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6 साल बाद भारत में कैमबैक, Tablet ला रहा ब्रांड, फ्लिपकार्ट पर दिखाई झलक

Mar 15, 2026 11:10 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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लगता है कि Huawei फिर से भारतीय बाजार में कमबैक करने की तैयार में है। 2020 से, हुवावे ने भारत में कोई भी नया स्मार्टफोन या टैबलेट लॉन्च नहीं किया है। अब कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर Tablet का पोस्टर जारी किया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

6 साल बाद भारत में कैमबैक, Tablet ला रहा ब्रांड, फ्लिपकार्ट पर दिखाई झलक

लगता है कि Huawei एक बार फिर पूरे दमखम के साथ भारतीय बाजार में कमबैक करने की तैयार कर रही है। 2020 से, हुवावे ने भारत में कोई भी नया स्मार्टफोन या टैबलेट लॉन्च नहीं किया है, हालांकि इस दौरान उसने देश में कुछ वियरेबल्स जरूर जारी किए। अब, भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर एक नए टीजर से हिंट मिलता है कि हुवावे लगभग छह साल बाद भारतीय टैबलेट बाजार में वापसी की तैयारी कर सकता है। टीजर में टैबलेट की झलक देखने को मिल रही है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

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Huawei ने Flipkart के जरिए भारत में एक नए टैबलेट के लॉन्च का हिंट दिया

दटेकआउटवलुक की रिपोर्ट के अनुसार, Flipkart पर हुवावे की तरफ से एक नया टीजर सामने आया है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि भारतीय बाजार में एक नया टैबलेट आने वाला है। हालांकि, इस माइक्रोसाइट पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इस पर सिर्फ यह मैसेज दिखाई देता है: "इस पेज पर आने के लिए धन्यवाद, जल्द ही लॉन्च होगा", साथ ही एक स्टाइलिश ग्राफिक भी है जिसमें टैबलेट जैसे कई डिवाइस अलग-अलग एंगल पर एक के ऊपर एक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसके साथ एक अलग होने वाला कीबोर्ड भी होगा। इसके अलावा, एक और पोस्टर पर "हैंडी ऑल-राउंडर" टैगलाइन लिखी है, जिसके साथ यह भी बताया गया है कि यह जल्द ही सिर्फ Flipkart पर उपलब्ध होगा; इससे यह हिंट मिलता है कि यह एक Flipkart-एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा।

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जब ग्राफिक को जूम इन किया जाता है, तो यह Huawei MatePad 11.5 (2025) के प्रोडक्ट पेज पर दिखाए गए ग्राफिक से मेल खाता है, जिस पर वही टैगलाइन "हैंडी ऑल-राउंडर" भी दिखाई देती है। इससे यह पुष्टि होती है कि यह टैबलेट संभवतः Huawei MatePad 11.5 (2025) है, जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। जहां तक स्पेसिफिकेशन्स की बात है, तो इसमें संभवतः ग्लोबल वेरिएंट वाली ही स्पेसिफिकेशन ही होंगे। फिलहाल, माइक्रोसाइट पर बस इतनी ही जानकारी दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज्यादा डिटेल्स और लॉन्च की तारीख अपडेट होने की उम्मीद है।

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हुवावे द्वारा भारत में लॉन्च किए गए आखिरी टैबलेट और स्मार्टफोन, 2020 में Huawei MatePad T8 टैबलेट और 2019 में Huawei P30 Pro स्मार्टफोन थे। इस नए टीजर के साथ, ऐसा लगता है कि हुवावे भारत के टैबलेट बाजार में वापसी की तैयारी कर रहा है।

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चलिए एक नजर डालते हैं Huawei MatePad 11.5 (2025) की कीमत और खासियत पर

हुवावे मेटपैड 11.5 टैबलेट में 11.5 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। फोटोग्राफी के लिए, हुवावे मेटपैड 11.5 में 13-मेगापिक्सेल का मेन रियर सेंसर है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा मिलता है। हुवावे मेटपैड 11.5 में टाइप-सी पोर्ट और 40W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,100 एमएएच की बैटरी है। चीन में इसकी कीमत 8GB+128GB (Wi-Fi ओनली) वेरिएंट के लिए 1,799 युआन (लगभग 22,000 रुपये) और 8GB+256GB (Wi-Fi + Cellular) वेरिएंट के लिए 2,799 युआन (लगभग 35,000 रुपये) है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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