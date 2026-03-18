6 साल बाद भारत में कमबैक, अब 10,100mAh बैटरी, 6mm पतला टैबलेट ला रहा ब्रांड, बताई कीमत

Mar 18, 2026 02:18 pm IST

Huawei भारतीय बाजार में 6 साल बाद कमबैक करने के लिए तैयार है। कंपनी ने देश में आखिरी बार सितंबर 2020 में Huawei MatePad T8 लॉन्च किया गया था। अब Huawei MatePad 11.5 को जल्द ही भारत में लॉन्च करेगी। यह टैबलेट भारत में 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होगा।

Huawei भारतीय बाजार में 6 साल बाद कमबैक करने के लिए तैयार है। कंपनी ने देश में आखिरी बार सितंबर 2020 में Huawei MatePad T8 लॉन्च किया गया था। अब कंपनी एक नया टैबलेट भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। दरअसल, कंपनी Huawei MatePad 11.5 को जल्द ही भारत में लॉन्च करेगी। कंपनी ने फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए इसके लॉन्च को टीज कर दिया है। माइक्रोसाइट से यह भी पता चल गया है कि भारत में इसकी कीमत कितनी होगी। कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स को भी कंफर्म कर दिया है, इसकी बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले फीचर्स शामिल हैं। यह भी कंफर्म हो गया है कि इस टैबलेट में उतनी ही बड़ी बैटरी होगी, जितनी इसके चीनी मॉडल में है।

Huawei MatePad 11.5 की कीमत और खासियत (संभावित) हुवावे मेटपैड 11.5 टैबलेट के लिए बनाई गई खास वेबसाइट को अपडेट किया गया है, जिससे पता चला है कि यह टैबलेट भारत में 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होगा। हालांकि, यह एक प्रभावी कीमत है, जिसमें बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और दूसरे शुरुआती ऑफर्स भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक छह महीने तक की ईएमआई का ऑप्शन भी चुन सकेंगे। MatePad 11.5 देश में Flipkart के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह टैबलेट पिंक और सिल्वर कलर्स में पेश किया जाएगा।

माइक्रोसाइट से यह भी कंफर्म हो गया है कि, Huawei MatePad 11.5 के साथ एक अलग होने वाला कीबोर्ड भी मिलेगा, जो व्हाइट कलर का होगा। इसके अलावा, इसमें स्टाइलस सपोर्ट भी होगा, जो टैबलेट के ऊपरी हिस्से से मैग्नेटिक तरीके से जुड़ जाएगा। इसमें पिल-शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें शायद एक ही कैमरा लेंस होगा। पैनल पर बीच में कंपनी की ब्रांडिंग भी दिखाई देती है। इसके बेजेल भी थोड़े मोटे नजेर आते हैं।

Huawei MatePad 11.5 में 11.5-इंच का 2.5K (2456x1600 पिक्सेल) PaperMatte डिस्प्ले होगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह "प्राकृतिक रोशनी जैसा आंखों को आराम" और 200 निट्स की ब्राइटनेस देगा। कंपनी इसका एक नॉन-PaperMatte डिस्प्ले वाला वेरिएंट भी लॉन्च करेगी। यह टेक कंपनी Huawei MatePad 11.5 में क्वाड स्पीकर सेटअप भी देगी।