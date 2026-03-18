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6 साल बाद भारत में कमबैक, अब 10,100mAh बैटरी, 6mm पतला टैबलेट ला रहा ब्रांड, बताई कीमत

Mar 18, 2026 02:18 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Huawei भारतीय बाजार में 6 साल बाद कमबैक करने के लिए तैयार है। कंपनी ने देश में आखिरी बार सितंबर 2020 में Huawei MatePad T8 लॉन्च किया गया था। अब Huawei MatePad 11.5 को जल्द ही भारत में लॉन्च करेगी। यह टैबलेट भारत में 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होगा।

6 साल बाद भारत में कमबैक, अब 10,100mAh बैटरी, 6mm पतला टैबलेट ला रहा ब्रांड, बताई कीमत

Huawei भारतीय बाजार में 6 साल बाद कमबैक करने के लिए तैयार है। कंपनी ने देश में आखिरी बार सितंबर 2020 में Huawei MatePad T8 लॉन्च किया गया था। अब कंपनी एक नया टैबलेट भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। दरअसल, कंपनी Huawei MatePad 11.5 को जल्द ही भारत में लॉन्च करेगी। कंपनी ने फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए इसके लॉन्च को टीज कर दिया है। माइक्रोसाइट से यह भी पता चल गया है कि भारत में इसकी कीमत कितनी होगी। कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स को भी कंफर्म कर दिया है, इसकी बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले फीचर्स शामिल हैं। यह भी कंफर्म हो गया है कि इस टैबलेट में उतनी ही बड़ी बैटरी होगी, जितनी इसके चीनी मॉडल में है।

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Huawei MatePad 11.5 Price in India
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Huawei MatePad 11.5 की कीमत और खासियत (संभावित)

हुवावे मेटपैड 11.5 टैबलेट के लिए बनाई गई खास वेबसाइट को अपडेट किया गया है, जिससे पता चला है कि यह टैबलेट भारत में 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होगा। हालांकि, यह एक प्रभावी कीमत है, जिसमें बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और दूसरे शुरुआती ऑफर्स भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक छह महीने तक की ईएमआई का ऑप्शन भी चुन सकेंगे। MatePad 11.5 देश में Flipkart के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह टैबलेट पिंक और सिल्वर कलर्स में पेश किया जाएगा।

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माइक्रोसाइट से यह भी कंफर्म हो गया है कि, Huawei MatePad 11.5 के साथ एक अलग होने वाला कीबोर्ड भी मिलेगा, जो व्हाइट कलर का होगा। इसके अलावा, इसमें स्टाइलस सपोर्ट भी होगा, जो टैबलेट के ऊपरी हिस्से से मैग्नेटिक तरीके से जुड़ जाएगा। इसमें पिल-शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें शायद एक ही कैमरा लेंस होगा। पैनल पर बीच में कंपनी की ब्रांडिंग भी दिखाई देती है। इसके बेजेल भी थोड़े मोटे नजेर आते हैं।

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huawei matepad 11.5 soon launched in india

Huawei MatePad 11.5 में 11.5-इंच का 2.5K (2456x1600 पिक्सेल) PaperMatte डिस्प्ले होगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह "प्राकृतिक रोशनी जैसा आंखों को आराम" और 200 निट्स की ब्राइटनेस देगा। कंपनी इसका एक नॉन-PaperMatte डिस्प्ले वाला वेरिएंट भी लॉन्च करेगी। यह टेक कंपनी Huawei MatePad 11.5 में क्वाड स्पीकर सेटअप भी देगी।

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माइक्रोसाइट के अनुसार, MatePad 11.5 में 10,100mAh की बैटरी है। यह टैबलेट 40W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 1080p वीडियो प्लेबैक के लिए 14 घंटे तक का बैकअप देता है। इसमें मेटल यूनिबॉडी डिजाइन भी होगा, और इसकी मोटाई 6.1 एममएम होगी। हालांकि, कंपनी ने इसकी सटीक लॉन्च डेट अभी भी सीक्रेट रखी है।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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