10100mAh तक की बैटरी के साथ आए दो जबर्दस्त पैड, डिस्प्ले 12 इंच तक का

हुवावे ने मार्केट में अपने दो पैड को लॉन्च किया है। नए पैड 12जीबी तक की रैम के साथ आते हैं। इनमें 10100mAh तक की बैटरी दी गई है। ये पैड 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। इनका डिस्प्ले 12 इंच तक का है।

Sun, 17 Aug 2025 10:25 AM

हुवावे ने मार्केट में अपने दो पैड को लॉन्च किया है। कंपनी के इन लेटेस्ट पैड का नाम- Huawei MatePad Air 12 और Huawei MatePad 11.5" S 2025 है। नए पैड चीन में लॉन्च हुए हैं। हुवावे मेटपैड एयर 12 (वाई-फाई) पेपर मैट एडिशन के साथ 12जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। पैड की कीमत चीन में 2999 युआन (करीब 36525 रुपये) से शुरू होती है।

मेटपैड 11.5″ S 2025 (वाई-फाई) भी पेपर मैड एडिशन के साथ आता है। इसमें कंपनी 12जीबी तक की रैम और 512जीबी तक का इंटरनल स्टोरेज ऑफर कर रही है। इसकी शुरुआती कीमत चीन में 2099 युआन (करीब 25,565 रुपये) है। नए पैड्स में कंपनी 10100mAh तक की बैटरी और 66 वॉट तक की चार्जिंग के साथ 12 इंच तक का डिस्प्ले दे रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन पैड के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

हुवावे मेटपैड एयर 12 के फीचर और स्पेसिफिकेशन पैड में कंपनी 2.8K रेजॉलूशन के साथ 12 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। पैड 12जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोटोग्राफी के लिए पैड में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। पैड में दी गई बैटरी 10100mAh की है। यह बैटरी 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो यह पैड HarmonyOS 5.0 पर काम करता है।