Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

50 घंटे गाने सुनाएंगे ये ईयरबड्स, सिर को करेंगे ट्रैक, नॉइज कैंसिलेशन भी तगड़ा

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Huawei ने भारत में अपने दो नए ईयरबड्स FreeBuds 7i और FreeBuds SE 4 ANC को लॉन्च कर दिया है। दावा है कि इनमें दमदार माइक्रोफोन सेटअप लगा है और इनमें तगड़ा नॉइज कैंसिलेशन भी मिलता है। कितनी है कीमत और क्या  है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Huawei ने भारत में दो नए 'ट्रू वायरलेस ईयरबड्स' लॉन्च किए हैं। ये उन यूजर्स के लिए हैं जो बेहतर साउंड क्वालिटी, दमदार नॉइज कैंसिलेशन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। नए FreeBuds 7i और FreeBuds SE 4 ANC अलग-अलग प्राइस रेंज में आते हैं और कई प्रीमियम ऑडियो फीचर्स पैक करते हैं। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में केस के साथ ये ईयरबड्स कुल 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं। दोनों मॉडल दिखने में भी खूबसूरत हैं। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं…

50 घंटे गाने सुनाएंगे ये ईयरबड्स, सिर को करेंगे ट्रैक, नॉइज कैंसिलेशन भी तगड़ा
huawei freebuds 7i

अलग-अलग मॉडल की खासियत

Huawei FreeBuds 7i इस लाइनअप में प्रीमियम मॉडल है। इसमें इंटेलिजेंट डायनामिक ANC 4.0 दिया गया है, जो आस-पास के माहौल के हिसाब से नॉइज कैंसिलेशन लेवल को अपने-आप एडजस्ट करता है।

इन ईयरबड्स में 11mm का क्वाड-मैग्नेट ड्राइवर, हेड ट्रैकिंग के साथ स्पैटियल ऑडियो सपोर्ट और साफ वॉयस कॉल के लिए AI-पावर्ड नॉइज रिडक्शन वाला ट्रिपल-माइक्रोफोन सिस्टम दिया गया है। हुवावे का दावा है कि ये ईयरबड्स शोर-शराबे वाली जगहों पर भी कॉल की अच्छी क्वालिटी बनाए रख सकते हैं। FreeBuds 7i में जेस्चर कंट्रोल, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी, ऑडियो शेयरिंग और ब्लूटूथ 5.4 जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:11,000mAh बैटरी और 12GB रैम, आते ही छा जाएगा यह तेजतर्रार फोन, सामने आई डिटेल
huawei freebuds se 4 anc

नॉइज कैंसिलेशन भी तगड़ा

वहीं, Huawei FreeBuds SE 4 ANC उन खरीदारों के लिए है जो कम कीमत में अच्छी चीजें चाहते हैं। इसमें 24dB तक का मल्टी-मोड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट मिलता है। इन ईयरबड्स में 10mm का डायनामिक ड्राइवर, ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी, लो-लेटेंसी गेमिंग सपोर्ट और कई EQ प्रीसेट दिए गए हैं। हुवावे का कहना है कि लंबे समय तक कंफर्ट देने के लिए इनके लाइटवेट डिजाइन को कान के साइज पर की गई काफी रिसर्च के आधार पर बनाया गया है। दोनों मॉडल धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे ये रोजाना इस्तेमाल और वर्कआउट के लिए सही रहते हैं।

ये भी पढ़ें:Redmi Turbo 5 की सेल कल, 100W फास्ट चार्जिंग, फुल वॉटरप्रूफ और स्टील जैसी बॉडी

50 घंटे तक की बैटरी लाइफ

FreeBuds 7i चार्जिंग केस के साथ 35 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं, और 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में यह चार घंटे तक गाने सुना सकता है। FreeBuds SE 4 ANC चार्जिंग केस के साथ कुल 50 घंटे तक बैटरी लाइफ दे सकता है।

Huawei FreeBuds 7i and SE 4 ANC

अलग-अलग मॉडल की कीमत

Huawei FreeBuds 7i ब्लैक, व्हाइट और पिंक कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है और लॉन्च ऑफर के तौर पर इसकी कीमत 8,799 रुपये है, जबकि एमआरपी 13,999 रुपये है। Huawei FreeBuds SE 4 ANC ब्लैक और व्हाइट शेड्स में आता है और 4,799 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसकी एमआरपी 7,999 रुपये है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।