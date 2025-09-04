इस फोन में टैबलेट जैसी 10.2 इंच स्क्रीन, तीन बार मुड़ने वाला धांसू स्मार्टफोन लाया पॉपुलर ब्रांड huawei mate xts triple foldable launched check price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़huawei mate xts triple foldable launched check price and features

इस फोन में टैबलेट जैसी 10.2 इंच स्क्रीन, तीन बार मुड़ने वाला धांसू स्मार्टफोन लाया पॉपुलर ब्रांड

Huawei Mate XTs Tri-Fold Smartphone Launched: फोल्डेबल फोन खरीदने का प्लान है, वो भी तीन बार मुड़ने वाला, तो हुवावे का नया फोन आपके लिए है। हुवावे ने अपने ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन Huawei Mate XTs को लॉन्च कर दिया है। यह ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन किरिन 9020 चिपसेट और 16GB रैम के साथ आता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 09:24 PM
इस फोन में टैबलेट जैसी 10.2 इंच स्क्रीन, तीन बार मुड़ने वाला धांसू स्मार्टफोन लाया पॉपुलर ब्रांड

Huawei Mate XTs Tri-Fold Smartphone Launched: फोल्डेबल फोन खरीदने का प्लान है, वो भी तीन बार मुड़ने वाला, तो हुवावे का नया फोन आपके लिए है। हुवावे ने अपने ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन Huawei Mate XTs को लॉन्च कर दिया है। यह ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन किरिन 9020 चिपसेट और 16GB रैम के साथ आता है। यह हार्मोनीओएस 5.1 पर चलता है और इसमें 5600mAh की बैटरी है जो वायर्ड, वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें एक रिफाइंड तियांगोंग डुअल-हिंज डिजाइन है, लेकिन इसे किसी भी तरह का डस्ट या वॉटर रेसिस्टेंस सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। कंपनी ने फिलहाल इसे अपने घरेलू बाजार यानी चीन में लॉन्च किया है। कितनी है इस फोन की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं....

इतनी है Huawei Mate XTs की कीमत

चीन में Huawei Mate XTs की कीमत 16GB+256GB वेरिएंट के लिए CNY 17,999 (लगभग 2,22,300 रुपये) से शुरू होती है। इसके 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत CNY 19,999 (लगभग 2,47,100 रुपये) और 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत CNY 21,999 (लगभग 2,71,900 रुपये) है। यह फोन ब्लैक, पर्पल, रेड और व्हाइट जैसे कलर्स में उपलब्ध है। यह 5 सितंबर से हुवावे चाइना ई-स्टोर के माध्यम से देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

चलिए एक नजर डालते हैं Huawei Mate XTs में क्या-क्या खास मिलता है:

टैब जितना बड़ा 10.2 इंच डिस्प्ले

नए Huawei Mate XTs में 2232×1008 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाली 6.4-इंच सिंगल-मोड स्क्रीन और 2232×2048 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाली 7.9-इंच डुअल-मोड डिस्प्ले है। पूरी तरह से खुलने पर, इसमें 2232×3184 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाली 10.2-इंच की स्क्रीन मिलती है। इस फोन में एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 1440 हर्ट्ज हाई-फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग रेट और 240 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट के साथ LTPO OLED पैनल दिए गए हैं।

हैवी रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर

फोन किरिन 9020 प्रोसेसर से लैस है, जिसमें स्टैंडर्ड 16GB रैम और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह हार्मोनीओएस 5.1 पर चलता है। यह M-Pen 3 स्टाइलस के साथ काम करता है, जो प्रेजेंटेशन के लिए रिमोट कंट्रोल या लेजर पॉइंटर का भी काम कर सकता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में पावरफुल कैमरे

कैमरे की बात करें तो, फोन में 50-मेगापिक्सेल का आउटवर्ड-फेसिंग प्राइमरी कैमरा, 40-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 5.5x ऑप्टिकल जूम वाला 12-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। कंपनी का कहना है कि तीनों कैमरा सेंसर RYYB पिक्सेल लेआउट में हैं, जो सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और कम रोशनी में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। प्राइमरी और पेरिस्कोप कैमरे ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) को सपोर्ट करते हैं। फ्रंट में, इसमें 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेल्फी कैमरा है।

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी भी

इस ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन में 5600mAh की बैटरी है जो 66W वायर्ड, 50W वायरलेस और 7.5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई 6, एनएफसी, ब्लूटूथ 5.2, यूडब्ल्यूबी, आईआर ब्लास्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। फोन में सेफ्टी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। सबसे पतले हिस्से पर, फोन की मोटाई केवल 3.6 एमएम है और इसका वजन लगभग 298 ग्राम है।

