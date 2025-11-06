7 इंच स्क्रीन और 6500mah बैटरी वाला पतला फोन लाया ब्रांड, मिलेगी 16GB तक रैम, इतनी है कीमत

संक्षेप: Huawei ने आज चीन में अपने नए अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन, Huawei Mate 70 Air को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है, जिसकी मोटाई 6.6 एमएम है। पतला होने के बावजूद फोन में बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा सेटअप मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस फोन में क्या-क्या मिलता है...

Huawei Mate 70 Air launched: स्मार्टफोन ब्रांड्स के बीच सबसे पतला फोन बनाने की होड़ लगी है। हाल ही में सैमसंग 5.8 एमएम पतला गैलेक्सी S25 Edge लॉन्च किया है और ऐप्पल भी iPhone Air लॉन्च कर चुकी है, जिसकी मोटाई 5.6 एमएम है। अब हुवावे भी अपने नए फोन के साथ इस लिस्ट में शामिल हो गया है। Huawei ने आज चीन में अपने नए अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन, Huawei Mate 70 Air को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है, जिसकी मोटाई 6.6 एमएम है। पतला होने के बावजूद फोन में बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा सेटअप मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस फोन में क्या-क्या मिलता है...

Huawei Mate 70 Air के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स फोन में 7 इंच का 1.5K+ OLED डिस्प्ले (2760×1320 पिक्सेल) है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और आस्पेक्ट रेशियो 18.8:9 है। डिस्प्ले के बीचोंबीच पंच होल कटआउट में 10.7 मेगापिक्सेल क सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। इस फोन में कॉन्फिगरेशन के आधार पर दो चिपसेट ऑप्शन मिलते हैं। 12GB रैम वाले मॉडल में किरिन 9020B चिपसेट है, जबकि 16GB रैम वाले मॉडल में किरिन 9020A चिपसेट है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह हार्मोनीओएस 5.1 पर बेस्ड है।

फोन 6500mAh की बैटरी पैक करता है, जो यूएसबी 2.0 के जरिए 66W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन वाई-फाई 7+, टू-वे बेइदू सैटेलाइट मैसेजिंग और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग को भी सपोर्ट करता है। यह फोन IP68+IP69 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में पीछे की तरफ क्वाड-कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का 1/1.3-इंच अल्ट्रा-लार्ज सेंसर वाला मेन कैमरा है। इसके साथ 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस, 12 मेगापिक्सेल का RYYB 3x टेलीफोटो लेंस और 1.5 मेगापिक्सेल का रेड मेपल मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर है जो अलग-अलग रोशनी में रंगों की सटीकता और डिटेलिंग को बढ़ाता है।