स्क्रीन वर्जन भी लाने वाली है। बताते चलें कि साल 2021 में कंपनी ने MateBook E को लॉन्च किया था। इसके बाद साल 2022 में MateBook E Go की एंट्री हुई थी। हुवावे के ये दोनों डिवाइस प्री-इंस्टॉल्ड विंडोज के साथ आते हैं। कहा जा रहा है कि MatePad Edge MatePad E का रीब्रैंडेड वर्जन है, जो HarmonyOS पर काम करेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।