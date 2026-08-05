दुनिया का सबसे हल्का लैपटॉप, लगातार 18 घंटे दिखाएगा वीडियो; इसमें OLED स्क्रीन और 24GB रैम भी
Huawei ने नए MateBook Pro S लॉन्च किया है। हुवावे ने इस नोटबुक में AI-पावर्ड फीचर्स, डुअल 1080p कैमरे, ब्लूटूथ 6.0 और 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 7,999 युआन (लगभग 1,12,700 रुपये) है।
Huawei ने चीन में MateBook Pro S लॉन्च किया है, जिसमें Kirin XE90 प्रोसेसर और हार्मनीओएस 6.1 दिया गया है। यह लैपटॉप कई कॉन्फिगरेशन में आता है, जिनमें स्टैंडर्ड, सॉफ्ट लाइट स्क्रीन, प्राइवेसी स्क्रीन और कलेक्टर एडिशन शामिल हैं। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 14.2-इंच का फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले, 32GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज है। हुवावे ने इस नोटबुक में AI-पावर्ड फीचर्स, डुअल 1080p कैमरे, ब्लूटूथ 6.0 और 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स भी दिए हैं। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे हल्का पीसी है। इस डिवाइस का वजन सिर्फ 798 ग्राम है और यह 11.9 एमएम पतला है। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और इनमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…
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अलग-अलग वेरिएंट की कीमत और कलर ऑप्शन्स
चीन में हुवावे मेटबुक प्रो एस के 16GB+512GB वाले मॉडल की शुरुआती कीमत 7,999 युआन (लगभग 1,12,700 रुपये) है। इसके 24GB+512GB वेरिएंट की कीमत 8,999 युआन (लगभग 1,26,800 रुपये) और 24GB+1TB वाले मॉडल की कीमत 10,499 युआन (लगभग 1,47,900 रुपये) है।
मेटबुक प्रो एस सॉफ्ट लाइट स्क्रीन एडिशन 24GB+512GB कॉन्फिगरेशन में आता है, जिसकी कीमत 9,999 युआन (लगभग 1,40,800 रुपये) है। वहीं, प्राइवेसी स्क्रीन एडिशन 24GB+512GB और 24GB+1TB वैरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत क्रमशः 10,299 युआन (लगभग 1,45,200 रुपये) और 11,799 युआन (लगभग 1,66,200 रुपये) है। हुवावे ने 32GB रैम और 1TB स्टोरेज वाला कलेक्टर एडिशन भी पेश किया है, जिसकी कीमत 14,999 युआन (लगभग 2,11,200 रुपये) है।
स्टैंडर्ड हुवावे मेटबुक प्रो एस मिडसमर पर्पल, डॉन येलो, स्मोकी ग्रे और वेलवेट व्हाइट कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है। सॉफ्ट लाइट स्क्रीन एडिशन मिडसमर पर्पल और फेदर ब्लैक कलर्स में आता है, जबकि प्राइवेसी स्क्रीन वेरिएंट डॉन येलो और वेलवेट व्हाइट कलर्स में पेश किया गया है। कलेक्टर वर्जन को स्मोकी ग्रे और फेदर ब्लैक फिनिश में पेश किया गया है। स्टैंडर्ड और सॉफ्ट लाइट स्क्रीन वाले वर्जन चीन में 14 अगस्त को बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि प्राइवेसी स्क्रीन एडिशन और कलेक्टर एडिशन 28 अगस्त से मिलेंगे।
Huawei MateBook Pro S की खासियत
लैपटॉप में 3120x2080 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 3:2 आस्पेक्ट रेशियो, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 14.2-इंच फ्लेक्सिबल OLED टचस्क्रीन है। पैनल P3 और sRGB कलर गैमट, 10-पॉइंट टच इनपुट का समर्थन करता है और स्टैंडर्ड, सॉफ्ट लाइट स्क्रीन और गोपनीयता स्क्रीन विकल्पों में उपलब्ध है। लैपटॉप किरिन XE90 चिपसेट से लैस है जिसमें 32GB तक रैम और 1TB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है। यह आउट ऑफ बॉक्स हार्मनीओएस 6.1 पर चलता है।
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हुवावे इस नोटबुक के साथ कई AI-पावर्ड फीचर देता है, जिनमें शियाओयी स्मार्ट नोट्स, शियाओयी इन-डेप्थ रिसर्च, शियाओयी स्मार्ट सर्च, शियाओयी इन्पुट मेथड, AI स्मार्ट कराओके और AI नॉइज रिडक्शन कॉल्स शामिल हैं। अन्य सॉफ्टवेयर फीचर में हुवावे नोट्स, हुवावे शेयर, ऐप सक्सेशन, सुपरटर्मिनल, क्रॉस-डिवाइस क्लिपबोर्ड, कीबोर्ड और माउस शेयरिंग, टैप टू शेयर, वायरलेस स्क्रीन कास्टिंग, वायर्ड स्क्रीन कास्टिंग, हुवावे क्लाउड स्पेस और हुवावे ऐप मार्केट शामिल हैं।
वीडियो कॉल के लिए, लैपटॉप में 1080p फ्रंट-फेसिंग कैमरा और 1080p रियर कैमरा शामिल है। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ एंबियंट लाइट सेंसर भी हैं। प्रीमियम नोटबुक चार स्पीकर और छह माइक्रोफोन से लैस है। लैपटॉप में फुल साइज का बैकलिट कीबोर्ड और हुवावे एम-पेन 3 के सपोर्ट के साथ एक प्रेशल-सेंसिटिव मल्टी-टच टचपैड है। पावर बटन में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर एम्बेडेड है।
लैपटॉप पर मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई, ब्लूटूथ 6.0 और दो यूएसबी टाइप-सी यूएसबी 3.2 जेन 1 पोर्ट शामिल हैं। दाईं ओर का यूएसबी टाइप-सी पोर्ट 60 हर्ट्ज पर 4K रिजॉल्यूशन के साथ डिस्प्लेपोर्ट 1.2 आउटपुट को भी सपोर्ट करता है।
लैपटॉप में 54Wh की लिथियम-पॉलिमर बैटरी है, जो USB Type-C पोर्ट के जरिए 66W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। Huawei का दावा है कि यह 18 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है। पूरी लाइनअप में, लैपटॉप का साइज 310.8x220.8 एमएम है। स्टैंडर्ड, प्राइवेसी स्क्रीन और सॉफ्ट लाइट स्क्रीन वाले मॉडल 11.9 एमएम मोटे हैं, जबकि कलेक्टर एडिशन थोड़ा ज्यादा मोटा यानी 12.2 एमएम का है। स्टैंडर्ड और प्राइवेसी स्क्रीन वाले मॉडल का वजन 798 ग्राम है, जबकि सॉफ्ट लाइट स्क्रीन और कलेक्टर एडिशन का वजन क्रमशः 805 ग्राम और 825 ग्राम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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