10100mAh की बैटरी, 66W की चार्जिंग वाला नया पैड, 50MP कैमरा के साथ मिलेगा 12 इंच का डिस्प्ले

हुवावे ने अपने नए पैड Huawei MatePad 12x (2025) को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। पिछले महीने यही पैड चीन में मेटपैड एयर 12 के नाम से लॉन्च हुआ था। ऑल-मेटल बॉडी वाले इस पैड का वजन 555 ग्राम और इसकी थिकनेस 5.9mm है। पैड 10100mAh की बैटरी और 12 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। कंपनी ने इस पैड को 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 649.99 यूरो (करीब 67,300 रुपये) है। यह पैड दो कलर ऑप्शन- ग्रीनरी और वाइट में आता है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस टैब में 2800 x 1840 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 12 इंच का डिस्प्ले दिया जा रहा है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। पैड 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए पैड में 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस एचडी कैमरा लगा है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।

हुवावे का यह पैड 10100mAh की पावरफुल बैटरी से लैस है। यह बैटरी 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो हुवावे का यह नया पैड Harmony OS 4.3 पर काम करता है। इसका फुल डाइमेंशन 183 x 270 x 5.9 mm है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस पैड में वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.2, BLE सपोर्ट और यूएसबी 3.1 जेन 1 के साथ टाइप-C इंटरफेस जैसे ऑप्शन मिलेंगे। पैड के साथ कंपनी हुवावे स्मार्ट मैग्नेटिक कीबोर्ट और M-Pencil Pro का भी ऑप्शन दे रही है।

हुवावे FreeBuds 7i भी हुए लॉन्च हुवावे ने मार्केट में अपने नए बड्स FreeBuds 7i को भी लॉन्च किया है। ये बड्स एआई बेस्ड कॉल क्लैरिटी और जेस्चर कंट्रोल्स के साथ आते हैं। इनमें कंपनी Intelligent Dynamic ANC 4.0 भी दे रही है। ऐंड्रॉयड और iOS सपोर्ट वाले ये बड्स एकसाक दो डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बड्स की एक और खास बात है कि ये IP54 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं।