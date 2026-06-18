50 घंटे गाने सुनाएंगे ये ईयरबड्स, सिर को करेंगे ट्रैक, नॉइज कैंसिलेशन भी तगड़ा

Huawei ने भारत में अपने दो नए ईयरबड्स FreeBuds 7i और FreeBuds SE 4 ANC को लॉन्च कर दिया है। दावा है कि इनमें दमदार माइक्रोफोन सेटअप लगा है और इनमें तगड़ा नॉइज कैंसिलेशन भी मिलता है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

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Huawei ने भारत में दो नए 'ट्रू वायरलेस ईयरबड्स' लॉन्च किए हैं। ये उन यूजर्स के लिए हैं जो बेहतर साउंड क्वालिटी, दमदार नॉइज कैंसिलेशन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। नए FreeBuds 7i और FreeBuds SE 4 ANC अलग-अलग प्राइस रेंज में आते हैं और कई प्रीमियम ऑडियो फीचर्स पैक करते हैं। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में केस के साथ ये ईयरबड्स कुल 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं। दोनों मॉडल दिखने में भी खूबसूरत हैं। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं…

अलग-अलग मॉडल की खासियत Huawei FreeBuds 7i इस लाइनअप में प्रीमियम मॉडल है। इसमें इंटेलिजेंट डायनामिक ANC 4.0 दिया गया है, जो आस-पास के माहौल के हिसाब से नॉइज कैंसिलेशन लेवल को अपने-आप एडजस्ट करता है।

इन ईयरबड्स में 11mm का क्वाड-मैग्नेट ड्राइवर, हेड ट्रैकिंग के साथ स्पैटियल ऑडियो सपोर्ट और साफ वॉयस कॉल के लिए AI-पावर्ड नॉइज रिडक्शन वाला ट्रिपल-माइक्रोफोन सिस्टम दिया गया है। हुवावे का दावा है कि ये ईयरबड्स शोर-शराबे वाली जगहों पर भी कॉल की अच्छी क्वालिटी बनाए रख सकते हैं। FreeBuds 7i में जेस्चर कंट्रोल, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी, ऑडियो शेयरिंग और ब्लूटूथ 5.4 जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

नॉइज कैंसिलेशन भी तगड़ा वहीं, Huawei FreeBuds SE 4 ANC उन खरीदारों के लिए है जो कम कीमत में अच्छी चीजें चाहते हैं। इसमें 24dB तक का मल्टी-मोड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट मिलता है। इन ईयरबड्स में 10mm का डायनामिक ड्राइवर, ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी, लो-लेटेंसी गेमिंग सपोर्ट और कई EQ प्रीसेट दिए गए हैं। हुवावे का कहना है कि लंबे समय तक कंफर्ट देने के लिए इनके लाइटवेट डिजाइन को कान के साइज पर की गई काफी रिसर्च के आधार पर बनाया गया है। दोनों मॉडल धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे ये रोजाना इस्तेमाल और वर्कआउट के लिए सही रहते हैं।

50 घंटे तक की बैटरी लाइफ FreeBuds 7i चार्जिंग केस के साथ 35 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं, और 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में यह चार घंटे तक गाने सुना सकता है। FreeBuds SE 4 ANC चार्जिंग केस के साथ कुल 50 घंटे तक बैटरी लाइफ दे सकता है।

अलग-अलग मॉडल की कीमत Huawei FreeBuds 7i ब्लैक, व्हाइट और पिंक कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है और लॉन्च ऑफर के तौर पर इसकी कीमत 8,799 रुपये है, जबकि एमआरपी 13,999 रुपये है। Huawei FreeBuds SE 4 ANC ब्लैक और व्हाइट शेड्स में आता है और 4,799 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसकी एमआरपी 7,999 रुपये है।