10,100mAh की बैटरी के साथ आया नया पैड, मिलेगा 11.5 इंच का डिस्प्ले, रैम 12GB
हुवावे का नया पैड - मेटपैड 11.5 लॉन्च हुआ है। कंपनी ने इस पैड को स्टैंडर्ड, सॉफ्ट लाइट और फुल नेटवर्क वर्जन में लॉन्च किया है। पैड 10,100mAh की बैटरी से लैस है। यह पैड 12जीबी तक की रैम के साथ आता है। इसका प्रोसेसर भी धांसू है।
सम्बंधित सुझाव
39% OFF
TELTREK Antiblue Light, Anti UV, Matte Screen Guard For Huawei MatePad 11.5 2025 11.5" Tab/Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Tablet Anti Blue Screenguard Not a Tempered Glass
- TELTREK Antiblue Light
- Anti UV
- Matte Screen Guard For Huawei MatePad 11.5 2025 11.5" Tab/Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Tablet Anti Blue Screenguard Not a Tempered Glass
₹489₹799
खरीदिये
67% OFF
HARITECH Shockproof Leather Tablet Sleeve Case Cover for Huawei MatePad 11.5 S (11.5 inch)
- HARITECH Shockproof Leather Tablet Sleeve Case Cover for Huawei MatePad 11.5 S (11.5 inch)
₹999₹2999
खरीदिये
64% OFF
TELTREK Screen Protector for Huawei MatePad 11.5 2025 / Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Tablet Flexible Fiber Screen Guard Not a Tempered Glass Screenguard
- TELTREK Screen Protector for Huawei MatePad 11.5 2025 / Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Tablet Flexible Fiber Screen Guard Not a Tempered Glass Screenguard
₹288₹799
खरीदिये
63% OFF
TELTREK Screenguard For Huawei Matepad 11.5, Fiber Tempered Glass Screen Protector, Screen Guard
- TELTREK Screenguard For Huawei Matepad 11.5
- Fiber Tempered Glass Screen Protector
- Screen Guard
₹299₹799
खरीदिये
हुवावे का नया पैड लॉन्च हुआ है। कंपनी के इस नए पैड का नाम - Huawei Matepad 11.5 है। कंपनी ने इस पैड को स्टैंडर्ड, सॉफ्ट लाइट और फुल नेटवर्क वर्जन में लॉन्च किया है। चीन में लॉन्च हुआ यह पैड 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। पैड चार कलर ऑप्शन- सैंड पर्पल, फ्रॉस्ट सिल्वर, आइलैंड ब्लू और डीपस्पेस ग्रे में आता है। पैड प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और इसकी सेल 25 दिसंबर से शुरू होगी। पैड में कंपनी 10100mAh की बैटरी के साथ कई और धांसू फीचर दे रही है। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
सम्बंधित सुझाव
39% OFF
TELTREK Antiblue Light, Anti UV, Matte Screen Guard For Huawei MatePad 11.5 2025 11.5" Tab/Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Tablet Anti Blue Screenguard Not a Tempered Glass
- TELTREK Antiblue Light
- Anti UV
- Matte Screen Guard For Huawei MatePad 11.5 2025 11.5" Tab/Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Tablet Anti Blue Screenguard Not a Tempered Glass
₹489₹799
खरीदिये
67% OFF
HARITECH Shockproof Leather Tablet Sleeve Case Cover for Huawei MatePad 11.5 S (11.5 inch)
- HARITECH Shockproof Leather Tablet Sleeve Case Cover for Huawei MatePad 11.5 S (11.5 inch)
₹999₹2999
खरीदिये
64% OFF
TELTREK Screen Protector for Huawei MatePad 11.5 2025 / Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Tablet Flexible Fiber Screen Guard Not a Tempered Glass Screenguard
- TELTREK Screen Protector for Huawei MatePad 11.5 2025 / Huawei MatePad 11.5 2025 Paper Matte Edition 11.5 Inch Tablet Flexible Fiber Screen Guard Not a Tempered Glass Screenguard
₹288₹799
खरीदिये
63% OFF
TELTREK Screenguard For Huawei Matepad 11.5, Fiber Tempered Glass Screen Protector, Screen Guard
- TELTREK Screenguard For Huawei Matepad 11.5
- Fiber Tempered Glass Screen Protector
- Screen Guard
₹299₹799
खरीदिये
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
हुवावे इस पैड में 2456 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 11.5 इंच का IPS डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz तक के डिस्प्ले और 600 निट्स तक के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। यह पैड 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर स्टैंडर्ड वर्जन में Kirin T82B और सॉफ्ट लाइट वेरिएंट में Kirin T82 चिपसेट दिया गया है।
फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस पैड में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रही है। पैड को पावर देने के लिए इसमें 10100mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो हुवावे का यह पैड Harmony OS 5.1 पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए इसमें 4 स्पीकर दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO, ब्लूटूथ 5.2 और यूएसबी टाइप-C जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। यह पैड हुवावे M-Pencil (3rd generation) और हुवावे स्मार्ट कीबोर्ड के साथ कंपैटिबल है। पैड का डाइमेंशन 177.5 × 262.6 × 6.1 mm और वजन 515 ग्राम है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।