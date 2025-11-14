Hindustan Hindi News
गजब! पहली बार आ रहा है 20GB रैम वाला फोन, इसी महीने होने वाला है लॉन्च

संक्षेप: Huawei अपनी Mate 80 सीरीज को 20GB रैम और नए Kirin 9030 प्रोसेसर के साथ लॉन्च करने की तैयारी में है। लीक के अनुसार, इसमें 3D फेस रिकॉग्निशन, नया कैमरा मॉड्यूल और चार मजबूत मॉडल शामिल होने वाले हैं।

Fri, 14 Nov 2025 11:49 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
टेक कंपनी Huawei अपनी Mate 80 सीरीज को लेकर लगातार चर्चा में है और लॉन्च से पहले सामने आए लीक इसे और भी रोमांचक बना रहे हैं। इस बार सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी 20GB रैम है, जो कि आज तक किसी भी बड़े फ्लैगशिप में नहीं देखी गई है। यह अपग्रेड स्मार्टफोन परफॉर्मेंस का पूरा गेम बदल सकता है।

फिलहाल ज्यादातर प्रीमियम Android स्मार्टफोन्स 12GB से 16GB रैम तक ही लिमिटेड हैं। ऐसे में Huawei का 20GB रैम वाला Mate 80 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। यह मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हैवी ऐप्स की परफॉर्मेंस को पूरी तरह नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा।

Mate 80 सीरीज में कंपनी अपना नया Kirin 9030 प्रोसेसर देने वाली है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी लीक नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि यह पिछले साल के Kirin मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल और एनर्जी-एफिशिएंट होगा। यह प्रोसेसर Huawei की नई टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस अप्रोच को दिखाता है।

चार मॉडल्स वाला नया लाइनअप

लाइनअप में इस बार चार मॉडल- Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max और Mate 80 RS Master Edition शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नया Pro Max वेरिएंट पुराने Pro+ की जगह लेगा और कंपनी इसे ज्यादा फीचर-रिच बनाएगी। हालांकि इसे लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। Huawei इस बार अपनी Mate सीरीज में एक बड़ा हार्डवेयर अपग्रेड इन-बिल्ट एक्टिव कूलिंग फैन भी टेस्ट कर रही है। अगर यह फीचर फाइनल वर्जन में शामिल होता है तो यह स्मार्टफोन को हैवी यूजेस और गेमिंग के दौरान कूल रखने में काफी मदद करेगा।

सिक्योरिटी के मामले में भी Huawei Mate 80 सीरीज बड़ी छलांग लगाने वाली है। पहली बार कंपनी अपने स्टैंडर्ड Mate 80 मॉडल में भी 3D फेस रिकॉग्निशन देने जा रही है। इसके साथ ही फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद रहेगा। इससे यूजर्स को डुअल सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेंगे। डिजाइन के मामले में भी Mate 80 सीरीज नई पहचान बनाएगी। फोन में एक अनोखा रेड-मैपल-कलर्ड कैमरा मॉड्यूल डिजाइन देखने को मिलेगा जो इसे अन्य फ्लैगशिप फोन से अलग बनाएगा। Huawei Mate 80 सीरीज को 25 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सामने आई सारी जानकारी लीक और रिपोर्ट्स पर बेस्ड है।

खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
